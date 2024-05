Xứ Hàn điên cuồng vì Byeon Woo Seok - Hye Yoon nói về tin hẹn hò, clip cặp Cõng Anh Mà Chạy tình tứ bão view vì như BinJin thứ 2

Nửa đêm ngày 23/4 (rạng sáng Hàn Quốc), chương trình Salon Drip được nữ danh hài kiêm MC nổi tiếng Jang Do Yeon dẫn dắt đã khiến cả xứ Hàn phát cuồng, nhiều khán giả thậm chí còn mất ngủ. Nguyên nhân là bởi vì chương trình tung ra teaser dài 50 giây tập có sự xuất hiện của cặp đôi hot nhất hiện nay Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon, và trong đoạn clip ngắn ngủi này có 1 phân đoạn gây ngỡ ngàng.

Nổi lên như 1 hiện tượng đột biến nhờ bộ phim Cõng Anh Mà Chạy (Lovely Runner), 2 ngôi sao này được khán giả yêu thích vì khả năng diễn xuất quá đỉnh, phản ứng hoá học tràn màn hình trong những phân đoạn ngọt sâu răng hay day dứt trong các tập phim. Nhưng đặc biệt hơn cả, lâu lắm rồi kể từ Son Ye Jin - Hyun Bin, Kbiz mới có cặp đôi màn ảnh có thể làm cả nước mê mẩn đến mức "đẩy thuyền" mạnh mẽ đến mức như Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon. Giữa bao bằng chứng tình cảm, đôi sao trẻ bất ngờ lên tiếng về nghi vấn hẹn hò khi được Jang Do Yeon hỏi thẳng. Chỉ với 1 lời đáp, nam thần mới nổi họ Byeon đã làm hàng triệu fan và thậm chí cả nhân viên ở trường quay và host phải thét lên, quắn quýt vì thích thú.

Teaser khiến cả Hàn Quốc dậy sóng giữa đêm của Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon. Phân đoạn cặp đôi trả lời về nghi vấn hẹn hò trên show Salon Drip làm nhiều fan mất ngủ ngóng chờ

Tình huống dẫn đến câu hỏi cực thẳng thắn của Jang Do Yeon bắt nguồn từ chia sẻ của Kim Hye Yoon và Byeon Woo Seok. Ngay từ những giây đầu tiên, host chương trình đã phải quắn quéo hết người chỉ vì cặp đôi này trao đổi ánh mắt. Trước lời nhận xét "Vì 2 người mà mọi người loạn hết cả lên", "Sol" Kim Hye Yoon và "Seonjae" Byeon Woo Seok bất ngờ có chia sẻ tâm đầu ý hợp: "Em cảm nhận được 1 thứ cảm xúc mới. Em cảm thấy như chỉ còn 2 chúng em trên trên thế giới này", "Nhiều khi như chỉ còn 2 đứa trong 1 không gian vậy. Cả khi hạnh phúc em cũng muốn khóc. Những lúc đó em chỉ muốn cõng em ấy lên mà chạy thôi".

Nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc của Byeon Woo Seok, Jang Do Yeon mạnh dạn hỏi luôn giúp fandom của cặp đôi Cõng Anh Mà Chạy: "2 đứa đang hẹn hò chứ gì?". Và fan không khỏi sướng rơn khi chứng kiến 2 ngôi sao này vừa đỏ mặt vừa ôm miệng cười vui sướng trước câu hỏi của host.

Byeon Woo Seok vừa chia sẻ vừa có biểu cảm như không nhịn được cười vì quá hạnh phúc: "Những lúc đó em chỉ muốn cõng em ấy lên mà chạy thôi". Nhân cơ hội, Jang Do Yeon hỏi thẳng luôn: "2 đứa đang hẹn hò chứ gì? Đúng chứ đúng chứ?"

Bất ngờ thay, cả Kim Hye Yoon và Byeon Woo Seok đều ôm mặt cười hạnh phúc. 2 ngôi sao đều đỏ mặt, không giấu được biểu cảm thích thú

Được mệnh danh là "thánh anti-romance" và nổi tiếng với cách biến tất cả người tình màn ảnh thành bạn bè, Kim Hye Yoon lại có biểu cảm nữ tính và ngại ngùng đến lạ thường trong trường hợp này. Đây cũng là lý do đông đảo fan đều cho rằng nữ diễn viên sinh năm 1996 có tình cảm đặc biệt dành cho bạn trai màn ảnh lớn hơn 5 tuổi này. Với tính cách thẳng thắn, lần này Kim Hye Yoon bất ngờ tỏ thái độ tránh né lạ lùng: "Oppa, anh nói đi". Và đỉnh điểm, Byeon Woo Seok khiến cả trường quay hú hét khi vừa cười ngọt ngào vừa đáp: "Miễn bình luận ạ".

