Sau tập cuối Cõng Anh Mà Chạy (Lovely Runner) với thành tích khủng, dàn diễn viên của bộ phim đã có cơ hội ngồi lại với báo chí, truyền thông để chia sẻ cảm nghĩ. Và nhân vật đang khiến cả xứ Hàn dậy sóng chính là Kim Hye Yoon, nguyên do là bởi cô đã đích thân lên tiếng về nghi vấn hẹn hò "phim giả tình thật" với Byeon Woo Seok. Theo Sports Chosun, nữ diễn viên sinh năm 1996 đã đến gặp gỡ báo ở 1 quán cafe tại Gangnam, Seoul.

Được hỏi về việc hàng trăm nghìn fan phát cuồng và dò hỏi liệu có tình cảm nam nữ giữa cặp nam chính nữ chính hay không vì phản ứng hoá học quá bùng nổ, Kim Hye Yoon thẳng thắn: "Thật ra qua bộ phim này mới chính thức nói chuyện với nhau, nhưng cả hai dễ dàng trở thành bạn bè thân thiết. Anh ấy rất ân cần, như anh trai nhà bên vậy. Tất nhiên rất khó để có 1 anh trai nhà bên như vậy (cười), nhưng anh ấy đem lại cảm giác thân thiện như anh trai nhà bên. Em rất biết ơn khi được anh ấy quý mến (cười hạnh phúc). Đời người khó biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng hiện giờ đối với em, anh ấy là đồng nghiệp tốt".

Phỏng vấn với tờ Edaily, Kim Hye Yoon nhận được câu hỏi tương tự về tình cảm với người tình màn ảnh ở ngoài đời như "2 người đẹp đôi quá. 2 người hẹn hò đi". Nữ diễn viên chia sẻ thêm: "Em nhận được rất nhiều câu hỏi như thế. Em được nghe rất nhiều câu như 'gặp gỡ', 'hẹn hò', 'kết hôn'. Em rất thấu hiểu những lời gợi ý tích cực đó, nhưng với em, anh ấy như 1 người anh đang dần rời xa vậy" và kết thúc bằng 1 nụ cười. Wooseok oppa là người chủ động đối xử tốt với em, ân cần và chu đáo. Nhờ vậy mà em có thể trở nên thân thiết nhanh chóng và dễ dàng hơn với anh ấy".



2 người còn có chia sẻ giống nhau về đối phương: "Ngoài đời, tính cách của anh ấy y như vậy. Mọi người có thể thấy đấy, anh ấy rất tốt bụng và luôn chăm sóc em. Em cũng dựa dẫm vào anh ấy rất nhiều khi quay phim. Oppa có nói với em 'Anh đã đề cập 1 chút về em trong chương trình You Quiz on the Block. Xin lỗi nếu điều đó khiến em cảm thấy không thoải mái. Em đã xem chương trình và anh ấy nói rằng anh rất biết ơn vì em đã giúp anh ấy, anh ấy dựa dẫm vào em rất nhiều khi quay phim. Thật ra em còn cảm thấy biết ơn nhiều hơn ấy ạ.

Đó không chỉ là mối quan hệ giữa 2 nhân vật Sol và Seon Jae. Trên cương vị diễn viên, có rất nhiều lúc em phải tập trung và không thể điều khiển được cảm xúc của bản thân mình, nhân vật Sol có rất nhiều phân cảnh xúc động. Ngay cả trong những lúc khó khăn, anh ấy vẫn chờ đợi trong lặng lẽ. Kể cả khi oppa không quay, anh ấy vẫn đắm chìm nhân vật Seon Jae. Em dựa dẫm vào anh ấy và nhận được rất nhiều năng lượng từ anh ấy. Oppa từng nói sẽ mua đồ ăn cho em nếu em liên lạc với anh ấy, nên em nghĩ là em sẽ nhận được thôi".

Phản ứng hoá học bùng nổ cả ở trong phim lẫn hậu trường, đi show của Kim Hye Yoon và Byeon Woo Seok khiến cả Hàn Quốc dậy sóng. Nhưng theo Hye Yoon, Woo Seok tạm thời chỉ là người anh tốt, đồng nghiệp thân thiết

Được hỏi về mẫu hình lý tưởng, Kim Hye Yoon chia sẻ: "1 người em có thể cảm thấy hạnh phúc khi ở bên, cười với nhau rất nhiều và hợp nhau". Khi được hỏi "Giống như anh trai nhà bên", nữ diễn viên bật cười: "Chẳng có người nào như thế ở nhà bên đâu ạ". Bị trêu liệu người yêu lý tưởng có chiều cao 190cm hay không (Byeon Woo Seok cao 189cm), cô nàng úp mở: "Người ấy chỉ cần cao hơn em là được rồi ạ" và bật cười.

