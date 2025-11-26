Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casinotại một số dự án kinh doanh casino

Người Việt Nam đủ điều kiện được phép vào chơi casino tại các dự án casino Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn.

Cụ thể, Nghị quyết cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án casino Phú Quốc (tỉnh An Giang) kể từ ngày 26/11/2025.

Đồng thời, t hí điểm cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án casino Hồ Tràm (Thành phố Hồ Chí Minh) trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 26/11/2025; tại dự án Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) trong thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.

Chính sách quản lý người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino

Nghị quyết nêu rõ, việc quản lý người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino, kinh doanh và quản lý hoạt động kinh doanh casino tại các dự án casino theo quy định ở trên thực hiện theo quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/1/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Kết thúc thời gian thí điểm, dự án casino Hồ Tràm và Vân Đồn dừng cho người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino cho đến khi có kết luận của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kinh doanh casino.

Phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh casino

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 26/11/2025.

Doanh nghiệp thực hiện dự án casino có trách nhiệm tổ chức kinh doanh, quản lý người Việt Nam đủ điều kiện chơi casino bảo đảm chặt chẽ, tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh casino.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

* Được biết, năm 2016, Bộ Chính trị cho phép thí điểm cho người Việt vào chơi casino tại Phú Quốc và Vân Đồn. Thời gian thí điểm là 03 năm. Tuy nhiên, thời điểm đó chỉ có Casino Phú Quốc hoạt động kinh doanh từ tháng 1/2019. Theo quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP , việc thí điểm được thực hiện đến tháng 1/2022.

Năm 2022, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ, trình Bộ Chính trị cho phép kéo dài thời gian thí điểm thêm 2 năm tại Casino Phú Quốc đến hết năm 2024. Bộ cho biết do đại dịch COVID-19 bùng phát đã ảnh hưởng tới kinh doanh casino, nên thời gian thí điểm ngắn, kết quả đem lại chưa như mong muốn.

Tháng 5/2024, Bộ Chính trị có kết luận, trong đó đồng ý cho phép kéo dài thời gian thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino đến hết năm 2024 đối với dự án tại Phú Quốc. Đối với dự án tại Vân Đồn, thời gian thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino là 3 năm kể từ ngày dự án bắt đầu kinh doanh casino. Để sớm thể chế hóa quy định về kéo dài thời gian thí điểm cho người Việt Nam vào chơi tại Điểm kinh doanh casino, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 145/2024/NĐ-CP ngày 4/11/2024 sửa đổi khoản 2 Điều 12 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP quy định về thời gian thực hiện thí điểm cho phép người Việt Nam chơi tại Điểm kinh doanh casino như sau:

Đối với doanh nghiệp kinh doanh casino đầu tiên được cấp có thẩm quyền cho phép thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino, thời gian thực hiện thí điểm đến hết ngày 31/12/2024.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh casino khác được cơ quan có thẩm quyền cho phép thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino (nếu có), thời gian thực hiện thí điểm là 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.

Nghị định số 145/2024/NĐ-CP nêu rõ, kết thúc thời gian thí điểm quy định ở trên, doanh nghiệp thực hiện thí điểm dừng cho người Việt Nam vào chơi casino cho đến khi Chính phủ ban hành Nghị định về việc chấm dứt hoặc cho phép người Việt Nam vào chơi casino.

Phương Nhi



