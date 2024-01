Chiếc váy xuyên thấu khiến William say mê Kate

Series phim truyền hình gây tranh cãi The Crown ( Hoàng quyền ) chính thức kết thúc khi 6 tập cuối của phần 6 lên sóng vào giữa tháng 12/2023. Mùa phim cuối cùng tái hiện một số sự kiện quan trọng của gia đình Hoàng gia Anh như cái chết của Công nương Diana, cuộc hôn nhân giữa Vua Charles và Hoàng hậu Camilla hay chuyện tình của Hoàng tử William và Công nương Kate ...

Trong đó, khoảnh khắc được truyền thông quốc tế nhắc đến nhiều nhất là buổi trình diễn thời trang của Kate Middleton tại trước đại học – dấu mốc đầu tiên cho mối quan hệ lãng mạn với người thừa kế ngai vàng nước Anh.

Hoàng tử William và Công nương Kate yêu nhau trong trường đại học, sau một buổi trình diễn thời trang năm 2002. Ảnh: Getty Images.

Theo Page Six , tháng 3/2002, Kate Middleton tham gia buổi trình diễn thời trang sinh viên tại Đại học St. Andrews (Scotland) – nơi cô và Hoàng tử William theo học. Trong vai trò người mẫu, Kate mặc chiếc váy quây ren xuyên thấu màu đen lộ nội y khoe thân hình mảnh mai, gợi cảm.

Người đảm nhận vai Kate thời đại học trong The Crown là Meg Bellamy. Nữ diễn viên được đánh giá có ngoại hình khá tương đồng Vương phi xứ Wales thuở đôi mươi. Chiếc váy xuyên thấu mà Bellamy mặc trong phim cũng được tái hiện gần như giống hệt bản gốc.

Tuy nhiên, chuyên gia hoàng gia Christine Ross đánh giá trên Page Six Style phiên bản trên truyền hình mang đến cảm giác quá bóng bẩy, chưa thể hiện được khí chất của Công nương Kate.

“Catherine Middleton trong đại học không có những lọn tóc xoăn hoàn hảo và không xuất hiện để thu hút giới tính. Câu chuyện được kể lại luôn cho rằng William chú ý đến Kate hơn cả một người bạn, nhưng những bức ảnh lịch sử cho thấy một phụ nữ trẻ tự tin, vui vẻ cùng bạn bè. Trong khi đó, The Crown lại miêu tả hình ảnh khá gợi cảm”, bà Ross giải thích.

Harper’s Bazaar cho biết Hoàng tử William và Công nương Kate gặp nhau vào năm 2001. Ban đầu, William học chuyên ngành Lịch sử nghệ thuật giống Kate, sau đó mới chuyển sang ngành Địa lý. Hai người thậm chí sống trong cùng một ký túc xá. Trước buổi trình diễn thời trang, họ chỉ xem nhau là bạn bè. William còn có một vài mối tình trong đại học trước Kate.

Nhiều nguồn tin tiết lộ William đã trả 200 bảng Anh (254 USD) cho tấm vé hàng ghế đầu show thời trang. Anh được cho thực sự bị thu hút trước hình ảnh mới lạ của vợ tương lai, còn nói với một người bạn: “Chà, Kate thật nóng bỏng”.

Khoảnh khắc diện đồ táo báo nhất của Công nương Kate giúp cô trở thành một trong những phụ nữ quyền quý nhất thế giới. Ảnh: Getty Images.



Chiếc váy giúp Kate chinh phục William do Charlotte Todd, lúc đó là sinh viên ngành Thời trang và Dệt may tại Đại học West of England, thiết kế cho dự án The Art of Seduction ( Nghệ thuật quyến rũ ).

“Mọi người đều nói rằng buổi trình diễn thời trang là lúc mối tình lãng mạn bắt đầu, vì vậy tôi sẽ luôn là một phần nhỏ trong lịch sử hoàng gia. Thật điên rồ”, Todd từng nói với People .

Todd chỉ tốn 30 bảng Anh (38 USD) để tạo ra chiếc váy. Tuy nhiên, trong cuộc đấu giá vào năm 2011, nó được nhà sưu tập đến từ Jersey mua lại với giá 78.000 bảng Anh (hơn 99.000 USD).

10 năm sau buổi trình diễn định mệnh, Công nương Kate từng chia sẻ cảm nghĩ về chiếc váy trong bữa tiệc tối kêu gọi từ thiện cho trường cũ ở London: “Tôi hy vọng bạn không tham gia vào buổi trình diễn thời trang. Bạn không bao giờ biết mình sẽ được yêu cầu mặc gì!”.

Meg Bellamy tái hiện khoảnh khắc mang tính biểu tượng của Kate. Ảnh:Netflix.

