Nhân viên Morgan Stanley vừa gửi nhầm một email khiến hơn 100 thương vụ của ngân hàng bị lộ

Dù ngân hàng nhanh chóng yêu cầu người nhận không mở tệp đính kèm, danh sách được cho là đã lan rộng trong giới tài chính, khiến các doanh nghiệp liên quan và cơ quan quản lý Hong Kong lo ngại.

Theo South China Morning Post, một nhân viên Morgan Stanley tại Hong Kong đã vô tình làm lộ thông tin mật liên quan đến hơn 100 thương vụ mà ngân hàng đang thực hiện và theo dõi. Sự cố làm dấy lên lo ngại trong giới ngân hàng, các doanh nghiệp niêm yết và cơ quan quản lý tại Hong Kong.

Cụ thể, chiều 22/9, nhân viên này đã gửi nhầm email tới một số khách hàng, kèm theo tập tin chứa danh sách hơn 100 thương vụ. Tài liệu bao gồm các kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), thỏa thuận đầu tư vốn cổ phần tư nhân, các khoản đầu tư của quỹ hưu trí cùng một số dự án khác tại Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Australia và Nam Á.

Theo đó, danh sách nêu tên các doanh nghiệp và nhà đầu tư tổ chức tham gia vào những thương vụ này, bao gồm cả các giao dịch đang trong giai đoạn chào mời, đàm phán hoặc đã tạm hoãn.

Sau khi phát hiện sự cố, Morgan Stanley đã gửi email yêu cầu những người nhận không mở tập tin đính kèm. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, danh sách các thương vụ nhanh chóng lan truyền trong giới tài chính.

Một nguồn tin cho biết: “Hầu như mọi banker ở Trung Quốc đại lục đều đã có trong tay danh sách này. Thậm chí một số người còn đăng tải lên mạng xã hội. Lẽ dĩ nhiên, những công ty trong danh sách cực kỳ bức xúc vì vụ rò rỉ thông tin”.

Trong tuyên bố ngày 24/9, Morgan Stanley khẳng định ngân hàng đặc biệt coi trọng việc bảo mật thông tin khách hàng. Ngân hàng cho biết đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp để “giải quyết sự cố vô tình” và tiếp tục làm việc với “các bên liên quan”.

SFC yêu cầu tăng cường kiểm soát nội bộ

Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hong Kong (SFC), cơ quan quản lý thị trường chứng khoán tại đặc khu, nhấn mạnh các chuyên gia đầu tư cần xử lý thông tin mật theo đúng quy định.

Người phát ngôn SFC cho biết: “Tuy SFC không bình luận về những vụ việc đơn lẻ, chúng tôi yêu cầu các tổ chức trung gian phải thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ chặt chẽ nhằm bảo vệ thông tin mật của khách hàng và ngăn chặn tình trạng rò rỉ dữ liệu - điều có thể gây tổn hại đến lợi ích của khách hàng hoặc ảnh hưởng đến tính liêm chính của thị trường”.

Theo dữ liệu từ LSEG Data & Analytics, Morgan Stanley là ngân hàng chủ trì lớn thứ hai trong các thương vụ IPO và huy động vốn cổ phần tại Hong Kong trong nửa đầu năm nay. Ngân hàng đã tham gia 19 thương vụ với tổng giá trị 4,7 tỷ USD.

Ông Tom Chan Pak-lam, Chủ tịch danh dự của Institute of Securities Dealers, cho rằng các ngân hàng đầu tư cần triển khai những biện pháp chặt chẽ hơn để ngăn ngừa các sai sót tương tự.

“Rõ ràng đây chỉ là lỗi thao tác nhầm, nhưng hậu quả lại vô cùng tai hại vì nó đã làm lộ thông tin mật ra thị trường”, ông Chan nói.

Theo ông, mọi công ty đầu tư cần xây dựng cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm bảo vệ thông tin mật của khách hàng cũng như những dữ liệu có khả năng ảnh hưởng đến giá cả. Đồng thời, các doanh nghiệp cần có biện pháp ngăn chặn việc những tệp tin quan trọng bị gửi đi một cách dễ dàng khi chưa được công ty phê duyệt.

Theo South China Morning Post