Khởi tố một loạt Giám đốc, chủ doanh nghiệp

Tuần qua, công an khởi tố ba chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý lớn tại TP HCM khi điều tra đường dây buôn lậu 30.000 viên kim cương xuyên quốc gia. Ngoài ra, Khởi tố Giám đốc và Tổng Biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn liên quan vụ cuốn sách "Chuyện với Thanh" và nhiều vụ án quy mô lớn khác.

Khởi tố chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm, Ngọc Châu Âu

Ngày 14/7, Bộ Công an cùng Công an các địa phương đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan để đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm, thu hồi triệt để số hàng hóa vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Theo đó, mở rộng điều tra, ngày 12/7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960, Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý); Nguyễn Thị Liên (SN 1980, là Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980, là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu); Trần Tiễn Như Nghi (SN 1987, là nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP)) về tội "Buôn lậu".

Bà Lê Thị Ngọc Mỹ - Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý)

3 bị can khác cũng bị khởi tố về tội "Buôn lậu"

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng hết sức tinh vi: thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng trên đã liên hệ đấu mối đặt mua kim cương của các đối tượng người Ấn Độ, tổ chức vận chuyển trái phép kim cương về Việt Nam, tìm kiếm khách hàng để bán kiếm lời.

Các đối tượng thuê nhân viên là người Ấn Độ sang Việt Nam đến trực tiếp các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để giới thiệu sản phẩm, chào bán hàng hóa kim cương.

Sau khi trao đổi khách đồng ý mua hàng thì lập các nhóm WhatsApp chung để thuận lợi cho việc báo giá, đặt hàng và nhận hàng.

Các đối tượng sau khi có khách hàng sẽ được phân công phụ trách, giám sát việc giao nhận hàng hóa tại Việt Nam; Giá cả sản phẩm được các đối tượng chào bán thường rẻ hơn 1/3 so với giá bán hiện hành tại thị trường Việt Nam.

Nhóm khách hàng các đối tượng hướng đến để chào bán giới thiệu sản phẩm là các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc các Công ty kinh doanh vàng bạc mới thành lập, cần mở rộng thị trường khách hàng.

Lợi dụng tính chất nhỏ gọn của kim cương, đối tượng vận chuyển sẽ cất giấu hàng hóa tinh vi trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo để vận chuyển qua đường hàng không, nhập cảnh tại các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài, Phú Quốc nhưng không được kê khai hải quan.

Hàng về đến Việt Nam, các đối tượng được thuê vận chuyển hàng tại Việt Nam sẽ được chủ hàng tại Hồng Kông trực tiếp thành lập các nhóm WhatsApp để báo số lượng hàng về, thời gian nhận hàng và thông tin khách hàng để giao. Hàng hóa khi về Việt Nam đã được phân loại cụ thể theo từng khách, được chuyển qua nhiều đối tượng trung gian hoạt động độc lập để giao đến khách hàng.

Các đối tượng là nhân viên người Ấn Độ được thuê làm việc tại Việt Nam sẽ được trang bị, cung cấp phương tiện, thiết bị để làm việc, quản lý đơn hàng. Các vấn đề phát sinh hàng hóa, lịch trình di chuyển đều được theo dõi, báo cáo trực tiếp về Hồng Kông để chỉ đạo, điều hành.

Quá trình từ khi chào bán hàng hóa đến khi nhận hàng, thanh toán tiền được hoạt động trong một quy trình khép kín, đầu mối trung tâm chỉ huy đều do đối tượng Ấn Độ tại Hồng Kông điều hành, các đối tượng đều hoạt động độc lập một chiều, việc trao đổi mua bán đều sử dụng các ứng dụng mạng xã hội có tính bảo mật cao như WhapsApp, Viber cài sẵn chế độ tự động xóa tin nhắn, việc giao hàng nhận tiền đều sử dụng quy ước “số seri trên tờ tiền USD” .

﻿Khởi tố Giám đốc và Tổng Biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn liên quan vụ cuốn sách "Chuyện với Thanh"

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự Nguyễn Thành Nam phạm tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" xảy ra tại thành phố Hà Nội.

Ngày 15/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Thuý Hằng (sinh năm: 1976; trú tại: phường Hà Đông, TP Hà Nội), Giám đốc Nhà xuất bản Hội nhà văn; Đào Bá Đoàn (sinh năm: 1971; trú tại: phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội), Tổng biên tập Nhà xuất bản Hội nhà văn; Nguyễn Văn Yên (sinh năm: 1962; trú tại: phường Phú Thượng, TP Hà Nội), Trưởng ban biên tập Nhà xuất bản Hội nhà văn.

3 bị can trên bị khởi tố về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Theo kết quả điều tra mở rộng, Đào Bá Đoàn với vai trò Tổng Biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn cùng Nguyễn Văn Yên là những người trực tiếp kiểm duyệt, biên tập, chỉnh sửa nội dung cuốn sách. Trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến cuối tháng 9/2025, các cá nhân này đã thực hiện việc đọc, biên tập và chỉnh sửa cuốn sách "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng".



Để thực hiện việc in ấn, phát hành, tháng 1/2026, Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã ký hợp đồng hợp tác xuất bản cuốn sách "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng" với Nguyễn Thành Nam.



