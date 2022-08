Chia sẻ của người chơi tủ Irelia: “Gươm Suy Vong đang quá mạnh ở hiện tại”?

Chắc hẳn các bạn đã biết: "Trang bị Gươm Suy Vong được nhà phát hành Liên Minh Huyền Thoại Riot điều chỉnh sức mạnh rất nhiều". Từ thời mới ra mắt các món trang bị Thần Thoại/Huyền Thoại, trang bị này không được đánh giá cao và được nâng cấp sức mạnh không ít lần.

Do đó, Gươm Suy Vong bắt đầu mới được để tâm dần trở lại và trở thành trang bị trấn phái của nhiều vị tướng đấu sĩ sát thương vật lí. Để rồi đến bây giờ, Gươm Suy Vong trở thành món trang bị được đánh giá tương đối lỗi. Chúng ta cùng điểm qua chỉ số của Gươm Suy Vong:

Chỉ số của Gươm Suy Vong

Gươm Suy Vong đem lại 40 sức mạnh công kích, 25% tốc độ đánh, 8% hút máu và nội tại gây 12%/8% sát thương dựa trên máu hiện tại thành sát thương vật lí, tối thiểu 15 và tối đa 60 lên quái rừng. Nếu tấn công tướng địch 3 lần, đòn đánh thứ 3 sẽ gây sát thương cộng thêm kèm lấy đi 25% tốc độ di chuyển của tướng địch.

Đầu tiên, giá thành của Gươm Suy Vong là 3300 tiền, con số không hề nhỏ chút nào, trong đó chỉ số cơ bản theo Riot Games đưa ra trị giá 2828,57 vàng, chưa kể hiệu ứng theo % máu và lấy tốc độ di chuyển của đối phương. Do đó, Gươm Suy Vong mang thiên hướng công rất mạnh và gần như không tăng chút phòng thủ nào cả. Bởi vậy, các tướng lên Gươm Suy Vong đều có xu hướng lên đồ phòng thủ tiếp theo.

Giá trị vàng chỉ số Gươm Suy Vong

Gươm Suy Vong còn có sức mạnh tấn công nhiều hơn cả các món trang bị thần thoại, thậm chí người chơi nhiều khi còn lên trước cả món thần thoại để chủ động hơn. Thêm vào đó, khả năng hút máu sẽ giúp người chơi trụ đường rất khỏe, có lời trong những pha trao đổi chiêu thức so với đối phương. Chỉ cần không lên bảng đếm số, người chơi sở hữu Gươm Suy Vong sẽ tạo nên lợi thế không ít thì nhiều, càng trong đấu trường chuyên nghiệp thì lợi ích đó càng có giá trị bởi chuyên nghiệp sẽ ăn thua nhau từng li từng tí.

Do khả năng tấn công quá mạnh mẽ nhưng không có phòng thủ, đa phần người chơi sẽ lên Khiên Thái Dương hoặc Găng Tay Băng Hỏa ngay sau khi lên xong Gươm Suy Vong. Phong cách lên đồ này tràn ngập các máy chủ trên toàn thế giới, đảm bảo công thủ song toàn, vừa có sức mạnh công kích, máu, giáp và kháng phép, đủ để cho người chơi có thể múa lửa với Irelia, Yasuo, Yone,… Càng về giai đoạn sau trận đấu, Gươm Suy Vong càng có giá trị nếu đã có đồ thủ đính kèm bởi lúc đó máu đối thủ cũng tăng theo thời gian.

Gươm Suy Vong chính là thanh gươm của Viego

Đó là những tướng tay ngắn, tướng tay dài có hiệu ứng đòn đánh cũng rất mạnh với Gươm Suy Vong. Dù có hiệu ứng gây ít sát thương so với tay ngắn, chỉ đạt con số 8% nhưng các tướng xạ thủ hiệu ứng đòn đánh như Twitch, Varus, Kog’Maw, Vayne,… vẫn khỏe với Gươm Suy Vong khi họ đứng ở vị trí an toàn hơn và gây sát thương duy trì tốt hơn so với tướng tay ngay. Về cơ bản, Gươm Suy Vong với các tướng tay ngắn và tay dài đều khỏe, lên sớm hay muộn cũng khỏe, chỉ số cộng thêm và hiệu ứng cũng vô cùng chất lượng.

Tướng xạ thủ lên Gươm Suy Vong vẫn khỏe như thường

Do đó, cộng đồng đang khuyến nghị Riot Games đưa hiệu ứng đòn đánh dựa trên phần trăm máu kẻ địch xuống còn 10%/6% thì sẽ hợp lí hơn. Theo chúng tôi, Gươm Suy Vong đang khá mạnh và có thể sẽ bị điều chỉnh trong thời gian tới nên tất cả mọi người nên tận dụng đi nhé.





https://gamek.vn/chia-se-cua-nguoi-choi-tu-irelia-guom-suy-vong-dang-qua-manh-o-hien-tai-20220730120435571.chn