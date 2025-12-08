Chủ chuỗi khách sạn TP.HCM hộ tống "búp bê" đi ăn cưới, 1 cặp đôi nổi tiếng bị bắt gặp đang khóa môi

Dư âm đám cưới Tiên Nguyễn - ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vẫn đang khiến netizen thích thú. Ngoài spotlight thuộc về cô dâu chú rể và gia đình tỷ phú, dàn khách mời cũng gây chú ý bởi đó đều là những gương mặt nổi tiếng, có sức ảnh hưởng trong giới giải trí - thời trang - kinh doanh như vợ chồng Huyền Baby, Thảo Nhi Lê và bạn trai người Pháp, Quỳnh Anh Shyn - Nam Phùng,...

Sự xuất hiện của các khách mời nổi tiếng trên MXH tại đám cưới Tiên Nguyễn (Clip: Quân)

Vì vậy nên sau khi đám cưới đã diễn ra trọn vẹn thì giờ là lúc khách mời “xả suộc”, khoe khoảnh khắc bên trong buổi tiệc xa hoa của Tiên Nguyễn và Justin. Từ những bức hình chỉn chu lúc mới đến, cho đến loạt hình ảnh ở photobooth, cảnh mọi người cười nói thoải mái,… tất cả đều được đăng tải rầm rộ.

Nếu lúc bước vào, ai cũng giữ hình ảnh sang trọng và lộng lẫy thì khi lên mạng, tinh thần lại hoàn toàn khác: tự nhiên, dễ thương và rất hết mình chúc phúc cho dâu xinh rể xịn.

Huyền Baby được doanh nhân Quang Huy hộ tống đi ăn cưới. Đây là một trong những lần hiếm hoi mà con trai gia đình kinh doanh khách sạn nổi tiếng ở TP.HCM xuất hiện công khai.

Sau khi vào tiệc, Huyền Baby tập trung check-in với hội chị đẹp em xinh gồm Quỳnh Anh Shyn, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Linh Rin.

Thảo Nhi Lê và bạn trai người Pháp. Cặp đôi vừa công khai mối quan hệ hồi đầu tháng 11 vừa qua.



Cả hai chụp ảnh check-in cùng hội chị em thân thiết của Thảo Nhi Lê

Thảo Nhi Lê và Romain Leclef chụp ảnh cùng Tiên Nguyễn và chồng.

Cặp đôi thích thú khi chụp ảnh photobooth tại đám cưới và có màn khoá môi tình tứ. Công khai thể hiện tình cảm cỡ này rồi thì khi nào dân tình được ăn cưới Thảo Nhi Lê đây nhỉ?

Cặp đôi vàng của làng thời trang - Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng tuyệt đối ngầu tại đám cưới.

Quỳnh Anh Shyn và Tiên Nguyễn có mối quan hệ thân thiết, thường xuyên gặp gỡ tại các sự kiện thời trang và tương tác với nhau trên MXH.

Quỳnh Anh Shyn cũng đã xả loạt ảnh ảnh ăn cưới trên tài khoản Instagram gần 3 triệu lượt theo dõi.

Ngọc Thảo và bạn check-in tại đám cưới.

Cả chùm ảnh cưới được hot girl đời đầu chia sẻ cho thấy cô nàng đã có một đêm quẩy đám cưới nhiệt tình cỡ nào!

Ngọc Thảo còn thay 2 bộ váy để tiện quẩy 2 tăng cùng với cô dâu chú rể.

Vợ chồng đạo diễn Kathy Uyên - Vũ Ly Việt và vợ chồng Hà Tăng - Louis Nguyễn. Đây là hai cặp đôi có mối quan hệ bạn bè lâu năm.

Đặc biệt chồng Tiên Nguyễn - Justin Cohen và Vũ Ly Việt đều cùng lớn lên ở Canada, cả hai vừa là bạn bè vừa là đối tác kinh doanh. Năm 2007, 2 doanh nhân này cùng nhau thành lập một công ty sản xuất nội dung nên mối quan hệ của các cặp đôi rất gắn bó.

Stylist Kelbin Lei cùng với 2 mỹ nhân Vbiz - Tóc Tiên và Văn Mai Hương.

(Ảnh: Viết Thanh & IGNV)