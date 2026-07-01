'Chiến binh 4 chân' từng tìm kiếm người ở Làng Nủ, nay vào Mường Than cứu nạn

Giữa mưa lớn, bùn đất, sạt lở ở bản Chít (xã Mường Than, Lai Châu), hai chó nghiệp vụ được huy động để hỗ trợ tìm kiếm 4 người còn mất tích sau lũ quét.
Mưa lớn tiếp tục trút xuống bản Chít (xã Mường Than, Lai Châu) trong ngày 19/7, nhưng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội cùng lực lượng chức năng vẫn bám trụ hiện trường, nỗ lực tìm kiếm 4 nạn nhân còn mất tích sau trận lũ quét xảy ra sáng 17/7.
Giữa bãi bùn đất ngổn ngang, nhiều người thân nạn nhân lặng lẽ dõi theo từng mũi tìm kiếm. Có người ôm di ảnh người thân, liên tục gọi tên trong vô vọng. Tiếng khóc nghẹn giữa hiện trường đổ nát khiến không khí càng thêm xót xa.
Để hỗ trợ công tác cứu nạn, sáng cùng ngày, Bộ Quốc phòng điều động Đội chó nghiệp vụ của Trường Trung cấp 24 Biên phòng gồm 2 huấn luyện viên, 2 quân khuyển và 1 nhân viên thú y đến hiện trường.
Ngay sau khi có mặt, quân khuyển cùng huấn luyện viên nhanh chóng tìm kiếm những khu vực nghi có nạn nhân bị vùi lấp.
Hai quân khuyển Javo và O Lát đều là những “chiến binh 4 chân” giàu kinh nghiệm, từng tham gia nhiều nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trong và ngoài nước, như vụ sạt lở ở Làng Nủ (Lào Cai), động đất tại Venezuela, Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar.
Khoảng 10h40, một quân khuyển phát hiện nguồn hơi tại khu vực sát Quốc lộ 32. Vị trí này được lực lượng chỉ huy đánh dấu để triển khai đào bới bằng máy xúc kết hợp thủ công.
Đến khoảng 16h30, chó nghiệp vụ tiếp tục phát hiện thêm một vị trí nghi có nạn nhân gần Quốc lộ 32 và lực lượng chức năng lập tức tổ chức kiểm tra, tìm kiếm.
Trung tá Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ nhiệm Bộ môn Tìm kiếm cứu nạn (Trường Trung cấp 24 Biên phòng), Đội trưởng Đội chó nghiệp vụ - cho biết từ 5h20 sáng, hai quân khuyển cùng các huấn luyện viên đã bắt đầu làm nhiệm vụ. Trong ngày, chó nghiệp vụ phát hiện 2 vị trí nghi có dấu hiệu nạn nhân. Một điểm đã được đào bới nhưng chưa có kết quả, điểm còn lại vẫn đang tiếp tục được rà soát.
Theo Trung tá Nghĩa, mưa kéo dài cùng địa hình ngổn ngang đá tảng, gốc cây khiến việc đánh hơi và cơ động của chó nghiệp vụ gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí phức tạp hơn hiện trường vụ sạt lở Làng Nủ năm 2024. Dù vậy, các lực lượng vẫn kiên trì khoanh vùng, mở rộng phạm vi tìm kiếm với quyết tâm sớm tìm thấy các nạn nhân còn mất tích.
Trung úy Đinh Cao Hồng Nguyên, huấn luyện viên của quân khuyển Javo, cho biết, hiện trường lũ quét rất rộng, lớp bùn đất dày cùng mưa liên tục khiến nguồn hơi bị nước cuốn trôi, làm giảm đáng kể khả năng đánh hơi của chó nghiệp vụ.
Địa hình nhiều đá sắc và suối sâu cũng khiến Javo bị chấn thương ở cả chân trước và chân sau trong quá trình băng rừng, vượt suối để tiếp cận các điểm nghi vấn.
Sau mỗi đợt làm nhiệm vụ, các chiến sĩ đều tranh thủ cho quân khuyển uống nước, vệ sinh mũi và kiểm tra sức khỏe trước khi tiếp tục tìm kiếm.
Dự kiến từ ngày 20/7, lực lượng cứu nạn sẽ được tăng cường thêm 4 quân khuyển cùng 4 huấn luyện viên để mở rộng phạm vi tìm kiếm, luân phiên làm nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.