“Chiến binh đua Top”: Đường đua cực hot khiến khán giả cả nước bùng nổ!

Tại đây, khán giả không chỉ xem và cổ vũ, mà trở thành người chơi thực thụ, thi đấu, tích điểm, leo bảng xếp hạng để cùng trường mình dẫn đầu cuộc chơi – đúng tinh thần Gen Z: xem là phải tương tác, chơi là phải hết mình!

Đường đua online sôi động chẳng kém sân thật

Từ 15/10 đến 31/12/2025, khán giả chỉ cần mở ứng dụng TV360, chạm vào biểu tượng "Cúp TV360 – Chiến binh đua Top", chọn trường đang học và nhấn tham gia.

Mỗi tài khoản chỉ được chọn một trường duy nhất – nên hãy chắc chắn bạn chọn đúng "team" để đồng hành suốt mùa giải nhé!

Sau khi đăng ký, giao diện hiện ra với hàng loạt nhiệm vụ cực vui:

- Dự đoán tỉ số các trận đấu của Cúp TV360 (bóng đá, bóng rổ),

- Quay Vòng quay may mắn mỗi ngày,

- Hoặc mua gói cước TV360 / GIC để nhận thêm điểm cho trường.

Bạn "cày" càng nhiệt, trường bạn càng leo bảng nhanh – đúng nghĩa "vừa chơi vui, vừa cống hiến"!

Những ngày này, các group sinh viên sôi động chẳng kém khán đài. Tinh thần thể thao đang "bật mode online", khi Gen Z mang năng lượng sân đấu lên màn hình – nơi ai cũng có thể trở thành chiến binh thực thụ.

Luật chơi đơn giản – đường đua cực căng!

Game có hai nhiệm vụ chính: Dự đoán tỉ số và Vòng quay may mắn.

Với Dự đoán tỉ số, mỗi trận đấu là một cơ hội "test cảm giác" của bạn. Mỗi người được dự đoán tối đa 3 lần/trận, kết quả cuối cùng sẽ được tính.

Nếu bạn lọt Top 20 dự đoán đúng và gần nhất, phần thưởng là Voucher Shopee 20.000đ – vui có thưởng liền tay!

Với Vòng quay may mắn, mỗi tài khoản có 1 lượt quay/ngày, cơ hội săn quà "khủng" như iPhone 17 Pro Max, AirPods 4, iPad Air M3, điểm tích lũy hoặc gói V-Sport.

Xem nội dung tối thiểu 30 giây mỗi ngày hoặc mua gói cước để nhận thêm lượt quay – càng hoạt động nhiều, cơ hội càng cao.





Đặc biệt, người chơi có thể tích điểm cho trường thông qua việc mua gói TV360 hoặc GIC – mỗi gói tương ứng với lượng điểm cộng khác nhau.

Bảng xếp hạng toàn quốc được cập nhật liên tục, và khi hàng nghìn khán giả cùng "đổ điểm", cuộc đua trở nên gay cấn chẳng khác gì một trận chung kết thật sự.

Trường nào có cộng đồng "nhiệt" nhất sẽ leo top nhanh nhất, với giải thưởng tiền mặt lên tới 55 triệu đồng dành cho top đầu toàn quốc.

Từ cổ động viên đến chiến binh thật sự

Ngay từ ngày khởi động, không khí "đua Top" đã lan khắp các group sinh viên.Trường nào cũng có chiến lược riêng, team cày điểm riêng, ai cũng muốn thấy tên trường mình xuất hiện trên top bảng xếp hạng. Một cú quay trúng AirPods cũng khiến group Zalo bùng nổ, một lần dự đoán đúng là cả lớp "thả tim" không ngớt.

M.T – sinh viên ĐH Giao thông Vận tải chia sẻ:"Ban đầu chơi cho vui thôi, ai ngờ trường mình leo top nhanh quá. Giờ tan học là cả lớp rủ nhau dự đoán, quay thưởng. Cảm giác vừa vui, vừa thấy gắn kết hẳn!"

Tên các trường thay đổi liên tục từng giờ. Top đầu không chỉ là danh dự, mà là biểu tượng của tinh thần bứt phá, đoàn kết và dám dẫn đầu của sinh viên Việt Nam.

Trải nghiệm mùa giải sinh viên cùng TV360 – Dẫn đầu cuộc chơi!

100% trận đấu thuộc Giải Thể thao Sinh viên Toàn quốc 2025 – Cúp TV360 được phát sóng trọn vẹn và độc quyền trên nền tảng truyền hình giải trí TV360.

Chuyên trang Cúp TV360 mang đến trải nghiệm xem liền mạch: trực tiếp – cập nhật tỉ số – theo dõi lịch thi đấu – xem lại highlight và full trận bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu.

Game "Chiến binh đua Top" cho phép người xem dự đoán tỉ số, đua Top cộng đồng trường, quay số may mắn và có cơ hội rinh về loạt quà siêu giá trị: iPhone 17 Pro Max, iPad Air M3, AirPods cùng giải thưởng tiền mặt lên đến 55 triệu đồng!

Booth TV360 tại các điểm thi đấu hứa hẹn mang đến game tương tác vui nhộn cùng hàng loạt quà tặng đặc biệt dành cho khán giả tham gia trực tiếp.