Chiêu lừa đảo tinh vi nhắm đến người mua vàng dịp cuối năm, ai cũng có thể trở thành nạn nhân

Mới đây, trước diễn biến phức tạp của thị trường vàng dịp cận Tết, Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải vừa đồng loạt phát đi cảnh báo khẩn cấp. Theo đại diện các doanh nghiệp này, các đối tượng lừa đảo hiện nay không chỉ dừng lại ở việc sao chép hình ảnh hay logo đơn thuần. Nguy hiểm hơn, chúng đã nâng cấp kịch bản lừa đảo bằng cách làm giả cả dấu "tích xanh" xác thực trên Facebook. Điều này tạo ra một vỏ bọc uy tín hoàn hảo, khiến ranh giới thật - giả trở nên mong manh hơn bao giờ hết, đánh lừa ngay cả những khách hàng vốn dĩ rất cảnh giác.

Trang fanpage "tick xanh" giả mạo Bảo Tín Minh Châu

Thủ đoạn phổ biến nhất hiện nay là đánh vào tâm lý sợ bỏ lỡ (FOMO) của người tiêu dùng. Các trang giả mạo thường chạy quảng cáo được dàn dựng công phu với những ưu đãi gây sốc chưa từng có như "mua 1 tặng 1", miễn phí công chế tác hoặc giảm giá sâu bất thường. Bảo Tín Minh Châu khẳng định, các thông tin đang lan truyền về việc mở nhận đặt vàng miếng Kim Gia Bảo - Phú Quý, bộ Tùng - Cúc - Trúc - Mai hay các buổi livestream bán hàng không rõ nguồn gốc đều là bịa đặt. Đây chính là "mắt xích" đầu tiên để kẻ gian dẫn dụ con mồi vào bẫy.

Đáng báo động hơn, tại Bảo Tín Mạnh Hải, các fanpage giả mạo đã đạt đến trình độ tinh vi khi sở hữu lượng theo dõi lên tới 477.000 lượt. Con số này chỉ thấp hơn trang chính chủ khoảng 40.000 lượt, tạo ra một "bảo chứng" giả tạo cực kỳ thuyết phục. Kẻ gian còn khéo léo thay đổi đường dẫn (URL) trang web, chỉ sai khác đúng một ký tự so với trang chính thức, đủ để qua mặt sự kiểm tra sơ sài của người dùng trên màn hình điện thoại nhỏ hẹp.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng thông báo nóng việc bị giả mạo

Để tránh "tiền mất tật mang", người tiêu dùng cần nắm vững nguyên tắc "bất di bất dịch" trong thanh toán. Cả hai thương hiệu lớn đều khẳng định không bao giờ yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Mọi giao dịch đều phải thực hiện qua kênh chính thức và tài khoản thụ hưởng phải mang tên doanh nghiệp.

Do đó, bất kỳ lời mời chào nào yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản tên riêng, kèm theo sự hối thúc "giữ suất" đều là dấu hiệu đỏ của hành vi lừa đảo. Trước khi xuống tiền, khách hàng cần chậm lại một nhịp, kiểm tra kỹ từng ký tự trong đường dẫn và tuyệt đối không để tâm lý ham rẻ chi phối quyết định mua sắm tài sản giá trị lớn này.