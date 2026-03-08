Mẹ khoe con gái 10X làm thợ cắt tóc giả cosplay, thu nhập hơn cả bố: Đừng để lương cao làm mờ mắt!

Khi con cái theo đuổi một ngành nghề mới lạ với mức thu nhập vượt mong đợi, phản ứng chung của nhiều phụ huynh là hãnh diện. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường việc làm không ngừng biến đổi, bậc làm cha mẹ tỉnh táo cần nhìn xa hơn giá trị vật chất để đánh giá tính bền vững và độ an toàn của công việc đó.

Thực tế, không ít phụ huynh Việt Nam hiện nay cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Đôi khi vì quá vui mừng khi thấy con sớm tự lập, kiếm được thu nhập tốt từ những nghề "lạ" mà quên mất việc tìm hiểu môi trường làm việc thực sự của con. Câu chuyện về một người mẹ chia sẻ về công việc lạ của cô con gái thế hệ 10X gần đây là một ví dụ điển hình cho tâm lý này.

Cô con gái trong câu chuyện đang làm công việc "thợ làm tóc cho các nhân vật cosplay". Hiểu đơn giản, đây là những người khéo tay, chuyên tạo hình tóc giả theo yêu cầu của khách hàng dựa trên các nhân vật game hoặc hoạt hình. Với thế hệ trước, việc chải chuốt tóc giả mà cũng kiếm được tiền là chuyện không tưởng. Nhưng thực tế, đây là công việc đòi hỏi kỹ thuật cao, sự tỉ mỉ và đang cực kỳ đắt khách do trào lưu cosplay của giới trẻ bùng nổ.

Nghề cắt tóc giả cosplay đòi hỏi sự khéo léo cao (Ảnh: Sohu)

Cosplay là sở thích phổ biến của rất nhiều bạn trẻ (Ảnh: An Đông)

Ban đầu, người mẹ không mấy ủng hộ nhưng khi thấy con gái kiếm được số tiền "vượt mặt" cả lương của bố, bà đã thay đổi thái độ và liên tục khoe khoang sự hãnh diện này trên mạng xã hội.

Thế nhưng, trái với niềm vui của người mẹ, cộng đồng mạng lại đưa ra những phản hồi đầy lo ngại. Nhiều người cho rằng nghề tạo mẫu tóc giả cosplay tuy là một loại hình nghệ thuật đòi hỏi sự sáng tạo và giúp trẻ tự chủ tài chính, nhưng cũng giống như bao ngành nghề thủ công khác, nó có những đặc thù riêng về môi trường lao động.

Điều khiến netizen đặc biệt lưu tâm và khuyên người mẹ không nên "chìm đắm" trong niềm vui thu nhập chính là nồng độ hóa chất độc hại. Để giữ nếp cho các bộ tóc phức tạp, người thợ phải sử dụng lượng lớn keo xịt chứa nồng độ Formaldehyde cao. Đây là chất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ hô hấp và là tác nhân gây ung thư nếu làm việc trong môi trường kín lâu dài.

Tuy thu nhập cao nhưng nghề này cũng có rủi ro sức khỏe nên cư dân mạng khuyên người mẹ nên chú ý quan tâm đến con hơn (Ảnh: Sohu)

Trước những lời nhắc nhở về việc "đừng để mức lương cao làm mờ mắt", đây thực sự là bài học lớn cho các bậc phụ huynh khác. Ước nguyện lớn nhất của cha mẹ suy cho cùng không phải là con kiếm được bao nhiêu tiền, mà là con được bình an. Thay vì chỉ tự hào về con số thu nhập "vượt mặt bố", cha mẹ cần đóng vai trò là người đồng hành, cùng con nhận diện rủi ro và trang bị các biện pháp bảo hộ cần thiết.

Trong thời đại phát triển mạnh mẽ của các nghề nghiệp mới, nếu cha mẹ vẫn chỉ dùng thước đo "thu nhập" để đánh giá giá trị công việc mà không tìm hiểu về rủi ro ngành nghề, họ sẽ không thể lường trước được những hiểm họa con mình đang đối mặt. Một nền giáo dục gia đình tốt trước hết bắt đầu từ việc cha mẹ phải tỉnh táo, biết giữ vững ranh giới an toàn và sức khỏe cho con trước khi bàn đến chuyện thành bại hay tiền bạc.