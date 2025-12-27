iPhone cũ nào đáng mua nhất hiện nay?

Sau cơn sốt ra mắt iPhone 17 series, thị trường máy cũ đang ở "thời điểm vàng" mua sắm với nhiều sự lựa chọn và mức giá cực kỳ hấp dẫn. Các thế hệ iPhone trước đây, dù là máy gần như mới hay những dòng đã vài năm tuổi, đều là những lựa chọn đáng cân nhắc. Tuy nhiên, có 3 chiếc iPhone cũ cực kỳ đáng tiền mà bạn nên lựa chọn bởi mức giá siêu hời và hiệu năng ấn tượng.

iPhone 15 Pro

Với mức giá cũ hiện dao động từ 15.000.000 - 17.000.000 VNĐ, iPhone 15 Pro được xem là lựa chọn toàn diện và đáng tiền nhất. Dù đã 2 năm tuổi, máy sở hữu những nâng cấp vượt trội và vẫn rất hợp thời như cổng sạc USB-C, khung viền Titan bền bỉ, nút Tác vụ (Action Button) và màn hình ProMotion 120Hz mượt mà.

Hiệu năng của máy vẫn cực kỳ mạnh mẽ, đủ sức xử lý mượt mà mọi tác vụ trong vài năm tới. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn trải nghiệm "Pro" cao cấp với các tính năng hiện đại mà không cần chi trả mức giá của máy mới.

iPhone 13 Pro Max

Đã ra mắt 4 năm (từ năm 2021), sức hút của iPhone 13 Pro Max vẫn rất lớn, với mức giá dao động từ 11.000.000 - 13.000.000 VNĐ. Điểm sáng giá nhất của model này chính là thời lượng pin "vô đối", vốn vẫn được xem là một trong những chiếc iPhone có pin tốt nhất từ trước đến nay.

Máy vẫn được trang bị màn hình ProMotion 120Hz và cụm camera chất lượng cao. Đổi lại, người dùng sẽ phải chấp nhận thiết kế tai thỏ đã cũ và việc vẫn còn sử dụng cổng Lightning. Tuy nhiên, đây là lựa chọn không thể thay thế cho những ai đặt thời lượng pin lên hàng đầu.

iPhone 12 Pro Max

Đây là lựa chọn kinh tế nhất trong danh sách, với giá chỉ từ 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ. Với ngân sách này, người dùng đã có thể sở hữu một chiếc iPhone màn hình lớn và cụm 3 camera đa dụng. Hiệu năng của máy vẫn đủ dùng cho các tác vụ hàng ngày.

Tuy nhiên, người mua cần lưu ý đến rủi ro về pin đã chai sau 5 năm sử dụng (ra mắt năm 2020) và thời gian hỗ trợ cập nhật iOS không còn quá dài. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai có ngân sách eo hẹp nhưng vẫn khao khát trải nghiệm màn hình lớn của dòng Pro Max.

Ngoài ra, vẫn còn nhiều lựa chọn iPhone cũ đang có giá tốt cũng rất được săn đón như iPhone 14 Pro Max, iPhone 16... Khi mua máy cũ cần chú ý mẫu mã và giá bán thì bạn cũng nên quan tâm đến các yếu tố khác như: tình trạng máy, khả năng cập nhật iOS mới, nguồn gốc xuất xứ...