Phát hiện một xe moóc siêu trọng dài 123 mét, nặng 636 tấn di chuyển cùng đoàn xe hộ tống, thực hiện một nhiệm vụ chiến lược xuyên quốc gia

Tổ hợp xe có chiều dài 123 mét, rộng từ 7,3-8 mét, cao khoảng 5 mét và tổng trọng lượng lên tới 636 tấn.

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Một tổ hợp xe moóc siêu trường, siêu trọng dài 123 mét, nặng khoảng 636 tấn đang vận chuyển thiết bị công nghiệp từ Trung Quốc đến nhà máy xi măng tại bang Goiás, Brazil. Với kích thước vượt xa phương tiện thông thường, chuyến hàng đòi hỏi xe hộ tống, điều tiết giao thông đặc biệt và có thể kéo dài tới 4 tháng.

Từ ngày 9/10/2025, tổ hợp xe tải lớn nhất đang hoạt động tại Brazil bắt đầu hành trình vận chuyển một linh kiện công nghiệp đến nhà máy của Votorantim Cimentos tại Edealina, bang Goiás. Chiến dịch do công ty vận tải Cruz de Malta thực hiện, thu hút sự chú ý bởi quy mô phương tiện cũng như những thách thức trong quá trình di chuyển trên đường bộ.

Theo thông tin được công bố, tổ hợp xe có chiều dài 123 mét, rộng từ 7,3-8 mét, cao khoảng 5 mét và tổng trọng lượng lên tới 636 tấn. Hệ thống vận chuyển được trang bị 44 trục với số lượng lốp dao động từ 264-296 chiếc, tùy theo cấu hình, nhằm phân bổ tải trọng và hạn chế áp lực lên mặt đường.

Hàng hóa được vận chuyển là một bộ phận thuộc hệ thống nghiền dành cho nhà máy xi măng, được sản xuất tại Trung Quốc. Riêng linh kiện này nặng khoảng 210 tấn, dài 19,5 mét, đòi hỏi phương tiện chuyên dụng để đưa đến địa điểm lắp đặt.

Với kích thước vượt xa giới hạn của các phương tiện thông thường, tổ hợp xe phải di chuyển theo lịch trình riêng, đồng thời cần sự hỗ trợ của lực lượng chức năng và đội ngũ kỹ thuật trong suốt hành trình.

Tốc độ trung bình của xe vào khoảng 20 km/giờ, có thể đạt gần 30 km/giờ trên một số đoạn đường thuận lợi. Phương tiện chủ yếu hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu, trong khung giờ ban ngày, thường từ 8h đến 16h30 trên một số chặng, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến giao thông và bảo đảm an toàn.

Ở những đoạn đường hẹp, xe có thể chiếm gần như toàn bộ mặt đường, buộc lực lượng điều tiết phải tổ chức lưu thông đặc biệt. Trên tuyến BR-452 thuộc bang Goiás, phương tiện cần sử dụng cả hai làn đường tại một số đoạn, đồng thời triển khai các biện pháp hướng dẫn và kiểm soát để ngăn các phương tiện khác vượt qua.

Tại các tuyến đường thu phí, đơn vị vận chuyển phối hợp bố trí làn đường và khu vực dừng đỗ phù hợp nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc kéo dài. Trong quá trình di chuyển, xe cũng phải dừng lại khoảng một giờ mỗi ngày tại một số thời điểm để giải tỏa giao thông và tạo điều kiện cho các phương tiện khác lưu thông.

Đội ngũ vận hành gồm 6 tài xế thay phiên nhau điều khiển phương tiện. Bên cạnh đó, các đơn vị hỗ trợ và Cảnh sát Đường cao tốc Liên bang Brazil tham gia hộ tống, hướng dẫn và xử lý những tình huống phát sinh tại các điểm giao thông phức tạp.

Do vượt quá giới hạn về kích thước và trọng lượng đối với phương tiện lưu thông thông thường, tổ hợp xe phải có Giấy phép Vận chuyển Đặc biệt do Cục Cơ sở hạ tầng Giao thông Quốc gia Brazil (DNIT) cấp. Đây là yêu cầu bắt buộc đối với những chuyến hàng quá khổ, quá tải cần áp dụng các biện pháp an toàn bổ sung.

Chuyến vận chuyển cho thấy những thách thức khi sử dụng đường bộ để đưa các thiết bị công nghiệp có kích thước đặc biệt đến địa điểm lắp đặt. Đồng thời, sự việc cũng làm nổi bật yêu cầu về các phương án logistics chuyên biệt, trong đó có thể xem xét vai trò của đường sắt và những tuyến vận tải được thiết kế riêng cho hàng hóa siêu trường, siêu trọng.