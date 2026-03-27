Chông gai của Trang Pháp

Ngày 27/3, truyền thông và mạng xã hội bùng nổ trước thông tin Trang Pháp chính thức xác nhận trở thành đại diện Việt Nam tham gia Đạp Gió 2026. Trước đó, tin đồn nữ ca sĩ sang Trung Quốc ghi hình đã râm ran khắp các diễn đàn giải trí nhưng phía ekip luôn giữ động thái im lặng. Ngay khi thông tin được công bố, sự chú ý của công chúng không chỉ đổ dồn vào màn xuất ngoại của quán quân Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng bản Việt mà còn nhanh chóng hướng tới dàn đối thủ mà cô sắp phải đối mặt.

Nhìn vào danh sách 32 tỷ tỷ năm nay, khán giả dễ dàng nhận thấy một cục diện cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Chương trình chia rõ các nhóm thí sinh dựa trên thế mạnh chuyên môn. Trong đó, nhóm ca sĩ thực lực và những diễn viên rẽ ngang nhưng sở hữu nền tảng nghệ thuật dày dạn nhận được sự quan tâm lớn nhất.

Danh sách tỷ tỷ tham gia Đạp Gió 2026 bao gồm các ca sĩ thực lực như Tiêu Tường, Phạm Vĩ Kỳ, Từ Khiết Nhi, Ô Lan Đồ Nhã, Diệp Nhất Tây, Giả Lai Nữ, Tăng Bội Từ, Giang Ngữ Thần, Từ Mộng Khiết, An Kỳ. Các diễn viên xuất sắc như Lý Tâm Khiết, Lý Tiểu Nhiễm, Triệu Tử Kỳ, Ôn Tranh Vanh, Đào Hân Nhiên, Đường Nghệ Hân, Hám Thanh Tử, Trần Khải Lâm, Đại Tư, Hà Tuyên Lâm, Tôn Di, Trương Tuệ Văn, Trương Nguyệt, Trần Dao, Hoàng Xán Xán, Trương Nghệ Thượng. Chương trình cũng giới thiệu đội hình nữ giới đa dạng ngành nghề hơn gồm vận động viên trượt băng tốc độ Vương Mông, diễn viên kịch nói Vạn Thiên Huệ, vũ công jazz Đạm Đạm, diễn viên kinh kịch Hầu Vũ, MC Tạ Nam và Duy Ni Na. Quán quân Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng bản Việt Trang Pháp gia nhập với tư cách thành viên quốc tế.

Ở nhóm ca sĩ chuyên nghiệp, sự xuất hiện của những giọng ca sở hữu mức độ nhận diện quốc dân tại thị trường tỷ dân tạo ra sự cạnh tranh cực lớn. Đầu tiên phải kể đến Phạm Vĩ Kỳ. Nữ ca sĩ người Mỹ gốc Đài Loan là chủ nhân của siêu hit Ước Mơ Ban Đầu và từng gặt hái nhiều thành tích danh giá tại giải thưởng Kim Khúc. Cô được xem là biểu tượng thanh xuân của đông đảo khán giả thế hệ 8X và 9X. Điểm mạnh lớn nhất của Phạm Vĩ Kỳ là chất giọng ấm áp, dạt dào tình cảm mang đậm sức mạnh hoài niệm. Trong các show truyền hình thực tế xứ Trung, yếu tố cảm xúc và ký ức thường mang lại lợi thế áp đảo về lượng bình chọn tại trường quay.

Một cái tên nổi bật khác là Ô Lan Đồ Nhã. Được truyền thông ưu ái gọi là đóa hoa thảo nguyên, cô nắm trong tay bài hát Tào Mã Căn quen thuộc với mọi tầng lớp khán giả Trung Quốc. Ô Lan Đồ Nhã sở hữu chất giọng nội lực, vang dội mang âm hưởng Mông Cổ đặc trưng cùng độ ổn định thanh nhạc đáng kinh ngạc. Trong bối cảnh Đạp Gió 2026 áp dụng luật hát live toàn bộ không qua chỉnh âm, kỹ thuật live của cô là một lợi thế.

Bên cạnh đó, Tăng Bội Từ cũng là một nhân tố hút fan mạnh mẽ. Nổi lên từ bộ phim Chung Cực Tam Quốc, cô sở hữu lượng người hâm mộ trung thành khổng lồ suốt nhiều năm. Kỹ năng hát live chuẩn xác cùng hình tượng thanh sạch giúp Tăng Bội Từ dễ dàng chiếm cảm tình của nhóm khán giả trung lập.

