Phát hiện tàu Trung Quốc có khung cao ngang tòa nhà 50 tầng, di chuyển liên tục 45 ngày trên biển, thực hiện nhiệm vụ quan trọng

Mới đây, một tàu đóng cọc chuyên dụng được cho là lớn nhất thế giới đã rời cảng Lữ Tứ, thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, bắt đầu hành trình kéo dài 45 ngày qua hai đại dương để tới Vịnh All Saints của Brazil.

Giữa vùng nước sâu, dòng chảy mạnh và địa chất phức tạp của Vịnh All Saints, những thiết bị thi công thông thường gần như không có cơ hội hoạt động hiệu quả. Vi thế, tàu đóng cọc chuyên dụng của Trung Quốc đã lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Con tàu sẽ tham gia xây dựng cầu Salvador-Itaparica, cây cầu dây văng vượt biển lớn nhất Mỹ Latinh. Công trình bắc qua vịnh lớn nhất Brazil, với hạng mục móng cọc phải được thi công tại những vùng nước sâu tới 64 m.

Tàu đóng cọc là loại tàu công trình chuyên dụng, được sử dụng để đóng hoặc ép các cọc móng lớn theo phương thẳng đứng xuống sâu dưới đáy biển hoặc lòng sông. Những cọc này hoạt động như các "chân trụ" dưới nước, giúp neo giữ và nâng đỡ các công trình có tải trọng lớn như cầu vượt biển, tuabin điện gió, giàn khoan dầu khí hay cầu cảng.

Được chế tạo cho những điều kiện khắc nghiệt

Thách thức kỹ thuật của dự án Salvador-Itaparica đặc biệt lớn.

Cây cầu dài 12,4 km phải được xây dựng trên vùng biển sâu, trong khi cấu trúc địa chất dưới đáy biển phức tạp và khó dự đoán. Để đáp ứng điều kiện thi công này, Tổng công ty Xây dựng Đường sắt Trung Quốc (CRBG) đã chế tạo một con tàu có năng lực vượt xa các thiết bị đóng cọc thông thường.

Song Jian, Giám đốc phụ trách chế tạo con tàu tại CRBG, nói với China Daily: "Địa chất biển phức tạp, dòng chảy mạnh và điều kiện sóng thay đổi liên tục từ lâu đã khiến khu vực này trở thành một thách thức lớn đối với thi công công trình."

Theo các báo cáo, tàu được trang bị khung đóng cọc cao 156 m, tương đương tòa nhà 50 tầng và được cho là khung đóng cọc trên biển cao nhất thế giới. Hệ thống nâng của tàu có thể xử lý tới 700 tấn thép và bê tông trong một lần thao tác, cũng là mức tải trọng cao nhất từng được ghi nhận đối với loại thiết bị này.

Không chỉ vậy, con tàu còn lập kỷ lục về độ sâu lkhi có thể thi công móng ở độ sâu tới 70 m dưới mặt nước biển.

Giữ ổn định một con tàu trong lúc đóng những cọc móng khổng lồ xuống nền đáy biển luôn là một trong những bài toán khó nhất của thi công ngoài khơi. Khi sóng, gió và dòng chảy liên tục tác động, chỉ một sai lệch nhỏ về vị trí cũng có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của quá trình đóng cọc.

Để khắc phục vấn đề này, con tàu kết hợp hệ thống neo với công nghệ định vị động hiện đại. Các cảm biến trên tàu liên tục theo dõi hướng gió, sóng, dòng chảy và tư thế của thân tàu theo thời gian thực. Hệ thống sau đó tự động điều khiển các chân vịt đẩy để thực hiện những điều chỉnh rất nhỏ, giữ con tàu gần như cố định tại vị trí thi công.

Thu hồi năng lượng ngay trong quá trình vận hành

Con tàu cũng đánh dấu một bước tiến trong công nghệ thi công biển khi trở thành tàu đóng cọc đầu tiên được trang bị hệ thống thủy lực xi lanh chính khép kín.

Theo ông Song Jian, hệ thống này có thể thu hồi phần năng lượng sinh ra khi khung đóng cọc khổng lồ được hạ xuống hoặc thay đổi góc nghiêng. Phần thế năng này sau đó được chuyển đổi thành điện năng để tái sử dụng.

Nhờ cơ chế trên, tàu có khả năng thu hồi khoảng 40% năng lượng, qua đó nâng cao hiệu suất vận hành và giảm lượng năng lượng bị lãng phí trong các hoạt động thi công ngoài khơi có tải trọng lớn.

Trước khi bắt đầu công việc tại Brazil, con tàu còn phải hoàn thành một hành trình dài và phức tạp.

Từ Trung Quốc, tàu sẽ đi về phía nam qua eo biển Malacca, vòng qua Mũi Hảo Vọng, sau đó vượt Nam Đại Tây Dương trước khi tới vùng biển ngoài khơi bang Bahia của Brazil.

Cây cầu có thể thay đổi mạng lưới giao thông của Bahia

Sau khi hoàn thành, cầu Salvador-Itaparica được kỳ vọng sẽ tạo ra thay đổi lớn đối với giao thông trong khu vực.

Hiện nay, hành khách đi lại giữa Salvador, thủ phủ bang Bahia, và Vera Cruz trên đảo Itaparica phải mất khoảng 1 giờ bằng phà. Khi tuyến đường bộ mới đi vào hoạt động, thời gian di chuyển dự kiến chỉ còn khoảng 15 phút bằng ô tô.

Đối với các nhà sản xuất ở phía tây Bahia, cây cầu cũng mở ra một tuyến vận tải nhanh và rẻ hơn cho các mặt hàng nông sản quan trọng.

Thay vì chỉ là một công trình nối hai bờ vịnh, Salvador-Itaparica vì thế được kỳ vọng trở thành một hành lang giao thông mới, tăng khả năng kết nối giữa các khu vực và mở thêm một động mạch kinh tế cho vùng đông bắc Brazil.

Theo IE