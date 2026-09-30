Phát hiện thông tin liên quan đến MH370, hé lộ những giờ đầu hỗn loạn sau khi máy bay biến mất

Trong những giờ đầu MH370 biến mất, chính Malaysia Airlines cũng không biết chiếc máy bay đã quay đầu, khiến cuộc tìm kiếm ban đầu được triển khai theo một hướng khác.

Ngày 8/3/2014, chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines rời Kuala Lumpur, Malaysia, để đến Bắc Kinh, Trung Quốc. Chiếc Boeing 777 chở 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn, nhưng đã mất liên lạc rồi biến mất khi đang trên hành trình.

Những giờ đầu tiên sau khi MH370 mất liên lạc diễn ra trong tình trạng thiếu thông tin. Theo ông Mohd Fuad Sharuji, cựu giám đốc xử lý khủng hoảng MH370 và MH17 của Malaysia Airlines, đội ngũ của hãng khi đó thậm chí không biết chiếc Boeing 777 đã quay đầu sau khi biến mất khỏi radar dân sự.

Chiếc Boeing 777 của Malaysia Airlines chở 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn trước khi mất tích (Ảnh: usc)

Ông Mohd Fuad cho biết khoảng 2 giờ sáng, ông nhận được cuộc gọi từ Trung tâm Điều khiển Hoạt động thông báo MH370 mất tích. Ngay sau đó, Malaysia Airlines triển khai nhiều phương án để tìm cách liên lạc với phi hành đoàn.

Ông yêu cầu người quản lý điều hành liên hệ với cơ trưởng của 4 chuyến bay khác đang bay về phía đông bắc, hướng đến Tokyo, Osaka, Quảng Châu và Incheon, đồng thời đề nghị họ thử gọi MH370 qua radio VHF.

Tuy nhiên, không chuyến bay nào nhận được phản hồi. Malaysia Airlines cũng tìm cách liên lạc với MH370 thông qua hệ thống liên lạc vệ tinh nhưng không thành công.

Trước tình hình ngày càng nghiêm trọng, ông Mohd Fuad tuyên bố tình trạng khẩn cấp Code Red và yêu cầu lãnh đạo cấp cao của Malaysia Airlines cùng các đội liên quan tập trung tại Trung tâm Điều hành Khẩn cấp.

Nghi ngờ MH370 bị không tặc

Trong lúc chưa xác định được chuyện gì đã xảy ra với MH370, Malaysia Airlines nhận được thông báo từ INTERPOL về hai hành khách trên chuyến bay sử dụng hộ chiếu bị đánh cắp.

Thông tin này khiến đội xử lý khủng hoảng lập tức xem xét khả năng máy bay có thể đã bị không tặc. Theo ông Mohd Fuad, đây là một trong những giả thuyết đầu tiên được đưa ra trong những giờ đầu tiên.

Các cuộc điều tra sau đó đã xác định hai hành khách là công dân Iran và đã lên MH370 bằng hộ chiếu Áo và Italy bị đánh cắp.

Tuy nhiên, nhà chức trách không tìm thấy bằng chứng cho thấy hai người này có liên quan đến khủng bố. INTERPOL cho biết thông tin điều tra cho thấy họ nhiều khả năng liên quan đến hoạt động đưa người di cư trái phép.

Malaysia Airlines không biết MH370 đã quay đầu

Trong những giờ đầu tiên, một thông tin quan trọng vẫn chưa đến được với đội xử lý khủng hoảng của Malaysia Airlines là máy bay MH370 đã quay đầu và thay đổi hướng bay.

Theo ông Mohd Fuad, đội ngũ của hãng khi đó chủ yếu dựa vào dữ liệu radar dân sự. Hệ thống này không phát hiện được việc MH370 quay đầu, trong khi chuyển động của máy bay lại được radar quân sự ghi nhận.

Do không biết MH370 đã đổi hướng, Malaysia Airlines ban đầu tập trung tìm kiếm tại Biển Đông, dựa trên hành trình dự kiến từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh.

Hãng cũng liên hệ với cơ quan kiểm soát không lưu của Hồng Kông và Việt Nam để xác minh thông tin. Tuy nhiên, cả hai bên đều không xác nhận MH370 đã đi vào không phận của mình.

Phải đến ngày hôm sau, đội ngũ liên quan mới được thông báo rằng MH370 đã quay đầu. Từ đó, phạm vi tìm kiếm được chuyển sang eo biển Malacca trước khi mở rộng xuống phía nam Ấn Độ Dương.

Dữ liệu vệ tinh mở ra hướng tìm kiếm mới

Khi hướng bay của MH370 được xác định lại, dữ liệu từ hệ thống vệ tinh Inmarsat được sử dụng để hỗ trợ xác định những đường bay có thể của máy bay sau khi biến mất khỏi radar dân sự.

Ông Mohd Fuad cho biết Inmarsat vốn là hệ thống liên lạc vệ tinh, không phải công cụ theo dõi trực tiếp vị trí máy bay. Đây cũng là lần đầu tiên nhóm của ông sử dụng dữ liệu từ hệ thống này để hỗ trợ quá trình tìm kiếm MH370.

Hơn một năm sau khi MH370 biến mất, vào tháng 7/2015, một phần cánh tà hỗ trợ bay (flaperon) của chiếc Boeing 777 được tìm thấy trên đảo Réunion.

Phát hiện này cung cấp thêm bằng chứng liên quan đến hành trình của MH370 và hướng sự chú ý của cuộc tìm kiếm về phía nam Ấn Độ Dương.

Tuy nhiên, phần thân chính của chiếc Boeing 777 vẫn chưa được tìm thấy. Số phận của 239 người trên chuyến bay cũng đến nay chưa có lời giải đáp cuối cùng.

Nguồn: thevibes