Hiện công chúng đang chia ra làm 2 luồng ý kiến. Bên buồn bã, thất vọng vì "thuyền couple" đã chính thức chìm nghỉm, bên vẫn nuôi hi vọng vì câu nói "Đời người khó biết trước" của Hye Yoon. Khán giả cũng để ý thấy rằng, Kim Hye Yoon tỏ ra tránh né tương tác quá thân mật với Woo Seok trong buổi công chiếu tập cuối ở rạp CGV hôm qua (28/5), song vẫn rất thoải mái quan tâm. Trong khi đó, Byeon Woo Seok vẫn luôn dành ánh mắt ngọt ngào, cử chỉ ân cần và cẩn trọng dành cho Hye Yoon. Có thể nói rằng, nam diễn viên này luôn để ý đến cảm xúc của bạn diễn, dù yêu mến nhưng cũng không muốn khiến đối phương cảm thấy không thoải mái.

Dù phủ nhận hẹn hò, Kim Hye Yoon và Byeon Woo Seok vẫn khiến khán giả ấm lòng vì giữ tình cảm ấm áp, quan tâm dành cho đối phương

Điều khiến khán giả khen ngợi và xuýt xoa khâm phục hơn cả là thái độ của Kim Hye Yoon trong tình huống được "ship" với nam thần nổi đình nổi đám Byeon Woo Seok. Không hề dựa dẫm vào lượng fan couple khổng lồ đang có, nữ diễn viên thẳng thắn vạch rõ luôn ranh giới để tránh trường hợp chuyện này đi quá xa và ảnh hưởng đến cả cô cùng Byeon Woo Seok. Trên thực tế, Woo Seok mới bật lên được từ Lovely Runner và đây là lúc để anh tập trung phát triển sự nghiệp đang trên đà đi lên. Và tương tự với trường hợp của Kim Hye Yoon.

Ngoài ra vì Byeon Woo Seok quen với việc skinship vì vốn sinh ra trong gia đình yêu thương lẫn nhau, anh cũng chủ động có những hành động thân mật với Kim Hye Yoon ở hậu trường nên fan cho rằng nam diễn viên này sẽ nhận "gạch đá" nếu chủ động phủ nhận tin đồn với người tình màn ảnh. Suy nghĩ cho bạn diễn, nữ diễn viên họ Kim đã đích thân đứng ra làm rõ mối quan hệ này.

Trong buổi phỏng vấn, Kim Hye Yoon gọi Byeon Woo Seok là "đồng chí trong vòng tay", còn Song Geon Hee (thủ vai nam thứ Kim Tae Seong) là "đồng chí khi trò chuyện". Theo chia sẻ từ nữ diễn viên, cô và Geon Hee tám chuyện rất nhiều. Geon Hee luôn chuẩn bị chu đáo cho vai diễn nên nữ diễn viên không khỏi thán phục. "Geon Hee có nhiều ý tưởng lắm. Em ấy giúp em rất nhiều trong lúc diễn. Đóng phim và diễn với em ấy cũng vui nữa". Đây cũng là lần thứ 2 Hye Yoon và Geon Hee hợp tác kể từ Sky Castle.

Chia sẻ thêm về cảnh hôn với Byeon Woo Seok, Kim Hye Yoon lần đầu tiết lộ: "Đây là lần đầu tiên em tham gia 1 bộ phim với nhiều cảnh thân mật như thế này. Thế nên em rất lo lắng khi diễn cảnh hôn. Thế rồi đạo diễn giải thích cho em rất chi tiết và chỉ ra các điểm mấu chốt chính cực tốt nên những cảnh này đều được quay rất đẹp đó ạ. Nhưng em không xem nổi khi phim chiếu đâu, ngại lắm ạ". Nói về thái độ của Byeon Woo Seok trong các cảnh hôn, Hye Yoon cho biết nam diễn viên này chính là người tập trung cao độ hơn ai hết trong các phân đoạn này: "Em lúc đó cảm thấy vừa ngại, vừa bồn chồn vừa lo lắng. Nhưng oppa thì liên tục trao đổi với đạo diễn".

Lovely Runner khiến khán giả thoả lòng vì không khác gì "chạy KPI" cảnh hôn giữa Kim Hye Yoon và Byeon Woo Seok

Nguồn: Sports Chosun, Osen, Naver

https://kenh14.vn/kim-hye-yoon-chinh-thuc-len-tieng-ve-tin-hen-ho-byeon-woo-seok-he-lo-cam-xuc-khi-chay-kpi-hon-nam-than-cong-anh-ma-chay-20240529114242721.chn