CHÍNH THỨC: Hà Nội khởi công Nhà hát Opera vốn gần 13.000 tỷ đồng do tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư

Một trong những sự kiện được chú ý hôm nay - ngày 5/10, UBND TP Hà Nội và tập đoàn Sun Group chính thức khởi công dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề tại khu vực hồ Đầm Trị, bán đảo Quảng An, phường Tây Hồ. Đây là dự án trọng điểm trong cụm công trình chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025).

Dự án có tổng mức đầu tư 12.756 tỷ đồng, được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa 100% từ tập đoàn Sun Group. Toàn bộ quá trình thiết kế, thi công, vận hành có sự kiểm soát chặt chẽ của thành phố Hà Nội.

Chính thức khởi công dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group phát biểu tại Lễ khởi công

Có gì ở "thánh đường nghệ thuật" tổng vốn đầu tư gần 13.000 tỷ đồng?

Công trình bao gồm Nhà hát Opera Hà Nội phục vụ các sự kiện văn hóa, chính trị lớn của Thủ đô; cùng khu công viên văn hóa - nghệ thuật chuyên đề, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, thưởng thức và giải trí của người dân, đồng thời là điểm nhấn thu hút du lịch trong và ngoài nước.

Nhà hát Opera Hà Nội được thiết kế bởi kiến trúc sư Renzo Piano (88 tuổi) - “cây đại thụ” của ngành kiến trúc hiện đại, là KTS có ảnh hưởng hàng đầu trong thế kỷ 20. Renzo Piano đã nhận nhiều giải thưởng danh giá trong hơn 60 năm sự nghiệp của mình, là người Italy đầu tiên có mặt trong Top 100 người có sức ảnh hưởng nhất thế giới.

KTS Renzo Piano (áo xanh) cùng các cộng sự

Không thể có mặt tại lễ khởi công, KTS Renzo Piano đã gửi lời nhắn và cảm xúc đặc biệt với công trình mà ông dành rất nhiều tâm huyết: "Dù hôm nay không thể hiện diện cùng các bạn, nhưng trái tim tôi vẫn ở đây. Tôi gửi đến tất cả lời chúc tốt lành và niềm hân hoan trọn vẹn cho ngày đặc biệt này. Tôi yêu dự án này và tôi tin rằng đây là dự án tôi yêu thích nhất trong cuộc đời mình. Đó là một công trình của âm nhạc, và tôi rất đam mê âm nhạc. Và nhà hát là một bán đảo, nơi hội tụ các điều kỳ diệu. Đặc biệt hơn nữa, vì tác phẩm ở giữa sóng nước làm cho mọi thứ trở nên huyền ảo, hội tụ nhiều điều tuyệt vời. Tôi thật sự hạnh phúc khi là người thiết kế nên công trình - một công trình sẽ tồn tại hàng thế kỷ về sau, trở thành nơi để mọi người tìm về, cùng thưởng thức âm nhạc và sát lại gần nhau”.

Về quy mô, nhà hát Opera Hà Nội có diện tích sàn khoảng 40.980m2, gấp gần 6 lần diện tích sân bóng đá 11 người. Nhà hát có hai khán phòng lớn là khán phòng opera và khán phòng đa năng. Nếu khán phòng opera có sức chứa lên đến 1.797 chỗ thì khán phòng đa năng có hệ thống ghế di động có thể di chuyển để tạo không gian cho các sự kiện đứng như concert với sức chứa 1430 chỗ đứng và 216 chỗ ngồi ban công.

Ngoài 2 khán phòng, nhà hát còn có nhiều không gian đa năng khác như sảnh chính, phòng diễn tập và tập luyện, bảo tàng, sàn vọng cảnh... Đây sẽ không chỉ là nơi có thể phục vụ nhiều loại hình trình diễn nghệ thuật khác nhau như hòa nhạc giao hưởng, biểu diễn âm nhạc kiểu Broadway, opera và ballet cổ điển, sự kiện trao giải, Gala, trình diễn giải trí quy mô lớn,... mà còn là một không gian giao lưu văn hóa nghệ thuật và vui chơi giải trí tầm cỡ cho người dân Thủ đô.

Dấu ấn đặc biệt nhất của nhà hát chính là kiến trúc mái vòm độc đáo, lấy cảm hứng từ những gợn sóng hồ Tây. Mái vòm sử dụng kết cấu vỏ mái siêu mỏng với độ dày chỉ từ 200 - 600mm, được phủ lên lớp vật liệu tạo hiệu ứng học trai, để có thể phản chiếu màu sắc mặt nước hồ Tây theo chuyển động của thời gian trong ngày.