Đáng chú ý nhất trong nhóm ca sĩ phải kể đến An Kỳ, cựu leader của nhóm nhạc THE9 từ chương trình Thanh Xuân Có Bạn 2. An Kỳ có kỹ năng vũ đạo sắc bén, thần thái làm chủ sân khấu bùng nổ và sự nhạy bén chiến thuật của một thần tượng thế hệ mới. Đây là gương mặt có màu sắc trình diễn tương đồng và cạnh tranh trực tiếp hình tượng nghệ sĩ đa năng với Trang Pháp. Nếu Trang Pháp là "All-rounder" của Việt Nam, thì An Kỳ chính là "All-rounder" chuẩn mực của dàn idol xứ tỷ dân.

Từ Mộng Khiết cũng là cái tên gây chú ý. Cựu thành viên nhóm Rocket Girls 101 bước ra từ Sáng Tạo 101 (Produce 101 bản Trung). Không chỉ là idol, cô còn thu hút lượng lớn fan phim ngôn tình Việt Nam qua vai diễn Đinh Tiễn trong bộ phim thanh xuân Bí Mật Nơi Góc Tối .

Cuối cùng, không thể bỏ qua Giả Lai Nữ, giọng ca vừa gây tiếng vang khi hát nhạc game Black Myth Wukong và tham gia tranh tài tại Singer 2025. Tư duy phối khí mang âm hưởng dân gian đương đại của Giả Lai Nữ được dự đoán là sẽ chinh phục được thiện cảm của nhiều khán giả.

Không dừng lại ở nhóm ca sĩ, dàn diễn viên rẽ ngang năm nay cũng ẩn chứa nhiều nhân tố có khả năng thanh nhạc và trình diễn ấn tượng. Đào Hân Nhiên, người từng gây tiếng vang khắp châu Á với vai An Lăng Dung trong bom tấn cổ trang Chân Hoàn Truyện cũng xác nhận tham gia.

Đào Hân Nhiên thực chất là một nghệ sĩ đa tài. Đào Hân Nhiên tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật chuyên nghiệp Hồ Nam Khoa Vũ đạo và Học viện Âm nhạc Thiên Tân Khoa Hí kịch điện ảnh và truyền hình. Cô có nền tảng múa dân tộc vô cùng bài bản từ nhỏ và sở hữu chất giọng trong trẻo, ngọt ngào. Khả năng vũ đạo uyển chuyển và kỹ thuật kiểm soát hình thể được đánh giá cao.

Bạn diễn của cô trong Chân Hoàn Truyện là Đường Nghệ Hân cũng không hề kém cạnh. Không chỉ diễn xuất, Đường Nghệ Hân từng phát hành các đĩa đơn âm nhạc cá nhân và thường xuyên trình diễn tại các đêm hội lớn của các đài truyền hình. Chất giọng sáng, ngoại hình chuẩn thần tượng thanh xuân và thần thái sân khấu rạng rỡ giúp cô dễ dàng thể hiện tốt các ca khúc mang hơi hướng năng động, tươi sáng.

Ngoài ra, những cái tên như Lý Tiểu Nhiễm hay Trương Tuệ Văn dù hoạt động mạnh ở mảng diễn xuất nhưng lại có xuất phát điểm từ các học viện múa danh giá. Sự dẻo dai và tư duy hình thể chuẩn mực giúp họ chiếm ưu thế tuyệt đối trong các tiết mục đòi hỏi vũ đạo khó. Đặc biệt, sự xuất hiện của vận động viên trượt băng tốc độ Vương Mông với 4 huy chương vàng Olympic cũng là một biến số khó lường.

Nhìn chung, dàn cast Đạp Gió 2026 là sự pha trộn đa dạng giữa thực lực thanh nhạc đỉnh cao, kỹ năng trình diễn thần tượng và sức hút từ hào quang đại chúng. Để nổi bật giữa đội hình toàn sao này, Trang Pháp cần phát huy tối đa tư duy làm nhạc, khả năng ngoại ngữ lưu loát và bản lĩnh sân khấu đã được minh chứng tại thị trường quốc nội.

Điểm khắc nghiệt nhất tạo nên sức nóng của mùa 7 chính là thể lệ livestream 100% không qua chỉnh sửa âm thanh, không cắt ghép hậu kỳ và không có độ trễ cho toàn bộ 7 buổi diễn bao gồm sân khấu đầu tiên, 5 vòng công diễn và đêm chung kết. Theo lịch trình chính thức, chương trình sẽ khởi động với tập Kế hoạch tiền truyện vào 12h ngày 28/3, tiếp nối là sự kiện livestream thảm đỏ gặp mặt lúc 19h ngày 2/4. Bắt đầu từ ngày 3/4, khán giả sẽ được theo dõi trực tiếp các vòng công diễn vào mỗi thứ Sáu hàng tuần, đan xen với các tập truyền hình thực tế đã ghi hình trước đó.