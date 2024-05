Hot: Nam thần Cõng Anh Mà Chạy bị tung loạt bằng chứng hẹn hò mẫu nữ, “thuyền” với nữ chính Kim Hye Yoon liệu có chìm?

Sáng 10/5, nam diễn viên Byeon Woo Seok (Cõng Anh Mà Chạy) và nữ người mẫu xinh đẹp Jeon Ji Su đã trở thành tâm điểm chú ý với tin đồn hẹn hò bí mật. Theo tờ Topstarnews đưa tin, nghi vấn Byeon Woo Seok đang yêu Jeon Ji Su bắt nguồn từ loạt bằng chứng nam thần và người mẫu xinh đẹp dùng đồ đôi, cùng check-in tại 1 địa điểm...



Chưa dừng lại ở đó, cặp đôi tin đồn còn theo dõi nhau trên mạng xã hội Instagram. Và nam thần Cõng Anh Mà Chạy đã nhấn like ảnh của nữ người mẫu. Tin đồn hẹn hò liên quan tới Byeon Woo Seok đã khiến cộng đồng mạng chao đảo, bởi lẽ anh đang được công chúng "đẩy thuyền" nhiệt liệt với nữ chính Kim Hye Yoon vì cơn sốt phim đang khiến cả cõi mạng chao đảo Cõng Anh Mà Chạy.



Byeon Woo Seok được cho là đeo nhẫn đôi với nữ người mẫu Jeon Ji Su

Cặp đôi tin đồn cùng check-in ở 1 triển lãm, được cho là cùng tận hưởng buổi hẹn hò hạnh phúc tại đây

Chưa dừng lại ở đó, Byeon Woo Suk còn dính nghi vấn cùng đi uống cà phê với nữ người mẫu họ Jeon

Cặp đôi tin đồn check-in trên 1 cây cầu gỗ, được cho là đi du lịch cùng nhau

Tin đồn hẹn hò nổ ra đúng vào thời điểm cặp đôi màn ảnh Byeon Woo Seok - Kim Hye Yoon nhận được sự ủng hộ của khán giả toàn châu Á

Ngay trong buổi sáng 10/5, đại diện đã chính thức lên tiếng bác bỏ nghi vấn hẹn hò của nam thần Byeon Woo Seok với mẫu nữ Jeon Ji Su: "Tin đồn hẹn hò hoàn toàn không đúng sự thật. Byeon Woo Seok và Jeon Ji Su vốn là bạn từ thời đại học".

Đại diện của tài tử Cõng Anh Mà Chạy cho biết thêm: "Đúng là họ đã đến nơi đó cùng nhau, nhưng là đi cùng những người bạn khác. Mẫu nữ trong tin đồn cũng đã có người yêu". Theo truyền thông Hàn Quốc, Jeon Ji Su được cho là đang hẹn hò 1 DJ có gần 200 ngàn người theo dõi trên Instagram.

Phía Byeon Woo Seok vừa lên tiếng bác bỏ nghi vấn hẹn hò mẫu nữ

Truyền thông xứ kim chi cho hay Jeon Ji Su hiện đang hẹn hò 1 DJ có hơn 170 ngàn người theo dõi

Byeon Woo Seok sinh năm 1991, được đánh giá là nghệ sĩ đa tài của showbiz Hàn. Trước khi bước chân vào sự nghiệp diễn xuất và ca hát, Byeon Woo Seok ra mắt vai trò người mẫu vào năm 2010. Không khó để nhận ra nam diễn viên sở hữu chiều cao vô cùng nổi trội cùng hình thể 6 múi cơ bắp.

Byeon Woo Seok từng tham gia nhiều tác phẩm như Dear My Friends, Tiên Nữ Cử Tạ, Ký Sự Thanh Xuân, Welcome to Waikiki... Sau nhiều năm hoạt động trong giới giải trí, cuối cùng tên tuổi của Byeon Woo Seok cũng đã vụt sáng thành sao, nhờ thành công của bộ phim ngôn tình Lovely Runner (tựa Việt: Cõng Anh Mà Chạy).

Byeon Woo Seok vụt sáng sau thành công của Cõng Anh Mà Chạy

