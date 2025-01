Mất gần 1 thập kỷ để tạo chỗ đứng ở thị trường giải trí Việt, hành trình sự nghiệp của Quang Hùng MasterD khiến nhiều fan theo dõi xúc động. Được biết đến từ năm 2015 qua video mashup loạt hit gây sốt YouTube, Quang Hùng MasterD mất rất nhiều thời gian để gây dấu ấn. Cột mốc đáng nhớ của Quang Hùng MasterD chính là Dễ Đến Dễ Đi ra mắt đầu năm 2021. Nhờ ca khúc này, tên tuổi Quang Hùng MasterD sang trang. Dễ Đến Dễ Đi gây sốt tại Thái Lan, tạo đà cho Quang Hùng MasterD hoạt động ở xứ Chùa Vàng.

Nhờ sự bùng nổ từ chương trình thực tế, Quang Hùng MasterD chính thức thoát mác "con ghẻ quốc dân", trở thành "con cưng cả quốc dân lẫn quốc tế"

Mọi sự thay đổi khi Quang Hùng quyết định tham gia Anh Trai Say Hi. Có dịp thể hiện khả năng sáng tác, tạo hit cùng với visual ưa nhìn, Quang Hùng MasterD trở thành một trong những nhân tố hút fan nhất Anh Trai Say Hi. Hậu chương trình, Quang Hùng MasterD trở thành thần tượng thế hệ mới, cháy show cuối năm và bỏ túi hàng loạt hit như Thuỷ Triều, Catch Me If You Can, Trói Em Lại,...

FC của Quang Hùng MasterD có tên là Muzik, hoạt động cực năng nổ, support nam ca sĩ trên mọi phương diện. Mỗi một show diễn của Quang Hùng MasterD thu hút đám đông khủng cổ vũ, fan-meeting ở đầu cầu TP.HCM và Hà Nội liên tục cháy vé.

Quang Hùng MasterD tổ chức các buổi fan-meeting cháy vé hậu chương trình

Núi quà bao vây Quang Hùng gây sốc

Mới đây, FC Muzik vừa lập kỷ lục mới tại WeChoice Awards 2024, giúp Quang Hùng trở thành ca sĩ Việt có FC khủng nhất hiện tại ở hạng mục Best Fandom Forever - hạng mục đặc biệt dành riêng cho văn hoá nghệ sĩ Việt. Cụ thể, tính đến 19 giờ ngày 6/1/2025, Muzik cán mốc 2 triệu lượt bình chọn cho đề cử Best Fandom Forever, trở thành FC Việt đầu tiên thiết lập nên kỷ lục này. FC Quang Hùng MasterD dẫn trước FC KINGDOM của SOOBIN ở vị trí thứ hai.

BXH Best Fandom Forever ghi nhận đến 19 giờ ngày 6/1/2025

Sau vài giờ, FC KINGDOM cũng cán mốc 2 triệu bình chọn, đua sát nút với Muzik. Theo đó, SOOBIN chính là nghệ sĩ duy nhất có 3 đề cử vượt mốc 2 triệu vote trong lịch sử WeChoice Awards, bao gồm: Nhân vật truyền cảm hứng; Ca sĩ/rapper có hoạt động đột phá và Best Fandom Forever cho FC KINGDOM.

2 FC đạt 2 triệu vote của Best Fandom Forever

Đường đua Best Fandom Forever chứng kiến sự cạnh tranh cam go giữa những FC hot nhất hiện tại. Bên cạnh Muzik và KINGDOM, top 5 Best Fandom Forever còn có PIFAM (FC Tăng Phúc) ở vị trí #3, Dopamine (FC Dương Domic) #4 và Cẩm Chướng (FC Neko Lê) #5.

Ngoài Best Fandom Forever, các Muzik còn giúp Quang Hùng MasterD trụ vững top 2 ở Top 20 Nhân vật truyền cảm hứng và Ca sĩ/rapper có hoạt động đột phá - hạng mục thuộc Giải trí. Trong số các nghệ sĩ lọt đề cử hiện tại, Quang Hùng MasterD đang bám sát SOOBIN trên đường đua voting. Sự năng nổ của Muzik khiến dân tình không khỏi trầm trồ. Chỉ còn chưa đến 1 tuần nữa, WeChoice Awards 2024 sẽ tìm ra những cái tên xứng đáng nhất cho ngôi vị Quán quân, đường đua hiện tại đang được rút ngắn theo từng phút.

Các Muzik còn giúp Quang Hùng MasterD trụ vững top 2 ở Top 20 Nhân vật truyền cảm hứng và Ca sĩ/rapper có hoạt động đột phá - hạng mục thuộc Giải trí

Bình chọn cho các FC và đề cử bạn yêu thích TẠI ĐÂY!

