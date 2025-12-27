Nhỏ mà có võ, Galaxy Z Flip7 “hoá phép” cả bộ hình cuối năm lung linh trong tích tắc

Tận dụng phom dáng gập và FlexCam trên Galaxy Z Flip7, người trẻ có thể thoả sức chọn góc chụp phá cách, khoe dáng chụp độc đáo mà không cần tripod hay phụ kiện.Camera góc rộng 50MP và góc siêu rộng 12MP trên Z Flip7 cũng giúp người trẻ ghi lại hình ảnh sắc nét, ngay cả trong điều kiện thiếu sáng của những buổi tiệc hay buổi đi chơi đêm cuối năm.

Chụp ảnh giữa phố đông nhưng ảnh vẫn nổi bật với tính năng Chỉnh sửa tạo sinh, cho phép xoá vật thể và chi tiết thừa ở background vô cùng chính xác.

Hoá thân thành người khổng lồ, biến bản thân thành người tí hon hay hoá thân thành một món trang trí trên cây thông Noel không còn là điều bất khả thi với tính năng Chỉnh sửa tạo sinh.

Mọi ý tưởng hình ảnh độc đáo đều có thể trở thành hiện thực khi nắm trong tay tính năng Chỉnh sửa tạo sinh vượt trội trên Galaxy Z Flip7.

Năm nay nếu chưa có ảnh bên cây thông để đăng story, hãy dùng ngay tính năng Phác thảo thông minh (Sketch to Image) trên Galaxy Z Flip7 sẽ biến mọi ý tưởng thành hiện thực chỉ với vài nét vẽ cơ bản.

Không chỉ giải đáp nhanh chóng mọi thắc mắc, Gemini trên Galaxy Z Flip7 còn gia tăng quyền năng khi được tích hợp công cụ chỉnh sửa hình ảnh Nano Banana Pro. Biến bức ảnh ban ngày thành đêm Giáng Sinh lung linh, đổi kích thước hình ảnh hay phong cách đã trở thành "chuyện nhỏ" với Galaxy Z Flip7.

Nano Banana được tích hợp trên Gemini giúp người dùng dễ dàng biến tấu hình ảnh

Thành quả là một tấm ảnh giáng sinh với tuyết rơi sinh động

Hơn cả một chiếc điện thoại gập, Galaxy Z Flip7 chính là một studio chụp và chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Mùa lễ hội năm nay, người trẻ có thể dễ dàng gập cá tính, mở sáng tạo cùng siêu phẩm tích hợp Galaxy AI mạnh mẽ này.