Hình ảnh phối cảnh của Nhà hát Opera Hà Nội

Công trình vươn tầm toàn cầu, kết nối văn hoá dân tộc và quốc tế

Không chỉ là vùng đất thiêng gắn liền với lịch sử và giữ vị thế trung tâm chính trị - văn hóa - kinh tế của cả nước, Hà Nội còn là cái nôi lưu giữ và lan tỏa nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, trở thành trái tim tinh thần quốc gia. Song song với việc bảo tồn di sản và những nét văn hóa lâu đời của đất kinh kỳ, Thủ đô đang đầu tư phát triển các thiết chế văn hóa hiện đại như nhà hát tầm cỡ, bảo tàng, sân khấu quốc gia, cùng hàng loạt dự án trọng điểm như cải tạo và xây dựng công viên dọc hai bên sông Tô Lịch,... những bước đi được kỳ vọng sẽ tạo nên diện mạo mới cho Hà Nội trong thời kỳ phát triển năng động.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch TP. Hà Nội cho biết: “Không chỉ là một công trình kiến trúc hiện đại, dự án còn là một không gian sáng tạo, giao lưu và kết nối văn hóa, nơi hội tụ các loại hình nghệ thuật trong nước và quốc tế, phục vụ đông đảo nhân dân Thủ đô và du khách toàn cầu. Đây sẽ là địa chỉ đỏ cho những sự kiện văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa và du lịch phát triển mạnh mẽ”.

Phó Chủ tịch TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cũng trực tiếp phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công:

“Việc thể hiện của phát triển văn hóa ngày nay là sự kết hợp giữa văn hóa dân tộc và văn hóa quốc tế, giữa văn hóa truyền thống và văn hóa đương đại, giữa văn hóa đại chúng và văn hóa bác học. Opera, giao hưởng là những loại hình nghệ thuật bác học và chúng ta - những người Việt Nam có thể tham dự, đóng góp vào quá trình phát triển của các loại hình nghệ thuật hiện đại ấy nhưng đồng thời cũng vinh dự được thụ hưởng các giá trị văn hóa của nhân loại.

Sự ra đời của Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề vừa là nơi hội tụ tinh hoa thế giới, hội tụ những gì được coi là tiến bộ đặc sắc nhất, được chào đón các đoàn nghệ thuật nổi tiếng nhất trên thế giới về đây. Đồng thời cũng là nơi lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam, tài năng của người Việt Nam cũng cần được giới thiệu trên thế giới. Vì vậy có thể nói kỳ vọng đây là sự bắt đầu để chúng ta có nhiều hơn nhà hát opera, nhiều hơn công trình văn hóa hiện đại để Hà Nội trở thành xứng tâm là Thủ đô nghìn năm văn hiến, xanh sạch đẹp và hiên ngang trong sự phát triển chung của nhân loại”.

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Với dự án Nhà hát Opera Hà Nội, KTS Renzo Piano đã dùng nhiều năm để nghiên cứu về văn hoá lịch sử của Hà Nội trước khi lên ý tưởng thiết kế. Ông đã mang cảm hứng Hà Nội thổi vào thiết kế nhà hát với mái vòm hình sóng nước hồ Tây mềm mại, và kiến tạo thêm không gian xanh cho vùng đất gắn liền với các di sản lịch sử văn hoá. Các ao, hồ quanh khu vực như ao sen chùa Phổ Linh, hồ Thuỷ Sứ… sẽ được đầu tư làm sạch, cải tạo, khôi phục và trồng sen Tây Hồ để đồng bộ với cả khu công viên. Hồ Tây cũng sẽ có 8 bến thuyền và tuyến du lịch thủy, trong đó có bến thuyền ngay gần nhà hát để nhân dân và du khách tiếp cận công trình văn hoá nghệ thuật mang tính biểu tượng này một cách thuận tiện.

Với sự đầu tư không gian theo triết lý xanh và tôn vinh các giá trị văn hóa, lịch sử của thủ đô, quần thể dự án được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm đến nghệ thuật quốc tế, một công viên văn hóa giải trí tầm vóc thế giới, đem tới cho người dân Thủ đô một điểm vui chơi giải trí hấp dẫn và một công trình biểu tượng mà du khách thể giới phải tìm đến.

Dự kiến, Nhà hát Opera Hà Nội sẽ được hoàn thiện vào năm 2027.