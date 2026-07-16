Quá trình điều tra đường dây buôn lậu xuyên quốc gia, cơ quan chức năng đã chứng minh các đối tượng trong đường dây thực hiện hành vi buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương với trị giá hơn 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.

Liên quan vụ “Khởi tố chủ tiệm vàng Kim Lý ở TP.HCM” như đã thông tin, ngày 16/7, Bộ Công an cùng Công an các địa phương đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan để đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm, thu hồi triệt để số hàng hóa vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật với nhóm đối tượng trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Theo đó, từ kết quả điều tra ban đầu, Công an TP.HCM cùng Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp tục lần theo các mắt xích của đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, làm rõ vai trò của từng đối tượng, củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng vụ án.

Chủ tiệm vàng Kim Lý bị bắt giữ

Ngày 12/7, Công an đã khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có nhiều chủ doanh nghiệp, chủ tiệm vàng lớn tại TP.HCM về tội “Buôn lậu” hàng hóa là kim cương quy định; thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại.

Trong số này có Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960, Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý); Nguyễn Thị Liên (SN 1980, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu); Trần Tiễn Như Nghi (SN 1987, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ).

Đến nay, Công an đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan; đã chứng minh các đối tượng trong đường dây thực hiện hành vi buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương với trị giá hơn 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.

Nhóm này thông qua ứng dụng mạng xã hội liên hệ với đấu mối đặt mua kim cương của các đối tượng người Ấn Độ, tổ chức vận chuyển trái phép kim cương về Việt Nam, tìm kiếm khách hàng để bán kiếm lời. Các đối tượng thuê nhân viên là người Ấn Độ sang Việt Nam đến trực tiếp các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để giới thiệu sản phẩm, chào bán hàng hóa kim cương. Sau khi trao đổi khách đồng ý mua hàng thì lập các nhóm WhatsApp chung để thuận lợi cho việc báo giá, đặt hàng và nhận hàng.

Các đối tượng sau khi có khách hàng sẽ được phân công phụ trách, giám sát việc giao nhận hàng hóa tại Việt Nam; Giá cả sản phẩm được các đối tượng chào bán thường rẻ hơn 1/3 so với giá bán hiện hành tại thị trường Việt Nam. Nhóm khách hàng các đối tượng hướng đến để chào bán giới thiệu sản phẩm là các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc các Công ty kinh doanh vàng bạc mới thành lập, cần mở rộng thị trường khách hàng.

Các đối tượng bị bắt giữ

Lợi dụng tính chất nhỏ gọn của kim cương, đối tượng vận chuyển sẽ cất giấu hàng hóa tinh vi trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo để vận chuyển qua đường hàng không, nhập cảnh tại các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài, Phú Quốc nhưng không được kê khai hải quan. Hàng về đến Việt Nam, các đối tượng được thuê vận chuyển hàng tại Việt Nam sẽ được chủ hàng tại Hồng Kông trực tiếp thành lập các nhóm WhatsApp để báo số lượng hàng về, thời gian nhận hàng và thông tin khách hàng để giao. Hàng hóa khi về Việt Nam đã được phân loại cụ thể theo từng khách, được chuyển qua nhiều đối tượng trung gian hoạt động độc lập để giao đến khách hàng.

Các đối tượng là nhân viên người Ấn Độ được thuê làm việc tại Việt Nam sẽ được trang bị, cung cấp phương tiện, thiết bị để làm việc, quản lý đơn hàng. Các vấn đề phát sinh hàng hóa, lịch trình di chuyển đều được theo dõi, báo cáo trực tiếp về Hồng Kông để chỉ đạo, điều hành.

Quá trình từ khi chào bán hàng hóa đến khi nhận hàng, thanh toán tiền được hoạt động trong một quy trình khép kín, đầu mối trung tâm chỉ huy đều do đối tượng Ấn Độ tại Hồng Kông điều hành, các đối tượng đều hoạt động độc lập một chiều, việc trao đổi mua bán đều sử dụng các ứng dụng mạng xã hội có tính bảo mật cao như WhapsApp, Viber cài sẵn chế độ tự động xóa tin nhắn, việc giao hàng nhận tiền đều sử dụng quy ước “số seri trên tờ tiền USD”.