Kim Hye Yoon bất ngờ tỏ thái độ ngại ngùng đến lạ, trái với tính cách thẳng thắn của cô: "Oppa à, anh trả lời đi". Mặt của nữ diễn viên đỏ ửng lên vì quá ngại

Byeon Woo Seok đáp: "Miễn bình luận ạ", và làm tất cả nhân viên trường quay cùng cả triệu fan phải thét lên trong thích thú

Đáng nói, nam diễn viên điển trai này trước đây từng lên tiếng với tốc độ tên lửa khi vướng 2 tin đồn hẹn hò trong thời gian bộ phim Lovely Runner trình chiếu. Vậy mà lần này, anh chàng lại úp mở trước câu hỏi về tình cảm dành cho Kim Hye Yoon. Fan đều cho rằng, Woo Seok sở dĩ trả lời như vậy vì anh vẫn đang theo đuổi người tình màn ảnh của mình ngoài đời hoặc cả hai thật sự đang hẹn hò.

Chưa hết, trong vài khoảnh khắc được chương trình hé lộ, cặp SeonSeol liên tục có thái độ rất lạ. Tuy có những hành động tương tác thân mật đến mức ngọt "sâu răng" như chạm vào mặt đối phương, trao đổi ánh mắt "mờ ám", 2 người vẫn không nhịn được mà lộ vẻ thẹn thùng. Hết Byeon Woo Seok phát ngôn "Em không dám nhìn vào mắt Hye Yoon nữa" cho đến Kim Hye Yoon cảm thán "Sao tự nhiên nóng thế nhỉ". Đúng như lời chia sẻ trên, cả hai biến Jang Do Yeon và gần chục nhân viên ở trường quay thành người vô hình, chìm đắm trong thế giới riêng với ánh mắt như đắm chìm vào tình yêu.

Kim Hye Yoon và Byeon Woo Seok đỏ mặt liên tục, ngại ngùng khi tham gia chương trình Salon Drip

Byeon Woo Seok nhại lại phân cảnh tỏ tình sến sẩm của Kim Hye Yoon trong Lovely Runner, ngại đến mức không dám nhìn nàng

Tỉ lệ chênh lệch size tay khiến fan rung động

Ngoài những khoảnh khắc thẹn thùng, cả hai vẫn rất chăm chỉ tương tác tình tứ

Nhìn cả hai trao đổi ánh mắt thôi, khán giả cũng đủ cảm nhận được cả bầu trời tình yêu cùng tương lai "ngôi nhà và những đứa trẻ". Couple Cõng Anh Mà Chạy biến trường quay thành góc hạnh phúc riêng, các staff cũng không khác gì người vô hình

Phản ứng "nhìn thôi cũng thấy hạnh phúc quắn quéo" của host Jang Do Yeon và các nhân viên trong chương trình khiến khán giả vô cùng đồng cảm. Nhiều fan nhìn thấy hình của của chính mình trong những khoảnh khắc này

Nhiều tuần qua, Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon được "ship" nhiệt tình đến mức ngỡ ngàng. Mọi clip hậu trường phim Cõng Anh Mà Chạy của cả hai đều đạt lượng view khủng trung bình từ 600 nghìn đến 1,4 triệu view, lượt bình luận đòi cả hai hẹn hò và kết hôn tràn ngập trong cả video hậu trường cho đến clip quảng bá.

Fandom của couple này còn chia sẻ rằng, họ có 1 thói quen mỗi ngày đó là vào xem clip phỏng vấn của đôi này trên tạp chí Elle rồi "cày" clip hậu trường cho... đỡ nhớ. Hiện fandom đã "chuyển nhà" từ Elle sang Salon Drip, đưa clip teaser của chương trình cán mốc 753 nghìn view, hơn 12 nghìn bình luận sau gần 1 ngày đăng tải và vẫn có dấu hiệu tăng mạnh. Đây là mức tương tác phải nói là đột biến, cho thấy sức hút cực khủng của Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon. Được biết, mục tiêu của PD chương trình Salon Drip là đưa clip của đôi SeonSol cán mốc 10 triệu view, và fandom cũng sẵn sàng "cày view" cho 2 người không khác gì "truyền thống" cày MV âm nhạc của idol.

Thậm chí, báo chí Hàn Quốc cũng không nằm ngoài xu hướng. Sau teaser trên, rất nhiều tờ tin tức của xứ củ sâm đã đổi tít bài về màn xuất hiện của Kim Hye Yoon ở sự kiện mới đây thành





Lượt view và tương tác dưới clip teaser dài 50 giây của Salon Drip tăng lên đột biến sau gần 1 ngày, cho thấy sức hút quá lớn của cặp đôi này và lòng mong mỏi Byeon Woo Seok - Kim Hye Yoon thành đôi của công chúng

Báo Hàn đồng loạt đổi tiêu đề bài viết về Kim Hye Yoon thành lời trêu đùa cặp đôi này, nhắc đến Byeon Woo Seok và nhân vật của anh: "Kim Hye Yoon nè, Seonjae ơi anh có thấy không?", "Kim Hye Yoon, nữ thần trong lòng Seonjae", "Kim Hye Yoon, đây là lý do Seonjae rơi vào lưới tình"... (Nguồn ảnh: Ngôi nhà hạnh phúc Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon)

