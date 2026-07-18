Nguy cơ lũ quét, sạt lở ở Lai Châu cùng 3 tỉnh và dự báo thời điểm giảm mưa

Mưa lớn vẫn trút xuống vùng núi, trung du Bắc Bộ, nguy cơ lũ quét, sạt lở ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, cơ quan khí tượng cũng dự báo thời điểm giảm mưa.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, trong 24 giờ qua (từ 10h ngày 17/7 đến 10h ngày 18/7), các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Mường Tè, Bum Tở (Lai Châu) lần lượt ghi nhận lượng mưa 181,2mm và 155,6mm; Nà Tấu (Điện Biên) 155mm; Nậm Păm, Hua Trai (Sơn La) 94,4mm và 95,8mm; Chế Tạo 1, Lao Chải 2 (Lào Cai) quan trắc được lượng mưa 227,4mm và 175,4mm....

Mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. (Nguồn: NCHMF)

Trong 3-6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại hàng loạt xã/phường. Cụ thể:

Lai Châu: Bum Nưa, Bum Tở, Hua Bum, Mường Than, Pa Ủ, Thu Lũm, Khoen On, Mù Cả, Mường Kim, Nậm Cuổi, Nậm Sỏ, Pắc Ta, Than Uyên, Tủa Sín Chải, Lê Lợi, Mường Mô, Mường Tè, Nậm Hàng, Nậm Mạ, Pu Sam Cáp, Tà Tổng, Tân Uyên.

Điện Biên: Mường Phăng, Nà Tấu, Pu Nhi, Mường Luân, Mường Nhà, Mường Pồn, Na Son, Núa Ngam, phường Điện Biên Phủ, Sam Mứn, Sín Chải, Sính Phình, Thanh An, Thanh Yên, Tìa Dình, Tủa Thàng, Xa Dung, Búng Lao, Chiềng Sinh, Mường Ảng, Mường Lạn, Mường Mùn, Mường Tùng, Na Sang, Nậm Nèn, phường Mường Lay, phường Mường Thanh, Pa Ham, Phình Giàng, Pú Nhung, Quài Tở, Sáng Nhè, Thanh Nưa, Tủa Chùa.

Sơn La: Chiềng Lao, Mường Chiên, Mường La, Ngọc Chiến, Xím Vàng, Bắc Yên, Bình Thuận, Bó Sinh, Chiềng Hoa, Chiềng Sơ, Huổi Một, Mường Bú, Mường É, Mường Giôn, Mường Khiêng, Mường Lầm, Mường Lèo, Mường Sại, Nậm Lầu, Púng Bánh, Tà Xùa.

Lào Cai: Chế Tạo, Khao Mang, Lao Chải, Mù Cang Chải, Púng Luông, Tú Lệ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện.

Các hình thái thiên tai này còn có thể phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Các cơ quan chức năng tại địa phương cần lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Nhận định về đợt mưa lớn trong những ngày tới ở miền Bắc, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ngày 18/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to trên 50mm.

Từ đêm 18/7 đến đêm 19/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa dao động 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 250mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 20/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ vẫn có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa rất to trên 80mm. Từ đêm cùng ngày, mưa lớn ở khu vực này giảm dần.