Vua Felipe lần đầu nói về con gái Leonor vào đại học

Sau 3 năm trải qua chương trình đào tạo quân sự tại cả Lục quân, Hải quân và Không quân Tây Ban Nha, Công chúa Leonor bắt đầu một chương mới khi trở thành sinh viên đại học. Với Vua Felipe VI, đây cũng là khoảnh khắc đặc biệt của một người cha khi chứng kiến con gái bước sang một giai đoạn trưởng thành khác.

Với một gia đình hoàng gia, chuyện con cái bước vào đại học vốn đã không hoàn toàn giống những gia đình bình thường. Nhưng trong chia sẻ mới đây, Vua Felipe VI lại nói về cột mốc của con gái bằng những cảm xúc rất quen thuộc: Niềm vui, sự tự hào và cả chút bất an trước một khởi đầu mới. Những lời nói ấy được ông đưa ra trong bài phát biểu tại Đại học Bách khoa Cartagena hôm 24/9, khi tham dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 dành cho sinh viên các trường đại học ở Tây Ban Nha.

Công chúa Leonor bắt đầu cuộc sống đại học sau 3 năm trong quân ngũ

Công chúa Leonor, 21 tuổi, hiện là người đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng Tây Ban Nha. Trước khi bước vào môi trường đại học dân sự, cô đã trải qua khoảng 3 năm đào tạo tại các học viện của Lục quân, Hải quân và Không quân Tây Ban Nha. Đây là một phần trong quá trình chuẩn bị cho vai trò tương lai của Leonor với tư cách Nữ hoàng Tây Ban Nha và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang.

Mùa thu năm nay, Leonor bắt đầu học ngành khoa học chính trị tại Đại học Carlos III ở Madrid. Việc chuyển từ môi trường quân đội sang giảng đường đại học dân sự đánh dấu một thay đổi đáng kể trong cuộc sống của cô. Sau nhiều năm phải tuân theo lịch trình và kỷ luật đặc thù của quá trình huấn luyện quân sự, Leonor giờ đây bước vào một môi trường gần với đời sống của những sinh viên trẻ cùng trang lứa hơn.

Điều thú vị là ngôi trường mới lại đưa cô đến gần gia đình hơn so với những năm sống và học tập xa nhà trong quá trình đào tạo quân sự. Thế nhưng, với cha mẹ của Leonor, sự thay đổi này vẫn mang đến một cảm giác rất đặc biệt.

Trong bài phát biểu tại Đại học Bách khoa Cartagena, Vua Felipe nói rằng con gái ông đã bắt đầu cuộc sống đại học dân sự trong năm nay và cha mẹ cô đang trải qua "sự pha trộn giữa háo hức, tự hào và bất an" vốn thường xuất hiện trước mỗi khởi đầu quan trọng.

Đằng sau cuộc sống hoàng gia vẫn là những cảm xúc rất đời thường của cha mẹ

Điều khiến chia sẻ của Vua Felipe được chú ý không nằm ở một thông báo chính thức về việc học tập của người thừa kế ngai vàng, mà ở cách ông nói về cảm xúc của một người cha. Leonor không phải một cô gái trẻ bắt đầu đại học theo cách hoàn toàn thông thường. Cô là người sẽ kế vị cha mình, đồng thời chương trình đào tạo trước đó đã được thiết kế để chuẩn bị cho những trách nhiệm đặc biệt mà cô sẽ đảm nhận trong tương lai.

Thế nhưng, khi con gái bước vào một giai đoạn mới, cảm xúc của cha mẹ dường như vẫn không khác quá nhiều. Đó vẫn là sự tự hào khi nhìn con trưởng thành, sự hào hứng trước những điều đang chờ đợi phía trước và một chút bất an bởi cha mẹ hiểu rằng con mình đang bước vào một thế giới ngày càng độc lập hơn.

Leonor đã sống xa nhà trong một khoảng thời gian dài để hoàn thành chương trình đào tạo quân sự. Vì thế, việc cô bắt đầu cuộc sống đại học dân sự cũng có thể được nhìn như một bước chuyển tiếp khác trên hành trình trưởng thành. Lần này, thay vì những học viện quân sự với kỷ luật đặc thù, cô sẽ có cơ hội trải nghiệm một môi trường học thuật và xã hội rộng mở hơn.

Đối với cha mẹ, mỗi bước trưởng thành của con đều có một nghịch lý: càng tự hào vì con có thể tự bước đi, họ càng nhận ra rằng mình ngày càng ít có thể can thiệp vào cuộc sống của con như trước.

Việc Leonor bắt đầu học đại học không làm thay đổi vị trí của cô trong hàng kế vị. Cô vẫn là người đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng và trong tương lai sẽ kế nhiệm Vua Felipe VI. Chính vì vậy, mỗi bước đi trong quá trình trưởng thành của Leonor đều được công chúng quan tâm nhiều hơn so với một sinh viên cùng tuổi.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, có lẽ điều đáng chú ý nhất vẫn là việc cô đang trải qua một trải nghiệm rất quen thuộc với nhiều người trẻ: Bắt đầu một môi trường học tập mới, gặp những người mới và dần xây dựng một cuộc sống trưởng thành hơn.

Ba năm trong quân đội đã giúp Leonor trải qua một quá trình đào tạo đặc biệt. Giờ đây, giảng đường đại học mở ra một chương khác, nơi cô có thể tiếp tục học hỏi theo một cách khác trước khi bước vào những trách nhiệm lớn hơn trong tương lai.

Và với Vua Felipe cùng Hoàng hậu Letizia, cột mốc ấy có lẽ cũng giống như rất nhiều gia đình khác: Nhìn con bước sang một chặng đường mới với niềm tự hào, sự háo hức và một chút lo lắng không thể tránh khỏi.

Bởi dù con là một sinh viên bình thường hay một người một ngày nào đó sẽ trở thành nữ hoàng, khoảnh khắc con bắt đầu tự bước vào thế giới của mình vẫn luôn là một khoảnh khắc đặc biệt đối với cha mẹ.