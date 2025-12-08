Chủ chuỗi khách sạn TP.HCM hộ tống "búp bê" đi ăn cưới, 1 cặp đôi nổi tiếng bị bắt gặp đang khóa môi

Dư âm đám cưới Tiên Nguyễn - ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vẫn đang khiến netizen thích thú. Ngoài spotlight thuộc về cô dâu chú rể và gia đình tỷ phú, dàn khách mời cũng gây chú ý bởi đó đều là những gương mặt nổi tiếng, có sức ảnh hưởng trong giới giải trí - thời trang - kinh doanh như vợ chồng Huyền Baby, Thảo Nhi Lê và bạn trai người Pháp, Quỳnh Anh Shyn - Nam Phùng,...
Sự xuất hiện của các khách mời nổi tiếng trên MXH tại đám cưới Tiên Nguyễn (Clip: Quân)
Vì vậy nên sau khi đám cưới đã diễn ra trọn vẹn thì giờ là lúc khách mời “xả suộc”, khoe khoảnh khắc bên trong buổi tiệc xa hoa của Tiên Nguyễn và Justin. Từ những bức hình chỉn chu lúc mới đến, cho đến loạt hình ảnh ở photobooth, cảnh mọi người cười nói thoải mái,… tất cả đều được đăng tải rầm rộ.
Nếu lúc bước vào, ai cũng giữ hình ảnh sang trọng và lộng lẫy thì khi lên mạng, tinh thần lại hoàn toàn khác: tự nhiên, dễ thương và rất hết mình chúc phúc cho dâu xinh rể xịn.
Quỳnh Anh Shyn cũng đã xả loạt ảnh ảnh ăn cưới trên tài khoản Instagram gần 3 triệu lượt theo dõi.
Ngọc Thảo còn thay 2 bộ váy để tiện quẩy 2 tăng cùng với cô dâu chú rể.