Rần rần clip phô diễn chiều cao cực khủng của nam thần Cõng Anh Mà Chạy

Byeon Woo Seok đang là nam thần được săn đón nhất hiện nay. Từ diễn viên ít tên tuổi, tên tuổi Byeon Woo Seok vụt sáng sau thành công của Cõng Anh Mà Chạy. Nam diễn viên có thêm lượng người hâm mộ đông đảo, từng động thái của anh đều được khán giả quan tâm.

Mới đây nhất, clip trực quan cho thấy chiều cao khủng của Byeon Woo Seok đã trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội. Có thể thấy rằng "anh Sơn sĩ" như người khổng lồ, cao vượt trội hơn so với đám đông. Chiều cao thực sự của Byeon Woo Seok lên đến 1m90,3. Các bạn diễn nữ thường xuyên là nạn nhân bị anh chàng "dìm" chiều cao.

"Cây sào" Byeon Woo Seok cao vượt trội so với người xung quanh

Byeon Woo Seok cao đến 1m90,3

Kim Hye Yoon bị Byeon Woo Seok "dìm" chiều cao trong suốt phim Cõng Anh Mà Chạy

Các bạn diễn nữ khác cũng không ngoại lệ

Byeon Woo Seok sinh năm 1991, được đánh giá là nghệ sĩ đa tài của showbiz Hàn. Trước khi bước chân vào sự nghiệp diễn xuất và ca hát, Byeon Woo Seok ra mắt vai trò người mẫu vào năm 2010. Không khó để nhận ra nam diễn viên sở hữu chiều cao vô cùng nổi trội cùng hình thể 6 múi cơ bắp. Byeon Woo Seok từng tham gia nhiều tác phẩm như Dear My Friends, Tiên Nữ Cử Tạ, Ký Sự Thanh Xuân, Welcome to Waikiki...

Byeon Woo Seok từng chia sẻ rằng anh từng bị 100 đoàn phim đánh trượt khi casting. Nguyên nhân anh bị từ chối là vì có nhan sắc nổi bật, trông giống "bình hoa di động" không biết diễn xuất. Sau nhiều năm hoạt động trong giới giải trí, cuối cùng tên tuổi của Byeon Woo Seok cũng đã vụt sáng thành sao, nhờ thành công của bộ phim ngôn tình Lovely Runner (tựa Việt: Cõng Anh Mà Chạy).



Mức độ nổi tiếng của nam diễn viên được thể hiện rõ nét nhất qua số lượng người hâm mộ xếp hàng chờ mua vé fanmeeting. Vào ngày 27/5 vừa qua, fanmeeting Byun Woo Seok Asia Fan Meet Tour Summer Letter in Seoul đã mở bán và hệ thống máy chủ nhanh chóng bị sập vì có quá đông fan truy cập. Có đến 700.000 người tham gia chờ để mua 4.500 vé, tức là tỷ lệ chọi lên đến 1:155. 1 số phe vé lợi dụng tình hình này để hét mức giá trên trời, lên đến 5 triệu won (93 triệu đồng). Được biết giá gốc của tấm vé chỉ là 77.000 won (1,4 triệu đồng). Các chặng Thái Lan, Hong Kong - Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia... cũng nhanh chóng hết hàng.



Byeon Woo Seok 1 bước thành sao nhờ Cõng Anh Mà Chạy

Byeon Woo Seok từng làm người mẫu từ năm 2010 nhờ có thân hình lý tưởng

Nguồn: Instagram

https://kenh14.vn/ran-ran-clip-pho-dien-chieu-cao-cuc-khung-cua-nam-than-cong-anh-ma-chay-20240602183930872.chn