"Quả cầu lửa" bất ngờ lao vào đám đông giữa lễ hội, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy

Khoảnh khắc "quả cầu lửa" bất ngờ lao về phía đám đông khiến một lễ hội đông người ở Mexico nhanh chóng rơi vào cảnh hỗn loạn.

"Quả cầu lửa" lao về phía đám đông

Tối 27/9, hàng trăm người tập trung tại San Jerónimo Cuatro Vientos, thuộc Ixtapaluca, bang Mexico (Mexico), để tham dự một lễ hội truyền thống của cộng đồng địa phương. Không ai ngờ rằng sự kiện đang diễn ra náo nhiệt lại bất ngờ biến thành cảnh tượng hỗn loạn chỉ trong ít phút.

Theo truyền thông Mexico, khi sự kiện diễn ra, một ban nhạc đang biểu diễn giữa tiếng kèn, tiếng trống. Đông đảo người lớn và trẻ em đứng xung quanh theo dõi, phía trên quảng trường là những dải cờ nhiều màu sắc.

Mọi chuyện thay đổi khi màn trình diễn pháo hoa bắt đầu có dấu hiệu bất thường.

Video được những người có mặt tại hiện trường ghi lại cho thấy một khối sáng đỏ rực xoay tròn, liên tục phun ra những tia lửa. Nhìn từ xa, vật thể này giống như một quả cầu lửa xuất hiện giữa lễ hội.

Chỉ vài giây sau, các tia lửa và vật thể đang cháy bắt đầu lao về khu vực có đông người đứng xem.

Tiếng nổ vang lên khiến đám đông lập tức hoảng loạn. Ban nhạc ngừng biểu diễn, trong khi nhiều người vội quay đầu bỏ chạy. Một số phụ huynh ôm hoặc kéo trẻ nhỏ rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong một khoảnh khắc được camera ghi lại, màn hình gần như bị phủ trắng bởi ánh sáng của vụ nổ ở khoảng cách gần. Tiếng la hét của trẻ em và tiếng người lớn hô nhau chạy vang lên giữa quảng trường.

Theo DigitalMex, sự cố liên quan đến màn đốt "torito" - một nét thường thấy trong một số lễ hội tại Mexico. "Torito" là mô hình có hình dáng giống con bò, trên khung gắn nhiều loại pháo hoa. Khi được kích hoạt, người mang mô hình di chuyển trong khi pháo phát sáng, quay và bắn ra xung quanh.

Tại San Jerónimo Cuatro Vientos, một số vật thể pháo hoa đã bay về phía đám đông. Truyền thông địa phương cho biết một trong những khả năng đang được xem xét là pháo đã bén vào khu vực có vật liệu pháo hoa khác, dẫn tới vụ nổ mạnh. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác vẫn cần kết quả điều tra của cơ quan chức năng.

Nhiều trẻ em phải nhập viện

Ngay sau sự cố, lực lượng cứu hộ, cứu hỏa và Protección Civil được huy động tới hiện trường. Một số nạn nhân đã được người dân đưa tới bệnh viện bằng phương tiện cá nhân trước khi lực lượng khẩn cấp có mặt.

Số người bị ảnh hưởng được các nguồn Mexico cập nhật khác nhau theo từng thời điểm.

Những thông tin ban đầu ghi nhận ít nhất 13 người bị thương. Báo cáo sau đó được Quadratín Estado de México dẫn lại cho biết tổng cộng 18 người bị ảnh hưởng, trong đó 12 trường hợp được đưa tới các cơ sở y tế và 6 người được chăm sóc tại hiện trường.

Một số nguồn khác cho biết 15 người phải nhập viện, gồm 5 trẻ em, 7 phụ nữ và 3 nam giới.

Các nạn nhân gặp những chấn thương như bỏng cấp độ một, cấp độ hai, bầm tím và một số trường hợp nghi gãy xương. Những trẻ em bị bỏng được đưa tới Bệnh viện Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca để điều trị. Một số người lớn được chuyển tới Bệnh viện General Pedro López.

Cho đến các báo cáo sau sự cố, chưa có trường hợp tử vong nào được ghi nhận.

Cơ quan chức năng sau đó tiến hành làm rõ nguyên nhân cũng như các điều kiện an toàn liên quan đến việc sử dụng pháo hoa tại sự kiện.

Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tai nạn pháo hoa tại những lễ hội tập trung đông người ở Mexico. Theo POSTA México, tính từ đầu năm đến ngày 24/9, bang Mexico đã ghi nhận ít nhất 18 sự cố nổ liên quan đến pháo hoa, khiến 21 người thiệt mạng và 111 người bị thương.

Riêng tại San Jerónimo Cuatro Vientos, đoạn video ghi lại cảnh quả cầu lửa cùng những tia sáng lao qua quảng trường đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Một lễ hội vốn tràn ngập âm nhạc chỉ trong vài giây đã biến thành cảnh hàng trăm người tìm đường tháo chạy để tránh những vật thể đang cháy bay về phía mình.

Theo DigitalMex, Quadratín Estado de México, POSTA México, TV Azteca