Chưa hết, độ hot của đôi này được hâm nóng trước khi Salon Drip tung teaser chưa đầy 1 ngày nhờ phát ngôn của nam thần họ Byeon đối với Kim Hye Yoon trên sóng chương trình You Quiz on the Block. Hết khen người tình màn ảnh hết lời, anh chàng còn gửi video cảm ơn đầy xúc động và còn... rủ Kim Hye Yoon hẹn hò: "Hye Yoon à (cách gọi thân mật), à không Hye Yoon-shi (cách gọi khách sáo). Thật sự là trong khoảng thời gian quay, năng lượng em truyền tải tới anh hay cả thái độ làm việc trên phim trường của em đều giúp anh học hỏi được rất nhiều. Anh nghĩ nhờ đó mà anh có thể hoá thân hoàn toàn và hoàn thành tốt vai diễn Seonjae. Thật sự rất cảm ơn em. Nếu em muốn ăn đồ gì đó ngon ngon thì cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào nhé. Bất cứ lúc nào anh cũng sẽ mua cho em".

Byeon Woo Seok gửi lời cảm ơn và ngỏ lời "hẹn hò" cho Kim Hye Yoon

Kim Hye Yoon sinh năm 1996, diễn viên trường phái thực lực đang hoạt động dưới trướng công ty giải trí nổi tiếng do 2 tài tử Lee Jung Jae và Jung Woo Sung dẫn dắt - Artist Company. Cô từng gây tiếng vang với diễn xuất quá ấn tượng trong cả vai phản diện và vai chính diện ngọt ngào trong các bộ phim như Sky Castle, Snow Drop, Extraordinary You... Hye Yoon được đồng nghiệp vô cùng quý mến không chỉ nhờ tính cách ngọt ngào, chu đáo mà còn nhờ khả năng "vượng bạn diễn" vì giúp loạt nam thần Kbiz thăng hoa trong sự nghiệp sau khi diễn chung.

Trong khi đó, Byeon Woo Seok sinh năm 1991, từng là người mẫu chuyên nghiệp của YGPlus trước khi ra mắt khá muộn với vai trò diễn viên. Mỹ nam này từng bị 100 đoàn làm phim từ chối, nhưng sau cùng đã hái được trái ngọt sau những màn thể hiện đáng khen trong các bộ phim 20th Century Girl, Record of Youth, Moonshine... Anh chàng từng được gọi là "phản diện sexy nhất màn ảnh" sau vai diễn phản diện đi vào lòng người xem trong Strong Girl Namsoon. Nam thần này còn khiến hàng triệu fan mê mẩn vì ngoại hình như mơ cùng đôi chân dài miên man, chiều cao khủng 1m89. Sau tập 2 của Cõng Anh Mà Chạy, Woo Seok đã thật sự đổi đời: lượt follow Instagram tăng từ 4 triệu lên 8,4 triệu sau 2 tuần, số kịch bản về tay tăng gấp 20-30 lần, mọi ngõ ngách của Hàn Quốc đều tràn ngập hình ảnh của anh chàng và bộ phim.

Hiện Lovely Runner vẫn giữ vững phong độ top 1 tác phẩm được xem nhiều nhất trên các nền tảng phim toàn cầu ở hàng chục quốc gia. Rating của bộ phim tăng mạnh trong tập 14 nhờ tình tiết gay cấn và dự sẽ bùng nổ trong 2 tập cuối chiếu vào thứ 2 và thứ 3 tuần tới. Khán giả nhiều ngày qua đều mong ngóng tin tức từ cặp sao cũng như bộ phim, nhiều người không nỡ chia tay tác phẩm này và "đói content" đến mức tìm xem các clip cũ của Byeon Woo Seok - Kim Hye Yoon.

Kim Hye Yoon xinh xắn, diễn xuất được đánh giá là xuất thần dù còn trẻ. Cô nàng cũng là em gái cưng của hầu hết các bạn diễn chung, trong đó có Rowoon , Taecyeon, Jisoo (BLACKPINK), dàn sao Sky Castle...

Byeon Woo Seok là nam thần mới nổi, từng tham gia rất nhiều bộ phim nổi tiếng nhưng với vai phụ. Anh chàng gần như đổi đời sau vai diễn Seonjae quá thành công của Cõng Anh Mà Chay. Hàn Quốc đang phát cuồng vì Byeon Woo Seok trong khoảng nửa tháng trở lại đây

Cặp đôi có tương tác đỉnh cao đến mức được cả Hàn Quốc "đẩy thuyền" nhiệt tình không kém gì...

... đôi Son Ye Jin - Hyun Bin. Ai cũng mong 2 ngôi sao kết hôn như cái kết đẹp của cặp Crash Landing On You