Theo hợp đồng, Nguyễn Thành Nam nộp 1 tỷ đồng cho Nhà xuất bản. Trong số này, 120 triệu đồng được chi cho 3 cá nhân trực tiếp sửa bản thảo; gần 280 triệu đồng chi cho các hoạt động in ấn, quảng cáo, ra mắt cuốn sách; hơn 600 triệu đồng còn lại đang được quản lý tại quỹ tiền mặt của Nhà xuất bản.



Theo tài liệu điều tra, cả 3 bị can đã có hành vi biên tập, chỉnh sửa và phát hành cuốn sách "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng". Cơ quan điều tra xác định nội dung cuốn sách có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.



Cơ quan An ninh điều tra xác định hành vi của các bị can có dấu hiệu phạm vào tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".



Trước đó, ngày 7/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 đối tượng Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh về tội ''Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam''.﻿

﻿Khởi tố 5 giám đốc, nhân viên công ty cài 'win lậu', crack phần mềm máy tính

Ngày 14/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 5 bị can về tội “ Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan ” theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.



Các bị can gồm: Bùi Đắc Ánh Dương (SN 1990, trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội), Giám đốc Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin Athena Việt Nam.



Nguyễn Văn Hưng (SN 1989, trú tại phường Nông Trang, Phú Thọ), nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam.



Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1981, trú tại phường Nông Trang), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam.



Đặng Hùng Cường (SN 1987, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội), Giám đốc điều hành Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Tek-Solution.



Khuất Tiến Minh (SN 1990; trú tại xã Phúc Lộc, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Tek-Solution.﻿

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các bị can đã sử dụng các công cụ kích hoạt trái phép như crack, active…để cài đặt, sử dụng trái phép phần mềm Microsoft trên hàng trăm máy tính mang thương hiệu Thánh Gióng, cung cấp cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức các tỉnh thành trên cả nước, qua đó xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính của Microsoft.



Từ năm 2022 đến năm 2026, 3 công ty bị khởi tố gồm: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam; Công ty TNHH Hệ thống thông tin Athena Việt Nam và Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Tek-Solution đã bán 13.956 máy tính cho 509 đơn vị là cơ quan, tổ chức, cá nhân trên cả nước với tổng số tiền 181 tỷ đồng.



Ngoài ra, từ năm 2022 đến năm 2026, Công ty cổ phần truyền thông và máy tính Thánh Gióng đã bán 53.000 máy tính cho 730 cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước với tổng doanh số là 450 tỷ đồng.



Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan phần mềm máy tính.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý.﻿

Triệt phá đường dây tiền ảo CVX lừa 3.000 người, chiếm đoạt trên 100 tỷ đồng﻿

Ngày 18/7, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can Lê Trung Hiếu (SN 1984, trú TP Đà Nẵng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; đồng thời khởi tố 3 bị can khác về tội “Vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.﻿

Theo điều tra, từ cuối năm 2025, Lê Trung Hiếu thành lập 4 công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và đầu tư, dựng vỏ bọc “Hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ IDEA & STARTUP” để huy động vốn trái phép.



Nhóm này quảng bá “đồng tiền số” CVX trên website id.canvanex.com, giới thiệu ứng dụng công nghệ Blockchain và cam kết lợi nhuận tăng gấp 10-100 lần sau một năm nhằm lôi kéo nhà đầu tư.



Để tạo lòng tin, Hiếu và đồng phạm liên tục tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ ra mắt dự án và các chương trình vinh danh doanh nhân, thủ lĩnh tiêu biểu, xây dựng hình ảnh một hệ sinh thái khởi nghiệp quy mô lớn.



Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định Canvanex chỉ là một website mô phỏng sàn giao dịch tiền số. Đồng CVX và các biến thể hoàn toàn không có giá trị thực tế, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.



Đường dây được tổ chức theo mô hình đa cấp nhiều tầng. Lê Trung Hiếu giữ vai trò cầm đầu, phía dưới là các lãnh đạo cấp cao quản lý hơn 30 công ty tại nhiều địa phương, tiếp đến là mạng lưới “Leader” phát triển người tham gia để hưởng hoa hồng 10%.﻿

Thực chất, hệ thống không tạo ra sản phẩm hay lợi nhuận mà sử dụng tiền của người tham gia sau để chi trả cho người tham gia trước.﻿

Đến nay, cơ quan điều tra xác định hơn 3.000 người trên cả nước đã đầu tư vào hệ thống với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng. Nhiều bị hại vay ngân hàng, vay lãi ngoài để mua các gói đầu tư với kỳ vọng đồng CVX sẽ tăng giá mạnh khi được đưa lên sàn quốc tế.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, số tiền huy động được sau đó bị chuyển thành tiền số trên các sàn giao dịch quốc tế, luân chuyển qua nhiều ví điện tử để che giấu dòng tiền trước khi rút về tài khoản cá nhân. Lê Trung Hiếu khai đã sử dụng số tiền này để mua bất động sản, đầu tư cơ sở vật chất và chi tiêu cá nhân.

Trước đó, ngày 28/5, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an nhiều địa phương đồng loạt khám xét các địa điểm liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Thái Nguyên)

Tại trung tâm điều hành của đường dây ở phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng phát hiện 31 nhân viên đang vận hành hệ thống; thu giữ 66 bộ máy tính và máy chủ, 2 ô tô, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Lê Trung Hiếu, khoảng 14 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu phục vụ điều tra.