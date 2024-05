Fan nam thần Cõng Anh Mà Chạy bất ngờ "khủng bố" Hyeri, chuyện gì đây?

Nhờ thành công của Cõng Anh Mà Chạy, tên tuổi Byeon Woo Seok lên như diều gặp gió. Nam diễn viên thu hút được 1 lượng fan lớn chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, trong số này có nhiều fan cuồng, hành động quá khích làm ảnh hưởng tới Byeon Woo Seok.

Cụ thể, 1 bộ phận fan đã tràn vào "khủng bố" video quảng bá cho phim Moonshine của Byeon Woo Seok và Hyeri năm 2019. Trong video này, 2 diễn viên có nhiều hành động thân thiết để quảng bá cho phim. Fan cuồng của Byeon Woo Seok không ngừng mắng nhiếc Hyeri "cáo già", "diễn dở", "cố tình tán tỉnh với bạn diễn dù đã có bạn trai Ryu Jun Yeol"...

Tổng hợp những hành động thân thiết của Hyeri - Byeon Woo Seok khiến fan cuồng của nam thần này "nóng mắt"

Trong video quảng bá phim Moonshine năm 2021, Hyeri - Byeon Woo Seok liên tục có những hành động thân thiết

Fan cuồng Byeon Woo Seok không hài lòng nên đã tràn vào "khủng bố" Hyeri

Nữ diễn viên kiêm idol bị mắng mỏ nặng nề

Hành động của fan cuồng Byeon Woo Seok không nhận được phản ứng tích cực trên mạng xã hội. Nhiều người chỉ trích hành động quá khích này: "Họ có bị điên không?", "Làm ơn để Hyeri yên", "Thật khổ thân các nữ diễn viên, Hyeri cố lên", "Tôi mừng vì anh ấy thành công, nhưng người hâm mộ làm sao thế?". Thậm chí có người chỉ ra rằng những hành động quá khích của fan có thể làm ảnh hưởng đến thần tượng: "Có nhiều lần tôi ngừng thích người nổi tiếng chỉ vì người hâm mộ của họ".

Byeon Woo Seok sinh năm 1991, được đánh giá là nghệ sĩ đa tài của showbiz Hàn. Trước khi bước chân vào sự nghiệp diễn xuất và ca hát, Byeon Woo Seok ra mắt vai trò người mẫu vào năm 2010. Không khó để nhận ra nam diễn viên sở hữu chiều cao vô cùng nổi trội cùng hình thể 6 múi cơ bắp.

Byeon Woo Seok từng tham gia nhiều tác phẩm như Dear My Friends, Tiên Nữ Cử Tạ, Ký Sự Thanh Xuân, Welcome to Waikiki... Byeon Woo Seok từng chia sẻ rằng anh từng bị 100 đoàn phim đánh trượt khi casting. Nguyên nhân anh bị từ chối là vì có nhan sắc nổi bật, trông giống "bình hoa di động" không biết diễn xuất. Sau nhiều năm hoạt động trong giới giải trí, cuối cùng tên tuổi của Byeon Woo Seok cũng đã vụt sáng thành sao, nhờ thành công của bộ phim ngôn tình Lovely Runner (tựa Việt: Cõng Anh Mà Chạy).

Byeon Woo Seok vụt sáng sau thành công của Cõng Anh Mà Chạy

Trong khi đó, Hyeri sinh năm 1994, ra mắt cùng nhóm nhạc Girl's Day vào năm 2014. Cô cùng Girl's Day gặt hái nhiều thành công trước khi chuyển sang lĩnh vực diễn xuất. Năm 2016, Hyeri trở thành gương mặt quốc dân nhờ vai diễn Duk Sun trong bộ phim Reply 1988.

Hyeri từng có mối tình ngọt ngào kéo dài 7 năm với Ryu Jun Yeol - bạn diễn trong Reply 1988. Cặp đôi chia tay vào tháng 11/2023. Tháng 3 vừa qua, cô trở thành tâm điểm vì drama tình tay ba với Han So Hee - Ryu Jun Yeol. Khi Ryu Jun Yeol - Han So Hee lộ tin hẹn hò, mỹ nhân sinh năm 1994 liền viết dòng trạng thái ẩn ý "Thật thú vị" khởi đầu cho chuỗi drama sóng gió Kbiz.

