3 bí kíp để thoát nghèo thầm lặng

Trên nền tảng Xiaohongshu gần đây, một bài đăng có tiêu đề “3 điều sinh viên nghèo nên làm mỗi ngày để thoát khổ” bất ngờ lan truyền mạnh. Dưới phần bình luận, hàng chục nghìn người trẻ bàn luận sôi nổi: “Tôi cũng đang làm y như vậy”, “Không có tiền không đáng sợ, đáng sợ là không chịu bắt đầu”, “Nhìn mà thấy động lực ghê!”.

Ở những thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải hay Quảng Châu, mức học phí, tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt leo thang khiến nhiều sinh viên nghèo phải tự bươn chải từ rất sớm. Nhưng thay vì than thân trách phận, có một nhóm nhỏ chọn cách thay đổi từ những điều nhỏ nhất: họ kiên trì làm ba việc này mỗi ngày, không khoe khoang, không ồn ào, và chính những thói quen đó đã giúp họ dần thoát cảnh khổ trước cả khi tốt nghiệp.

Ảnh minh họa.

Vậy 3 “bí kíp thoát nghèo thầm lặng” này là gì?

1. Ghi chép chi tiêu tỉ mỉ - biết rõ từng đồng đi đâu

Với sinh viên nghèo, mỗi đồng đều đáng giá. Không ít bạn rơi vào cảnh “cuối tháng rỗng túi” mà chẳng hiểu vì sao, đơn giản vì… tiền bay đi trong vô thức.

Khác với điều đó, nhiều sinh viên nghèo ở Trung Quốc tập thói quen ghi chép chi tiêu mỗi ngày bằng sổ tay hoặc các ứng dụng thanh toán phổ biến như Alipay, WeChat Pay. Họ ghi lại cả những khoản tưởng như không đáng kể: vé xe buýt 2 tệ, bữa sáng 5 tệ, ly trà sữa 12 tệ…

Một sinh viên tại Nam Kinh chia sẻ trên Xiaohongshu rằng, sau 3 tháng ghi chép đều đặn, cô phát hiện 15% thu nhập hàng tháng của mình thực chất “bốc hơi” vào đồ ăn đêm và trà sữa. Khi điều chỉnh thói quen, cô tiết kiệm được một khoản cố định để gửi ngân hàng định kỳ mỗi tháng.

Thói quen tưởng đơn giản này giúp họ chủ động kiểm soát tài chính, tránh cảnh “hết tiền không lý do”, và quan trọng hơn cả — tạo nền móng vững chắc để tích lũy.

2. Tận dụng kỹ năng nhỏ để kiếm thêm mỗi ngày

Sinh viên nghèo không có vốn lớn, nhưng họ có một tài sản rất đáng giá: thời gian và kỹ năng.

Thay vì đợi ra trường mới đi làm, nhiều bạn chọn cách kiếm thêm bằng những kỹ năng nhỏ như dạy kèm, dịch thuật, thiết kế, viết nội dung, cắt video hay nhận các job freelance trên mạng.

Ảnh minh họa.

Một sinh viên nghèo ở Quảng Châu kể rằng, buổi sáng cậu lên lớp, chiều nhận edit video cho các cửa hàng online, tối dạy kèm tiếng Anh qua Zoom.

Điểm chung của nhóm này là họ không chờ “một cú hích lớn”, mà chọn làm nhỏ, đều đặn, kiên trì mỗi ngày. Nhiều người bắt đầu với mức thu nhập ít ỏi, nhưng chỉ sau một năm, họ đã tích lũy được khoản tiết kiệm đầu tiên, bước khởi đầu để thoát nghèo thật sự.

3. Học kiến thức tài chính và rèn tư duy dài hạn

Không ít sinh viên nghèo rơi vào bẫy tín dụng hoặc tiêu dùng cảm tính chỉ vì thiếu hiểu biết về tài chính. Nhưng những bạn “biết lo xa” thì ngược lại: họ dành thời gian mỗi ngày để học cách quản lý tiền bạc.

Ở Trung Quốc, nhiều bạn sinh viên nghèo xem các kênh tài chính trên Bilibili, đọc sách miễn phí ở thư viện hoặc tham gia những nhóm nhỏ trong ký túc xá để cùng bàn về tiết kiệm, gửi ngân hàng và tránh nợ tín dụng.

Một nhóm sinh viên ở Thượng Hải còn lập hẳn “CLB tài chính sinh viên nghèo" - mỗi tối 30 phút đọc sách chung, chia sẻ cách lập kế hoạch tiết kiệm và dự phòng rủi ro. Nhờ vậy, khi gặp biến động như mất job part-time hoặc tăng chi phí sinh hoạt, họ không rơi vào khủng hoảng tài chính, mà luôn có kế hoạch dự phòng rõ ràng.

Ảnh minh họa.

Ba điều trên nghe qua tưởng đơn giản, nhưng chính là “chiến lược ngầm” giúp nhiều sinh viên nghèo ở Trung Quốc dần thoát cảnh túng thiếu. Không cần xuất phát điểm cao, điều quan trọng là chịu bắt đầu và duy trì những thói quen đúng đắn mỗi ngày.

Trong bối cảnh kinh tế biến động, người trẻ nào biết kiểm soát chi tiêu, chủ động tạo thu nhập và rèn tư duy tài chính từ sớm sẽ có lợi thế rất lớn khi bước ra đời thực.



