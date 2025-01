Video: 1 ngày chạy show cùng Quang Hùng MasterD và lần đầu nghe giấc mơ 10 năm của "nhóc Phone"

Video đề cử của Quang Hùng MasterD ở hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2024

Sau Anh Trai Say Hi, Quang Hùng MasterD trở thành cái tên được đông đảo khán giả săn đón. Bằng chứng là ở buổi fanmeeting đầu tiên tại Việt Nam, đã có khoảng 1.000 khán giả có mặt, đủ để thấy sức hút của chàng ca sĩ xứ Huế. Với nhiều người, sự đi lên của Quang Hùng MasterD có phần bất ngờ. Nhưng với những ai theo dõi nam ca sĩ đủ lâu thì sẽ gật đầu công nhận rằng những gì có được ở hiện tại hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực mà Quang Hùng đã bỏ ra.

Trong những ngày cuối năm, nhiều nghệ sĩ tất bật với đặc kín lịch trình nhưng phải trực tiếp theo chân Quang Hùng trong một ngày chạy show dồn dập thì mới thực sự hiểu thế nào là cường độ công việc đáng nể một ngôi sao hàng đầu. Sau khi hoàn tất concert day 3 tại Hà Nội, từ 5h30 sáng Quang Hùng MasterD đã phải chuẩn bị bay gấp về TP.HCM để chạy 2 show trong cùng 1 đêm.

Quang Hùng ngồi các chuyến bay liên tục giữa Hà Nôi và TP.HCM để chạy show

Vừa đến TP.HCM, Quang Hùng chỉ có khoảng 1 tiếng để nghỉ ngơi sau đó phải đến sân khấu để tổng duyệt. Dù lịch trình rất sát sao nhưng khi theo sát Quang Hùng MasterD thì hoàn toàn không hề bắt gặp ánh mắt mệt mỏi nào. Khi đứng trên sân khấu để sắp xếp tiết mục, Quang Hùng MasterD vô cùng chăm chú và nghiêm túc. Có lẽ vì quỹ thời gian hạn chế nên giọng ca sinh năm 1997 hiểu được phải kỹ lưỡng và chu toàn ở khâu tổng duyệt thì mới kiểm soát được sự cố về mức thấp nhất.

Di chuyển cùng Quang Hùng MasterD trong 1 ngày chạy show, không ai hiểu được nam ca sĩ lấy đâu ra nhiều năng lượng để mỗi khi đứng trên sân khấu luôn là phiên bản bùng nổ nhất. 2 show diễn cách nhau chỉ vài tiếng diễn ra, vừa xong show này thì Quang Hùng MasterD lại tiếp tục chạy sang sân khấu thứ 2 trong ngày. Mà chưa kể sau 2 show diễn này thì nam ca sĩ tiếp tục sắp xếp bay ra Hà Nội để diễn concert day 4 của Anh Trai Say Hi.

Hầu như nam ca sĩ rất ít thời gian để nghỉ ngơi

Dù lịch trình kín mít nhưng Quang Hùng MasterD luôn giữ được năng lượng tràn đầy

Cả ngày chạy show, có lẽ khoảnh khắc nhẹ nhàng nhất của Quang Hùng MasterD chính khi ngồi trên xe di chuyển. Cũng nhờ giây phút này, mọi người hiểu thêm đằng sau hình ảnh hào nhoáng trên sân khấu còn có một Quang Hùng MasterD với nhiều tâm sự. Khi hỏi Quang Hùng chạy show nhiều đến thế mà chưa thấy lần nào than mệt, nam ca sĩ trả lời rất dứt khoát: "Vì Hùng đang hoàn thành giấc mơ của mình mà".

"Thật lòng chia sẻ đôi lúc tôi cũng đuối nhẹ nhưng khi ngồi trên xe di chuyển từ show này qua show khác, có nhiều suy nghĩ chạy trong đầu khiến tôi không cho phép bản thân được than thở. Tôi nhớ lại đoạn chập chững bước vào nghề, mình đã từng thòm thèm cảm giác được chạy show đến thế nào. Mỗi ngày, tôi nhốt mình trong phòng thu, cố làm xong công việc để tối ngủ được nằm mơ về một ngày nào đó tôi sẽ được chạy 2-3 show liên tục. Tôi đã từng tự hỏi không biết ngày nào mình mới được như vậy, nên hiện tại khi có nhiều cơ hội được đứng trên sân khấu, tôi không có lý do gì để kêu ca mệt mỏi. Mệt mỏi nhất là khi mình không biết phải làm gì thôi.

Bây giờ tôi không làm việc một mình, đi theo tôi còn cả một ekip ai cũng bận rộn cả. Nếu như tôi than mệt thì mọi người sẽ ngay lập tức bị xuống mood. Ngồi trên xe và nhìn mọi người làm việc, tôi rất xót. Mọi người không chỉ làm việc vì cá nhân mà còn đang hỗ trợ tôi hoàn thành giấc mơ của mình. Vì vậy tôi luôn nói trong đầu: 'Mày không được than vãn, mày phải là động lực cho mọi người'".

Quang Hùng MasterD cho biết đây là giấc mơ từ lúc chập chững bước vào nghề nên không có gì phải than thở

Để có được ngày hôm nay, Quang Hùng đã mất gần 10 năm nỗ lực xây dựng. Nhìn lại hình ảnh mộc mạc của mình khi xuất hiện trên truyền hình chỉ với mong muốn trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, Quang Hùng MasterD vừa bồi hồi vừa cảm thấy biết ơn bản thân vì đã không bao giờ bỏ cuộc. Quang Hùng MasterD chia sẻ dù có những giai đoạn khó khăn nhưng anh lại thấy may mắn vì nếu không có những sắp đặt đó thì có lẽ bây giờ Quang Hùng đang ở Huế và mở một tiệm hớt tóc.

