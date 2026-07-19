Công an bất ngờ ập vào sân bóng kiểm tra lúc 20h, 38 thanh thiếu niên từ 14 đến 18 tuổi bị triệu tập

Công an phường Bình Lộc (TP. Đồng Nai) đã triệu tập 38 thanh thiếu niên từ 14 đến 18 tuổi, thu giữ nhiều hung khí sau khi kịp thời ngăn chặn vụ hẹn đánh nhau tại một sân bóng trên địa bàn.

Theo thông tin từ Công an thành phố Đồng Nai cho biết, tối 15/7, Công an phường Bình Lộc đã kịp thời ngăn chặn một vụ tụ tập có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng của nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn.

Nhóm thanh thiếu niên bị triệu tập lên làm việc. Nguồn ảnh: Công an TP Đồng Nai

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 20 giờ cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc một nhóm thanh thiếu niên đang tụ tập, đuổi đánh nhau tại sân bóng thuộc khu phố Xuân Thiện, phường Bình Lộc. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng lập tức bỏ chạy.

Quá trình xác minh, đến ngày 16/7/2026, Công an phường Bình Lộc đã triệu tập làm việc 38 đối tượng có liên quan, đều trong độ tuổi từ 14 đến 18. Tang vật thu giữ gồm 3 cây kiếm, 3 cây dao, 6 dao tự chế và 1 gậy ba khúc.

Điều tra ban đầu xác định, xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình nói chuyện, nhóm thanh niên do N.A.H. (SN 2003, trú khu phố Xuân Thiện, phường Bình Lộc) cầm đầu đã hẹn nhóm của N.A.K. (SN 2009, trú khu phố Tín Nghĩa, phường Bình Lộc) đến sân bóng ở khu phố Xuân Thiện để giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Khi hai nhóm đang đuổi đánh nhau thì phát hiện lực lượng công an xuất hiện nên nhanh chóng tẩu thoát.

Nhờ được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, vụ việc chưa gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, cơ quan công an nhận định đây là lời cảnh báo về tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Công an phường Bình Lộc khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quan tâm, quản lý và giáo dục con em trong độ tuổi vị thành niên; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Bình Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.