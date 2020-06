Chính thức, LMHT: Tốc Chiến bỏ hoàn toàn cách chia Lane của bản PC, chuyển sang chia đường kiểu “quốc dân”

Trong những ngày qua, cái tên LMHT: Tốc Chiến chắc chắn là cái tên thu hút được nhiều sự chú ý của cộng đồng game thủ trên toàn thế giới. Trong đó không thể không nói đến người chơi Việt Nam. Tựa game này đã tạo nên những hiệu ứng khó tin và khiến cho game thủ Việt đứng lên ngồi xuống mong đợi trong suốt thời gian qua.

Tuy đã có thể trải nghiệm LMHT: Tốc Chiến nhưng với chiến dịch truy quét "bàn tay sắt" của Riot thì hàng loạt tài khoản "vượt rào" sẽ bị vô hiệu hóa nên game thủ Việt gần như sẽ không thể truy cập tựa game này trong thời gian sắp tới. Thế nhưng, trong những ngày trải nghiệm ít ỏi vừa qua, kết hợp với thông báo từ phía Riot Games, game thủ Việt cũng rút ra ít nhiều sự thay đổi của LMHT: Tốc Chiến so với phiên bản PC.

Thứ nhất, LMHT: Tốc Chiến bỏ cơ chế last hit giống như trên PC mà chuyển sang kiểu last hit "nửa vời" khi người thực hiện pha kết thúc cuối cùng sẽ nhận được vàng nhiều hơn 2.5 lần so với các game thủ "hưởng sái". Thay vì nhận 100% vàng và kinh nghiệm như LMHT, phiên bản Mobile cũng cần phải có sự thay đổi để giảm thời gian trận đấu xuống ngắn nhất có thể.

Thứ hai và cũng quan trọng không kém, đó chính là việc LMHT: Tốc Chiến sẽ bỏ cách chia lane như phiên bản PC. Nghĩa là sẽ không có Lane Top hay Lane Bot mà sẽ chuyển thành đường Rồng và Baron. Điều này được giải thích là để giải quyết bản đồ của cả hai team trên phiên bản Mobile. Do vậy, vị trí tướng ở từng lane cũng sẽ có ít nhiều thay đổi. Trong đó, Baron Lane sẽ dành cho Tank hoặc Đấu Sĩ.

Đến đây, nhiều người chơi sẽ thấy rằng, cách thức chia lane này cũng tương tự như nhiều tựa game MOBA trên Mobile khác mà Liên Quân Mobile là một ví dụ điển hình. Trong Liên Quân Mobile, những tướng tanker hoặc đấu sĩ cũng thường sẽ xuất phát ở đường Tà Thần, phía đường Rồng đối diện sẽ luôn mặc định là của xạ thủ và support.

Cách chia lane này được cho là phù hợp với các tựa game MOBA trên nền tảng mobile vì buộc phải xây dựng bản đồ theo kiểu đối xứng và tự động xoay chiều. Do vậy, LMHT: Tốc Chiến cũng sẽ buộc phải có sự thay đổi và tinh chỉnh này để tương thích với nền tảng di động. Kiểu chia lane này tuy có thể lạ lẫm đối với người chơi LMHT PC nhưng lại vô cùng quen thuộc đối với game thủ chuyên chơi game MOBA di động.

Việc áp dụng chính xác 100% những gì đã có trên phiên bản PC sang nền tảng di động thực sự là một điều gì đó bất khả thi. Bởi lẽ, hai nền tảng khác biệt quá nhiều nên Riot buộc phải có sự tinh chỉnh ít nhiều để sự thay đổi đó không quá lớn mà vẫn đảm bảo được khả năng vận hành của LMHT: Tốc Chiến trên nền tảng mới. Vì vậy, hy vọng game thủ LMHT sẽ chấp nhận cơ chế mới này, vì đơn giản nó nên được như thế.