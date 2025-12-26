Chiến lược gia thể thao Connor Nguyễn: Từ Saigon Heat đến giải mã sức nóng Pickleball Châu Á

Connor Nguyễn đã giải mã bài toán kinh tế khó khăn lớn của thể thao Việt Nam bằng chiến lược "nhân bốn doanh thu sân bóng" và xây dựng hệ sinh thái Pickleball toàn diện với mục tiêu đưa Việt Nam thành trung tâm chiến lược của Châu Á vào năm 2026.

Bài toán kinh tế đột phá: Pickleball giải quyết khó khăn lớn nhất của thể thao Việt Nam

Sau khi thành công đặt nền móng cho bóng rổ chuyên nghiệp (Saigon Heat, VBA) và đào tạo thanh thiếu niên (SSA), ông Connor Nguyễn, Cựu Chủ tịch MSE Group, đang đưa 15 năm kinh nghiệm của mình để xây dựng môn thể thao được mệnh danh là phát triển nhanh chóng: Pickleball.

CEO Connor Nguyễn (ở giữa) cùng Collin Johns, Chris Harradine và đội ngũ huấn luyện viên pickleball quốc tế

Điều thu hút ông Connor Nguyễn không chỉ là phong trào, mà là mô hình kinh tế đột phá của Pickleball. Tính đến thời điểm hiện tại, pickleball giải quyết được một trong những bài toán hóc búa của thể thao Việt Nam: đó chính là sự thiếu thốn về cơ sở vật chất và hạ tầng. Ông Connor Nguyễn chỉ ra một sự thật kinh tế đơn giản nhưng mạnh mẽ: mô hình kinh doanh của Pickleball rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Việt Nam. Cụ thể, trên cùng một diện tích sân tennis thuê với giá khoảng 250.000 - 500.000 VNĐ/giờ, có thể lắp đặt bốn sân Pickleball. "Và mỗi sân Pickleball được thuê với giá gần như tương đương với một sân tennis. Vì vậy, về cơ bản, bạn có thể nhân bốn doanh thu của mình", ông chia sẻ.

Sự linh hoạt này giúp Pickleball dễ dàng giải quyết vấn đề cơ sở vật chất hơn nhiều so với các môn thể thao khác như bóng rổ. Đây chính là lý do khiến Pickleball đang phát triển nhanh chóng một cách tự nhiên tại Việt Nam.

Tầm nhìn dài hạn: Xây dựng hệ sinh thái Pickleball toàn diện

Đối với ông Connor Nguyễn, việc phát triển một môn thể thao không chỉ dừng lại ở việc cho thuê sân. Mục tiêu của RPO APAC (Tổ chức đào tạo huấn luyện viên chuyên nghiệp tại châu Á Thái Bình Dương) là xây dựng một "Hệ sinh thái phát triển toàn diện".

Workshop đào tạo huấn luyện viên pickleball với sự tham gia của Collin Johns và Alpha Squad tại Phnom Penh, Campuchia.

Để thực hiện điều này, RPO APAC đang triển khai ba trụ cột chiến lược, trong đó vai trò của Collin Johns (tay vợt đôi nam số một thế giới) là yếu tố chuyên môn để định hình thế hệ:

Đầu tư Hạ tầng Chiến lược: RPO APAC đang tìm kiếm không gian lớn, từ 8.000 mét vuông đến 1 hecta, để xây dựng một trung tâm Pickleball lớn với khoảng 20 đến 30 sân. Mục tiêu là biến nơi đây thành "trung tâm đào tạo xuất sắc nhất toàn quốc".

Phát triển nhân tài: Với mục tiêu đào tạo HLV chuyên nghiệp quốc tế, RPO APAC đã và đang tiếp tục xây dựng các khóa học dành riêng cho HLV để họ có thể áp dụng cho sự nghiệp của mình tại quê hương.

Xây dựng cộng đồng: Sau khi trở về quê hương, các HLV áp dụng những kiến thức, tư duy đã học được từ chương trình COEBRA và tự mở các buổi giao lưu, kết nối người chơi nghiệp dư và vận động viên chuyên nghiệp tại đất nước của mình.

Triết lý dẫn dắt: HLV là người lãnh đạo cộng đồng

Giống như cách xây dựng VBA và Saigon Heat, triết lý của RPO APAC là tạo ra văn hóa thể thao và nuôi dưỡng lãnh đạo. Theo Connor Nguyễn, HLV không chỉ là người truyền đạt kỹ thuật, mà là nhân tố tạo dựng cộng đồng.

Đó là lý do chương trình COEBRA - The Alpha Squad được thiết kế không chỉ để dạy kỹ thuật mà còn để "tái cấu trúc tư duy", xây dựng HLV trở thành người lãnh đạo. Sự kết hợp giữa tư duy đỉnh cao của Collin Johns và hệ thống đào tạo chuẩn hóa của RPO APAC đã giúp COEBRA trở nên đặc biệt.

Lộ trình tăng tốc 2026: Đưa Việt Nam ra thế giới

Với việc COEBRA thí điểm thành công, RPO APAC đã sẵn sàng cho giai đoạn tăng tốc với lộ trình 2026 đầy tham vọng. Lực lượng HLV tiên phong được đào tạo từ COEBRA sẽ trở thành chất xúc tác lan tỏa phong trào, định hình lối chơi và chuẩn hóa cách huấn luyện, tạo ra môi trường thể thao chuyên nghiệp.

Lễ Tổng Kết chương trình đào tạo COEBRA - The Alpha Squad.

Connor Nguyễn và RPO APAC đang chứng minh rằng, để dẫn đầu một cuộc chơi, bạn cần một tầm nhìn chiến lược dài hạn và một triết lý phát triển con người rõ ràng. Việc ông quyết định đầu tư và phát triển bộ môn Pickleball, cùng với chiến lược xây dựng văn hóa HLV là lãnh đạo cộng đồng, đang mở ra một kỷ nguyên mới cho thể thao - nơi Pickleball không chỉ là một môn chơi, mà là một phong trào văn hóa.

Connor Nguyễn khẳng định: "Điều mà châu Á cần không phải là ‘nhập khẩu’ mô hình huấn luyện từ phương Tây, mà là xây dựng đội ngũ HLV có tư duy toàn cầu nhưng hiểu bối cảnh địa phương". RPO APAC, dưới sự dẫn dắt của Connor Nguyễn, đang có đầy đủ tiềm lực để đẩy mạnh giai đoạn tăng tốc này.