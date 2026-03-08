"Siêu Chủ nhật" tư vấn tuyển sinh 2026 tại Đại học Bách khoa Hà Nội: Hơn 320 gian trại, học sinh đội mưa đến tìm hiểu ngành học

Sáng nay (08/3), dù Hà Nội mưa nặng hạt từ sáng sớm, khuôn viên Đại học Bách khoa Hà Nội vẫn đông kín học sinh và phụ huynh tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2026. Hàng nghìn học sinh THPT từ nhiều tỉnh, thành đã đổ về đây để tìm hiểu thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT và các phương thức xét tuyển đại học, cao đẳng trong năm nay.

Sáng 08/3, nhiều phụ huynh và học sinh đã đổ về Đại học Bách khoa Hà Nội để tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2026 bất chấp thời tiết không thuận lợi

Ngày hội do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, với sự đồng hành của Vingroup. Đây là năm thứ 24 chương trình được tổ chức, trở thành một trong những sự kiện giáo dục quy mô lớn, thu hút đông đảo học sinh, phụ huynh và các cơ sở đào tạo tham gia.

Đây là năm thứ 24 chương trình được tổ chức, là một trong những sự kiện giáo dục quy mô lớn, thu hút đông đảo học sinh, phụ huynh và các cơ sở đào tạo tham gia

Phát biểu khai mạc chương trình, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết Ngày hội tư vấn tuyển sinh đại học năm 2026 không chỉ cung cấp thông tin về tuyển sinh, mà còn góp phần mở ra những cơ hội mới, khơi dậy ước mơ và định hướng tương lai cho thế hệ học sinh Gen Z.

Ngày hội năm nay có sự góp mặt của hơn 320 gian tư vấn đến từ các trường đại học, cao đẳng và nhiều đơn vị giáo dục. Tại đây, học sinh và phụ huynh được cung cấp thông tin chi tiết về ngành học, điều kiện đào tạo, học bổng, cơ hội du học cũng như các chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

Bên cạnh hoạt động tư vấn, nhiều gian trại còn tổ chức các trò chơi kiến thức bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, tặng quà cho học sinh tham gia

Các chuyên gia, đại diện Đại diện Bộ GD-ĐT, ĐHQG Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội cùng nhiều chuyên gia, giảng viên và sinh viên của nhiều trường đại học đã tham gia để trực tiếp giải đáp thắc mắc liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, các phương thức xét tuyển, kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy…

Đặc biệt, khu vực tư vấn tuyển sinh của các trường thuộc khối quân đội và công an cũng thu hút sự quan tâm lớn. Gian tư vấn riêng của Ban tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) liên tục có học sinh đến tìm hiểu. Bên cạnh hoạt động tư vấn, nhiều gian trại còn tổ chức các trò chơi kiến thức bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, tặng quà cho học sinh tham gia.

Gian tư vấn riêng của Ban tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng)

Năm nay cũng ghi nhận sự tham gia của khá nhiều giảng viên và sinh viên nước ngoài của các trường tại các gian tư vấn, tạo nên không khí giao lưu sôi động. Một số gian của các trường như Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương hay Học viện Báo chí và Tuyên truyền ghi nhận lượng học sinh xếp hàng khá đông để nghe tư vấn về ngành học và phương thức xét tuyển.

Năm nay có sự tham gia của khá nhiều giảng viên và sinh viên nước ngoài đến từ các trường tại các gian tư vấn

Không ít học sinh từ các tỉnh, thành lân cận đã dậy sớm di chuyển đến Hà Nội để tham dự ngày hội. Thảo Huyền (17 tuổi, Hải Phòng) cho biết dù trời mưa khá to nhưng vẫn quyết định đến trực tiếp để tìm hiểu thông tin. “Dù Hải Phòng không quá xa Hà Nội nhưng mình vẫn dậy từ khá sớm để lên đây. Sáng nay mưa khá to nhưng mình vẫn muốn đến trực tiếp để nghe tư vấn cho rõ hơn, vì đây là giai đoạn rất quan trọng để chọn ngành học”, Huyền chia sẻ.

Nữ sinh cho biết bản thân đang quan tâm đến nhóm ngành công nghệ thông tin vì phù hợp với sở thích cá nhân. “Mình thích tìm hiểu về máy tính và công nghệ từ trước nên muốn theo hướng này. Gia đình ban đầu cũng hơi băn khoăn vì nghĩ con gái học ngành này sẽ vất vả, nhưng sau khi mình chia sẻ rõ hơn về cơ hội nghề nghiệp thì bố mẹ cũng dần ủng hộ”, Huyền nói. Theo Huyền, việc lựa chọn ngành học cần cân nhắc cả sở thích cá nhân lẫn cơ hội việc làm trong tương lai, vì vậy việc tham gia ngày hội giúp bản thân có thêm nhiều góc nhìn trước khi đưa ra quyết định.

Một số gian của các trường như Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương ghi nhận lượng học sinh xếp hàng khá đông để nghe tư vấn

Không chỉ học sinh, nhiều phụ huynh cũng trực tiếp đưa con đến ngày hội để tìm hiểu thông tin tuyển sinh. Chị Hoài Thu (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết gia đình đã đến từ khá sớm để tham gia chương trình. “Hôm nay tôi đưa hai con trai và một cháu trong nhà đến đây. Các cháu đang trong giai đoạn chuẩn bị thi tốt nghiệp và chọn ngành nên gia đình muốn trực tiếp đến nghe tư vấn. Trước giờ các cháu chủ yếu tìm hiểu trên mạng hoặc nghe bạn bè nói, nhưng đến tận nơi thì có thể hỏi kỹ hơn về chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp”, chị Thu chia sẻ.

Theo chị, việc chọn ngành học rất quan trọng nên phụ huynh cần đồng hành cùng con trong giai đoạn này. “Tôi không ép các cháu phải theo ngành nào cụ thể, nhưng vẫn khuyên các con nên cân nhắc giữa sở thích và khả năng của mình. Khi thấy các trường chuẩn bị nhiều gian tư vấn, có sinh viên và giảng viên trực tiếp giải đáp, tôi cũng yên tâm hơn vì các cháu có thêm thông tin để định hướng tương lai”, chị nói.

Không chỉ có các thầy cô, mà sinh viên các trường cũng trực tiếp tham gia giải đáp các thắc mắc cho người tham gia

Tại ngày hội, nhiều phụ huynh và học sinh cũng bày tỏ băn khoăn về việc đã sở hữu các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế nhưng lo ngại trong năm 2026 có những thay đổi trong quy chế tuyển sinh khiến giá trị của các chứng chỉ này giảm trong quá trình xét tuyển, đặc biệt năm nay khá nhiều bạn sinh viên quan tâm về học bổng, cơ hội du học, các chương trình liên kết đào tạo tại các trường đại học.

Ngoài hoạt động tư vấn, chương trình còn có các hoạt động giao lưu ca nhạc, trong đó có sự xuất hiện của rapper Danmy, góp phần mang đến bầu không khí sôi động và truyền cảm hứng cho các học sinh tham dự ngày hội.