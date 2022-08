Cho con đi học ở trường 600 triệu đồng/năm, chồng Phan Như Thảo tiết lộ 1 điều khiến nhiều người phải khen cách quan tâm con

Mới đây, trên trang cá nhân, Phan Như Thảo đã chia sẻ những hình ảnh ngày đi học đầu tiên của Bồ Câu tại ngôi trường mới. Dù là con nhà đại gia nhưng cô nhóc được bố mẹ cho ăn mặc rất giản dị, phù hợp với lứa tuổi. Phan Như Thảo cũng chia sẻ, trong ngày đầu đưa con gái đi học, ông xã cô không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Khoảnh khắc đại gia Đức An cầm tay con gái bước vào lớp đã khiến cộng đồng mạng thích thú, bồi hồi nhớ lại ngày đầu đưa con đi học của mình.

Có thể thấy trong ngày đi học đầu tiên, bé Bồ Câu có cả bố và mẹ đồng hành cùng. Điều này khiến nhiều người nhớ lại một chia sẻ cách đây không lâu của đại gia Đức An và không khỏi ngợi khen cách cặp đôi An - Thảo quan tâm, chăm sóc con. Theo đó, đại gia Đức An từng cho biết, dù bận rộn với công việc nhưng cả hai vẫn sắp xếp thời gian để cùng nhau đưa con đi học.

Bé Bồ Câu được bố mẹ đưa đi học ngày đầu tiên

"Tôi và Thảo đều muốn sắp xếp thời gian đưa đón con, vì bé thích có cả ba và mẹ cùng đến trường. Trường Bồ Câu vào học lúc 8h và tan học lúc 14h40. Buổi sáng thì dễ sắp xếp hơn nhưng khung giờ buổi chiều thì khó vì Thảo vẫn còn phải làm việc. Hiện chúng tôi mất khoảng 20 phút để di chuyển từ nhà đến trường hoặc ngược lại", ông xã Phan Như Thảo từng chia sẻ.



Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, đại gia Đức An cùng từng kể về chuyện chọn trường cho con. Ông xã Phan Như Thảo quyết định cho con học chương trình tiền tiểu học 1 năm, tại một ngôi trường quốc tế nổi tiếng ở TP.HCM sau khi tham khảo nhiều tiêu chí như: Trường dạy thêm ngoại ngữ khác bên cạnh tiếng Anh, hoạt động ngoại khóa, sĩ số lớp, khuôn viên trường, các yếu tố dinh dưỡng, cơ sở vật chất, chuyên môn của giáo viên, thậm chí cả yếu tố đồng phục.

Ngôi trường đáp ứng được tiêu chí của vị đại gia này có mức học phí không hề nhỏ. Theo chia sẻ của ông xã Phan Như Thảo, học phí của Bồ Câu trong năm học này là 470 triệu đồng. Ngoài ra, sẽ tốn một số khoản khác như phí nhập học, tiền đồng phục, xây dựng, xe buýt... là khoảng 130 triệu đồng. Như vậy, tổng cộng chi phí học tập một năm của Bồ Câu lên tới... 600 triệu đồng.

Không tiếc tiền cho con có môi trường học tập tốt nhất nhưng trong cuộc sống hàng ngày, vị đại gia này lại chọn cách nuôi con theo kiểu "nhà nghèo" và đưa ra nhiều kỷ "luật sắt".

Vị đại gia cho biết: "Anh nói nhà mình nghèo, không có tiền, con muốn gì tự kiếm tiền mà mua. Anh muốn con anh biết quý trọng đồng tiền và không sống ỷ lại vào người khác".

Chia sẻ về lý do của việc này, ông xã Phan Như Thảo tiết lộ bản thân từng tự lập rất sớm, khi còn theo học tại trường nội trú. Anh nhấn mạnh: "Con nít đứa nào cũng cần giáo dục kỹ lưỡng nên anh hay phải suy nghĩ về cách dạy con như thế nào. Anh nghĩ có thưởng thì có phạt, đặc biệt là phải áp dụng chế độ kỷ luật sắt.

Chăm con ai cũng có lúc phát điên vì những lúc đó mình sẽ nghĩ có con làm gì cho mệt vậy. Anh thấy mình còn dài đường quá, đến lúc con lớn không biết anh còn khỏe như bây giờ không. Vì vậy, có đôi lúc anh cũng hơi nuông chiều con nhưng anh nhất quyết phải áp dụng kỷ luật sắt và sẽ nuôi dạy tụi nó theo kiểu con nhà nghèo".

Đại gia Đức An được nhiều người nể phục khi nuôi con theo kiểu "con nhà nghèo"

Ngoài ra, đại gia Đức An cũng rèn cho Bồ Câu những tính cách đáng quý ngay từ khi còn nhỏ, như: Lễ phép, thân thiện, sống thật thà, làm việc chăm chỉ,… Trong mọi lời nói và hành động, vị đại gia luôn cố gắng làm gương cho con, dạy con biết đúng - sai và hy vọng con sẽ làm đúng.