Một trong những cột mốc thay đổi sự nghiệp của Quang Hùng MasterD chính là bài hát Dễ Đến Dễ Đi viral ở quốc tế. "Khi Dễ Đến Dễ Đi được fan Thái Lan và sau đó là nhiều quốc gia khác đón nhận, tôi bị sốc tâm lý, rất sốc. Thời điểm đó, vài công ty ở Thái Lan cũng đã ngỏ lời mời tôi về hoạt động với điều kiện tôi phải sang đó ở, học ngôn ngữ mới và làm việc như một ngôi sao tại đất nước của họ. Lúc đó, tự mình chưa thể tìm ra được đáp án phù hợp, tôi tiếp tục chia sẻ với người xung quanh thì họ nói: 'Hùng ơi, cơ hội tới rồi, bắt buộc mày phải đi thôi', 'Quang Hùng ở Việt Nam không phát triển được đâu', 'Cái duyên của Hùng là làm nghệ sĩ ở Thái Lan rồi'... Nghe những lời này, tôi buồn và chạnh lòng nhiều lắm.

Quá nhiều cảm xúc xuất hiện, tôi quyết định tập trung toàn bộ tâm trí cân nhắc trước khi đưa ra quyết định. Khi ấy, tôi bắt đầu nhớ ra có lần mình đã hỏi fan Thái dành sự ưu ái cho tôi vì lý do gì thì họ nói: 'Tôi yêu mến bạn vì âm nhạc và con người của bạn'. Đúng rồi, bài hát Dễ Đến Dễ Đi của tôi cũng là tiếng Việt, tôi diễn ở Thái cũng hát tiếng Việt, giao lưu cũng bằng tiếng Việt, fan quốc tế họ hát theo tôi cũng là hát lời Việt, fan thích tôi vì con người thật của tôi - một người Việt Nam… thế tại sao tôi lại không phát triển được ở Việt Nam mà phải đi? Khi đã ngộ ra những điều này, tôi quyết định: 'Ok, phải là Việt Nam, bắt buộc mình phải phát triển ở Việt Nam thôi', tôi ở lại và đặt quyết tâm phải chinh phục được đồng bào mình".

Quang Hùng MasterD từng đứng trước cánh cửa ở lại hoặc sang Thái phát triển và cuối cùng nam ca sĩ quyết định sẽ chinh phục khán giả quê hương và mang âm nhạc Việt lan tỏa ra quốc tế

Sau khi xác định hướng đi cho mình, Quang Hùng MasterD được trao cơ hội khi được mời tham gia Anh Trai Say Hi. Có lẽ, hành trình ở Anh Trai Say Hi của Quang Hùng MasterD chẳng khác nào 'cá gặp nước' khi qua từng vòng công diễn, nam ca sĩ không chỉ thể hiện tài năng mà còn chứng minh được sức hút mãnh liệt.

"Sau khi làm việc với mọi người, tôi cảm thấy mình được học tập và thay đổi rất nhiều thứ. Điều tôi thấy may mắn vì đã kịp thay đổi chính là sự hướng nội của mình. Khi được tiếp xúc với mọi người ở Anh Trai Say Hi, tôi thấy mình rất ham học và khi càng làm việc chung, tôi lại rơi vào cảm giác tiếc nuối. Giá như tôi hướng ngoại, mạnh dạn, mở lòng sớm hơn thì có thể hành trình của mình đã suôn sẻ một chút. Chính tính cách hướng nội đã nhốt tôi trong phòng thu, việc ít sự cọ xát và học tập đã chặn nhiều cơ hội tìm đến mình. Đó cũng là điều tôi muốn nói với khán giả của mình, rằng hãy dũng cảm và mạnh dạn tìm kiếm cơ hội cho bản thân, nếu mình không chia sẻ thì không ai hiểu được mình muốn gì cả".

Hành trình của Quang Hùng không chỉ là câu chuyện về một người trẻ dám mơ lớn, mà còn là lời nhắc nhở đầy mạnh mẽ, rằng dù bạn bắt đầu ở nơi đâu, bất cứ lúc nào, bằng cách nào, dù là con đường chẳng giống ai đi chăng nữa, thì sẽ luôn có những cơ hội và may mắn đến với những người chăm chỉ, yêu thương hết lòng và không bao giờ bỏ cuộc.

Sự nỗ lực của Quang Hùng MasterD trong suốt 10 năm qua đến nay đã có thành quả nhất định

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty cổ phần VCCorp tổ chức, có ý nghĩa nhân văn lớn, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa niềm cảm hứng tích cực tới cộng đồng. Năm 2024, WeChoice Awards đã chính thức quay trở lại với chủ đề "Việt Nam tôi đó". Sau khi nhận được rất nhiều đề cử ấn tượng do cộng đồng gửi về, cổng bình chọn của WeChoice Awards 2024 đã chính thức mở từ ngày 25/12/2024. Ngay từ bây giờ, hãy truy cập wechoice.vn và bình chọn cho những nhân vật, câu chuyện mà bạn cảm thấy được lan tỏa mạnh mẽ niềm cảm hứng Việt Nam tôi đó. Thời gian bình chọn sẽ kéo dài từ 25/12/2024 đến 12h00 ngày 12/1/2025. Kết quả bình chọn sẽ được công bố vào đêm Gala vinh danh và trao giải diễn ra tối ngày 12/1/2025. Bình chọn ngay tại wechoice.vn!

Liên Hoa