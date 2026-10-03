Hàn Quốc họp khẩn toàn bộ ngành ngân hàng, thông tin của 25.000 khách hàng đã bị rò rỉ

Sau loạt vụ tấn công mạng nhằm vào các ngân hàng lớn khiến hàng chục nghìn thông tin khách hàng bị rò rỉ, cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc yêu cầu các công ty tài chính khẩn trương rà soát và tăng cường hệ thống an ninh mạng.

Mới đây, cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc yêu cầu các công ty tài chính rà soát hệ thống an ninh máy tính, sau khi hàng loạt ngân hàng lớn trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng, khiến thông tin cá nhân của khách hàng bị rò rỉ.

Chỉ thị được Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đưa ra sau khi thông tin cá nhân của 89 khách hàng Ngân hàng Hana bị rò rỉ. Đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các tổ chức tài chính của Hàn Quốc.

Ngân hàng Hana cho biết thông tin bị lộ bao gồm số đăng ký cư trú, họ tên, địa chỉ và số điện thoại của khách hàng. Một quan chức ngân hàng đã lên tiếng xin lỗi và khẳng định Hana sẽ nỗ lực ngăn sự cố tương tự tái diễn.

Trong khi đó, Ngân hàng Woori và NH Nonghyup cũng được cho là đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công tương tự. Tuy nhiên, hai ngân hàng này được cho là đã kịp thời ngăn chặn các truy cập trái phép, nên chưa ghi nhận thông tin cá nhân của khách hàng bị rò rỉ.

Trước đó cùng ngày, các nguồn tin trong ngành cho biết KB Kookmin Bank, một trong những ngân hàng thương mại lớn của Hàn Quốc, cũng phát hiện thông tin khách hàng bị xâm phạm sau một sự cố tương tự xảy ra tại Shinhan Bank. Điều này khiến cho dữ liệu cá nhân của hơn 100 khách hàng KB Kookmin đã bị đánh cắp.

Một ngày trước đó, Shinhan Bank xác nhận thông tin cá nhân của khoảng 25.000 khách hàng đã bị rò rỉ. Dữ liệu bao gồm thu nhập hàng năm, họ tên và số điện thoại. Theo đó, ngân hàng này bị tin tặc tấn công và nghi phạm được cho là hoạt động từ nước ngoài. Đáng chú ý, nhóm này bị nghi sử dụng các công cụ AI tiên tiến trong cuộc tấn công.

Theo Yonhap, một đơn vị cảnh sát chuyên trách ứng phó với tội phạm mạng đã bắt đầu điều tra sơ bộ hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các ngân hàng.

Theo Yonhap News