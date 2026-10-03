Phát hiện hình ảnh liên quan khủng bố trên tài khoản của cơ phó tấn công cơ trưởng Flydubai

Cơ phó bị cáo buộc tấn công cơ trưởng trên chuyến bay Flydubai từng bị cho thôi việc tại hãng hàng không quốc gia Oman vì quan điểm cực đoan. Một số video trên tài khoản mạng xã hội của người này có hình ảnh các đối tượng khủng bố.

Một chuyến bay của Flydubai. (Ảnh: AP)

Theo nguồn tin, phi công này là công dân Oman tên Hamam al-Hammami, sinh ra tại UAE, có cha là người Oman và mẹ là người Syria, đã sống nhiều năm tại UAE. Một quan chức Israel xác nhận danh tính của al-Hammami, và truyền thông nhà nước Ả-rập Xê-út đưa tin tương tự.

Theo hồ sơ LinkedIn mang tên Hamam al-Hammami, người này làm việc tại hãng hàng không Oman Air trong 7 năm, nghỉ việc vào tháng 2/2025, sau đó gia nhập Royal Air Maroc vào tháng 6/2025 và rời hãng vào tháng 1/2026. Hồ sơ không đề cập đến Flydubai. Một nguồn tin xác nhận hồ sơ này thuộc về phi công Flydubai liên quan đến vụ tấn công trong buồng lái hôm 30/9. Hồ sơ sau đó đã bị xóa.

Một nguồn ngoại giao khu vực nắm rõ vụ việc nói với CNN rằng nghi phạm đã bị loại khỏi chương trình đào tạo phi công vì quan điểm cực đoan, và được chuyển sang vị trí khác tại hãng hàng không quốc gia Oman.

Ngày 1/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng nghi phạm đã trải qua quá trình “truyền bá tư tưởng Hồi giáo cực đoan”.

Quan chức Israel cho biết al-Hammami mới làm việc cho Flydubai được 8 tháng. Một nguồn tin thứ tư cho biết người bị cáo buộc tấn công trước đây từng làm việc cho Royal Air Maroc.

Những thông tin này làm dấy lên lo ngại về việc thẩm tra lý lịch trong quá trình tuyển dụng nhân sự ngành hàng không.

Flydubai cho biết hãng không thể bình luận khi cuộc điều tra vụ việc vẫn đang diễn ra.

Chỉ có 2 bài được đăng trên hồ sơ LinkedIn nói trên, và cả hai đều xuất hiện liên tiếp hôm 30/9, khoảng 9 tiếng đồng hồ sau vụ việc.

Không rõ ai là người đăng các bài viết hoặc liệu chúng có được cài trước hay không.

Bài đăng đầu tiên gồm một loạt video được quay trong buồng lái của máy bay Boeing 737 Max của Flydubai.

Trong video mà CNN xác định vị trí là sân bay quốc tế Dubai, người quay phóng to một chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Israel El Al.

Trên màn hình trong buồng lái, video hiển thị số hiệu chuyến bay OMA624 và ngày 11/10/2023. Số hiệu này tương ứng với chuyến bay thường khai thác tuyến Dubai - Muscat. Ngày tháng trùng với khoảng thời gian người này làm việc tại Oman Air.

Trong những video khác có thêm nhiều máy bay của El Al, và Arkia - một hãng hàng không Israel khác.

Video kết thúc bằng hình ảnh Ayman al-Zawahiri, người lãnh đạo al Qaeda sau cái chết của Osama bin Laden, và hình ảnh Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi, kẻ đã sát hại 9 người, trong đó có 7 sĩ quan và nhân viên hợp đồng của CIA Mỹ, trong vụ đánh bom liều chết năm 2009. Al-Balawi là người trung thành với al Qaeda.

Bài đăng thứ hai có hình ảnh do AI tạo ra, thể hiện 3 địa điểm linh thiêng nhất của Hồi giáo - tại Mecca, Medina và Jerusalem, được nối với nhau bằng dải ánh sáng liên tục. Một bài thơ được đưa vào hình ảnh, nói về việc từ chối sự nhục nhã, không sợ cái chết và bảo vệ phẩm giá của mình.

Trang LinkedIn của al-Hammami cho biết người này từng học tại Đại học Buckinghamshire ở Anh. Một nguồn tin tại trường xác nhận người mang tên này đã hoàn thành khóa học đào tạo từ xa kéo dài 3 năm và tốt nghiệp ngành quản lý hàng không vào năm 2023.

'Những phụ nữ bị hủy hoại'

Phân tích của CNN về tài khoản Twitter đã bị xóa của al-Hammami cho thấy người này có quan điểm tôn giáo sâu sắc và kỳ thị phụ nữ.

Trong các bài đăng đã bị xóa, al-Hammami nói về những khó khăn mà mẹ mình gặp phải khi tìm một người vợ tương lai chấp nhận các điều kiện của con trai: phải đeo niqab- khăn che kín khuôn mặt, và phải nghỉ việc sau khi kết hôn.

“Mọi người đều từ chối. Sau đó mẹ tôi nói với họ: ‘Con trai tôi là phi công’, và tất cả họ đột nhiên đồng ý”, một bài đăng vào tháng 2/2022 viết.

Các bài đăng cũng chỉ trích môi trường làm việc có cả nam và nữ, cho rằng những môi trường này làm tha hóa phụ nữ.

“Có bao nhiêu cô gái đáng kính, sùng đạo đã bị hủy hoại và bị thao túng trong môi trường làm việc nam nữ lẫn lộn?” một bài đăng vào tháng 1/2022 viết.

Ngày càng xuất hiện nhiều câu hỏi về việc tại sao một công dân Oman - quốc gia không công nhận Israel, được phép làm phi công trên chuyến bay tới Tel Aviv, trong khi Israel luôn thực hiện biện pháp an ninh hàng không nghiêm ngặt.

Một quan chức Israel cho biết, một số cơ quan của Israel, bao gồm Shin Bet, Mossad, quân đội và Bộ Giao thông Vận tải, đang điều tra cách thức viên phi công người Oman trở thành thành viên của phi hành đoàn.

Ngày 1/10, Bộ trưởng Tư pháp UAE mở cuộc điều tra về việc liệu vụ tấn công có liên quan đến “hoạt động khủng bố” hay không, và liệu vụ việc có liên quan đến “bất kỳ kế hoạch hoặc chỉ đạo nào từ trước” hay không, hãng thông tấn nhà nước WAM đưa tin.

Theo WAM, các cơ quan chức năng UAE có thẩm quyền điều tra vụ việc vì máy bay được đăng ký tại UAE, và luật UAE áp dụng với hành vi tội phạm xảy ra trên máy bay của nước này ngay cả khi hành vi xảy ra bên ngoài lãnh thổ UAE.