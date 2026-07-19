Mưa lớn dồn dập kéo dài, Bắc Bộ đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đến khi nào?

Nhiều tỉnh miền núi Bắc Bộ tiếp tục hứng mưa lớn với lượng mưa cục bộ trên 200mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng có thể xảy ra trong những ngày tới, ảnh hưởng lớn đến đời sống và giao thông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (19/7), khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 18/7 đến 15h ngày 19/7 có nơi trên 90mm như các trạm: Thượng Sơn (Tuyên Quang) 140.8mm, Vĩnh Quang 1 (Cao Bằng) 93mm, Mường Lai (Lào Cai) 92.2mm,…

Mưa lũ phức tạp còn kéo dài đến ngày 21/7. Theo Sức khỏe đời sống

Mưa lũ phức tạp còn kéo dài đến ngày 21/7. Từ chiều tối 19/7 đến đêm 20/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 19/7, các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 21/7, mưa lớn giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Dự báo diễn biến lũ trong 24 đến 48 giờ tới

Theo dự báo khí tượng, từ ngày 19/07 đến 20/07/2026, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên dao động từ 2-4m. Các khu vực trọng điểm cần lưu ý bao gồm:

Các sông nhỏ: Đỉnh lũ có khả năng đạt mức BĐ1-BĐ2, thậm chí có sông vượt mức BĐ2.

Các sông lớn: Thượng lưu sông Thao, sông Lô và hệ thống sông Thái Bình dao động ở mức trên BĐ1.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét và ngập úng diện rộng

Do tác động của mực nước dâng cao kết hợp với điều kiện địa hình, các địa phương cần chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai sau:

Lũ quét và sạt lở đất: Nguy cơ cao xảy ra tại các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Ngập lụt: Cảnh báo tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 15h ngày 18/7 đến 15h này 19/7), khu vực các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Nậm Xe 75,4mm (Lai Châu); Nàn Sán 94mm (Lào Cai); Thượng Sơn 141,8mm (Tuyên Quang); Vĩnh Quang 95mm (Cao Bằng);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 60mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Danh sách các điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Lai Châu: Mường Than; Dào San, Khổng Lào, Pu Sam Cáp, Sì Lở Lầu, Sin Suối Hồ, Thu Lũm

Lào Cai: Mường Hum, Mường Lai, Si Ma Cai; A Mú Sung, Bản Liền, Bảo Yên, Cao Sơn, Dền Sáng, Gia Phú, Khánh Hòa, Lâm Thượng, Lục Yên, Lùng Phình, Mường Khương, Ngũ Chỉ Sơn, P. Sa Pa, Phúc Khánh, Phúc Lợi, Tả Củ Tỷ, Tả Van, Trịnh Tường, Văn Bàn, Xuân Hòa, Y Tý.

Tuyên Quang: Thượng Sơn; Bắc Mê, Đồng Tâm, Giáp Trung, Lâm Bình, Lao Chải, Linh Hồ, Tân Quang, Thượng Lâm, Vị Xuyên, Yên Cường; Bạch Ngọc, Bạch Xa, Bản Máy, Bình An, Cao Bồ, Du Già, Đường Hồng, Đường Thượng, Hồ Thầu, Lùng Tám, Mậu Duệ, Minh Quang, Minh Sơn, Nà Hang, Nấm Dẩn, Nậm Dịch, Ngọc Long, Nhữ Khê, P. Hà Giang 1, P. Mỹ Lâm, Phú Linh, Pờ Ly Ngài, Quang Bình, Sủng Máng, Tát Ngà, Thắng Mố, Thông Nguyên, Thượng Nông, Tiên Nguyên, Trung Hà, Trung Thịnh, Trường Sinh, Tùng Bá, Việt Lâm, Xín Mần, Xuân Giang, Yên Hoa, Yên Minh.

Cao Bằng: Lý Bôn; Bảo Lâm, Cô Ba, Hưng Đạo, Huy Giáp, Nam Quang, Quảng Lâm, Tĩnh Túc.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã ban hành nhiều công điện chỉ đạo ứng phó. Sáng 19/7, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đã trực tiếp đến Lai Châu chỉ đạo khắc phục hậu quả. Tại địa phương, các lực lượng quân đội, công an cùng chính quyền địa phương đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân, khắc phục giao thông và tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ để chủ động ứng phó.

Khánh Linh (t/h)

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