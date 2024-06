Choáng nặng "biển người" vây kín nam thần Cõng Anh Mà Chạy, 2 sân bay lâm cảnh hỗn loạn

Bộ phim Cõng Anh Mà Chạy (Love Runner) đã kết thúc được khoảng 1 tuần nhưng người hâm mộ vẫn chưa hết "lụy" nam chính Byeon Woo Seok và ngóng chờ từng lịch trình của anh. Vào ngày 6/6, Byeon Woo Seok từ Hàn Quốc bay sang Đài Loan (Trung Quốc) để tham dự fan meeting. Có mặt ở sân bay Hàn Quốc, nam thần màn ảnh diện full cây đồ xám đơn giản. Với chiều cao ấn tượng 1,9 mét cùng visual điển trai, Byeon Woo Seok như biến sân bay thành sàn catwalk của riêng anh.

Đáng chú ý, ở lần xuất hiện này, Byeon Woo Seok cho thấy sức hút vô cùng lớn của anh sau thành công của Cõng Anh Mà Chạy. Nam diễn viên được cánh phóng viên và rất nhiều người hâm mộ săn đón. Ở đầu sân bay Hàn Quốc, đám đông người hâm mộ đã ùa vào bao vây, theo sát từng bước chân của anh.

Clip ghi lại màn xuất hiện của Byeon Woo Seok tại sân bay Hàn Quốc đang được netizen chia sẻ rần rần. Người hâm mộ đông như kiến ùa vào sân bay để quay phim, chụp ảnh nam diễn viên tạo thành khung cảnh gây choáng

Byeon Woo Seok tỏa sáng tại sân bay nhờ diện mạo điển trai cùng thần thái ngời ngời

Đặc biệt, hình ảnh cận mặt và khoảnh khắc vuốt nhẹ mái tóc của nam diễn viên sinh năm 1991 đã trở nên viral khắp cõi mạng, khiến fan nữ không thể kìm lòng. Trước ống kính, Byeon Woo Seok khoe trọn đường nét gương mặt hoàn hảo, làn da trắng sáng

Tại Đài Loan (Trung Quốc), sân bay cũng náo loạn trong biển fan và tiếng hò hét, gọi tên "Seon Jae à" (Seon Jae là nhân vật do Byeon Woo Seok đóng trong Cõng Anh Mà Chạy). Có hàng nghìn người hâm mộ đã tập trung vây đón với hy vọng được chứng kiến tận mắt ở cự ly gần nhan sắc vạn người mê của nam thần xứ Hàn. Tờ Next Apple cho biết số lượng khán giả tập trung đón Byeon Woo Seok ở sân bay Đào Viên (Đài Loan) lập kỷ lục mới. Chưa có con số chính xác nhưng phía đại diện sân bay khẳng định, nam thần Hàn Quốc là nghệ sĩ có lượng fan đón đông nhất tại sân bay này trong vài năm trở lại đây, khiến lực lượng an ninh vô cùng vất vả để giữ trật tự.

Các vệ sĩ nhanh chóng dẫn Byeon Woo Seok rời khỏi sân bay giữa lúc hỗn loạn. Tuy nhiên, anh vẫn cố nán chào hỏi, tương tác đáng yêu với người hâm mộ. Rất nhiều camera, điện thoại, những tấm bảng thể hiện tình yêu với Byeon Woo Seok đã được giơ lên. Có lẽ quá hạnh phúc vì được các fan xứ chào đón Đài nồng nhiệt, ngôi sao sinh năm 1993 không ngừng tươi cười khi rời khỏi sân bay. Trên mạng xã hội, Byeon Woo Seok nhận nhiều lời khen ngợi từ khán giả nhờ sự thân thiện, dễ mến.

"Hệ tư tưởng Seon Jae" có sức hút cực lớn ở Đài Loan (Trung Quốc). Hàng nghìn khán giả đã chen chúc nhau đón nam diễn viên gây ra cảnh náo loạn ở sân bay. Lực lượng an ninh liên tục nhắc các fan không chen lấn, xô đẩy để tiếp cận Byeon Woo Seok

Byeon Woo Seok tươi cười vẫy tay chào các fan cuồng nhiệt ở Đài Loan (Trung Quốc)

Fan nữ vác theo standee "Cõng Seon Jae mà chạy" được chính chủ chú ý và thả tim. Cô hiện được xem là fan nữ may mắn nhất xứ Đài

Nam diễn viên Hàn Quốc không giấu được niềm hạnh phúc khi rời khỏi sân bay

Nguồn: MBC, Next Apple

