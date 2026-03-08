Chính thức công bố quy định mới nhất dành cho giáo viên mầm non

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/3/2026, thay thế Thông tư số 48/2011 ngày 25/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non.

Thông tư này quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non, bao gồm: thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm, định mức giờ dạy, chế độ giảm giờ dạy và quy đổi hoạt động chuyên môn ra giờ dạy.

Đây là bước hoàn thiện chính sách nhằm đáp ứng đặc thù hoạt động công việc của giáo viên mầm non và cụ thể hóa Luật Nhà giáo năm 2025.

Đối tượng áp dụng quy định chế độ làm việc

Thông tư này áp dụng đối với giáo viên mầm non và giáo viên mầm non giữ chức vụ quản lý (bao gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) giảng dạy tại cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Cơ sở giáo dục mầm non công lập bao gồm: trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ công lập; nhóm lớp mầm non, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo công lập.

Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập căn cứ quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục để quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non bảo đảm phù hợp với quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật về lao động.

Thông tư này không áp dụng đối với giáo viên mầm non thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Nguyên tắc xác định chế độ làm việc giáo viên mầm non

Thông tư số 11 cho phép các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập được căn cứ quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục để quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non thuộc thẩm quyền quản lý bảo đảm phù hợp với quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật về lao động.

Quy định này nhằm bảo đảm tính thống nhất, liên thông giữa các cơ sở giáo dục mầm non trong và ngoài công lập.

Thông tư cũng quy định, giảng dạy là hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo Chương trình Giáo dục mầm non. Thông tư làm rõ việc giảng dạy của giáo viên mầm non được thực hiện thông qua việc tổ chức các hoạt động học, hoạt động vui chơi, hoạt động lao động, hoạt động ngoài trời và các hoạt động sinh hoạt hằng ngày của trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non để phù hợp với đặc thù của giáo dục mầm non.

Điều chỉnh định mức giờ dạy của giáo viên mầm non

Ở Thông tư mới, Bộ GDĐT đã điều chỉnh định mức giờ dạy của giáo viên mầm non, cụ thể như sau:

Thông tư cũng quy định hiệu trưởng, phó hiệu trưởng không được quy đổi chế độ giảm định mức giờ dạy hoặc sử dụng các giờ dạy được quy đổi từ hoạt động chuyên môn để thay thế cho định mức giờ dạy.

Quy định này buộc hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nắm được nội dung, mục tiêu chương trình giáo dục mầm non nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lí và bảo đảm thống nhất với quy định về chế độ làm việc của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của các cấp học và trình độ khác.

Thông tư quy định, việc phân công, bố trí nhiệm vụ cho giáo viên mầm non phải bảo đảm quy định về định mức giờ dạy, thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm. Trong đó, việc phân công cho giáo viên mầm non tham gia trả trẻ hoặc đón trẻ hoặc trông trẻ buổi trưa phải bảo đảm phù hợp với thực trạng đội ngũ của cơ sở giáo dục. Mỗi giáo viên mầm non không kiêm nhiệm quá 2 nhiệm vụ.

Đối với các nhiệm vụ nếu đã được nhận tiền thù lao hoặc tiền phụ cấp thì không được giảm định mức giờ dạy hoặc quy đổi ra giờ dạy trừ nhiệm vụ kiêm nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, bí thư Đoàn thanh niên và dạy lớp có trẻ khuyết tật học hòa nhập.

Quy định mới về chế độ giảm định mức giờ dạy

Theo Thông tư số 11, tổ trưởng chuyên môn được giảm 3 giờ dạy/tuần; tổ phó tổ chuyên môn được giảm 1 giờ dạy/tuần.

Giáo viên mầm non kiêm nhiệm bí thư Đoàn thanh niên được giảm không quá 2 giờ dạy/tuần. Giáo viên mầm non kiêm nhiệm vị trí việc làm hỗ trợ giáo dục người khuyết tật; văn thư; thư viện được giảm 2 giờ dạy/tuần.

Giáo viên mầm non trong thời gian tập sự được giảm 5 giờ dạy/tuần; giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống được giảm 5 giờ dạy/tuần.

Giáo viên mầm non trong thời gian đi khám, chữa bệnh (không vượt quá thời gian quy định) được hiệu trưởng đồng ý và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì không phải dạy bù và được tính dạy đủ định mức giờ dạy ngày hôm đó.

Giáo viên mầm non dạy lớp có trẻ khuyết tật học hòa nhập, khi giảng dạy đủ số giờ theo quy định, cứ có 1 trẻ khuyết tật/lớp, mỗi giáo viên mầm non được giảm 30 phút/ngày.

Như vậy, việc quy định về chế độ làm việc của giáo viên mầm non tại Thông tư để bảo đảm quyền của giáo viên, bảo đảm thống nhất với chế độ làm việc của nhà giáo ở các cấp học và trình độ khác.