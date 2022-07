"Nhà phát minh" ra lối chơi "Xạ Thủ Tốc Hành" được T1 vận dụng hiệu quả từng gặp rắc rối với Faker

Trong trận "đại chiến truyền thông" giữa T1 và KT Rolster vừa qua, ở ván 3, bên phía Faker và các đồng đội đã có một lựa chọn vô cùng bất ngờ. Cụ thể, trong ván đấu quyết định đó, Gumayusi của T1 đã sử dụng vị tướng Xạ Thủ vừa được chỉnh sửa và đang tỏ ra khá mạnh ở hiện tại là Zeri. Tuy nhiên, thay vì mang phép bổ trợ thường thấy như Thanh Tẩy hay Hồi Máu thì Sivir của Gumayusi lại dùng Tốc Hành kết hợp Tốc Biến.

Highlights T1 vs KT - Ván 1 _ LCK Mùa Hè 2022 _ Tuần 7 Ngày 1

Trước đó, ở ván 1, Gumayusi cũng sử dụng vị tướng Sivir với sự lựa chọn phép bổ trợ tương tự. Và lối chơi này đã tỏ ra vô cùng hiệu quả.



Highlights T1 vs KT - Ván 3 _ LCK Mùa Hè 2022 _ Tuần 7 Ngày 1

Nhưng có lẽ, không mấy ai biết nguồn gốc của lối chơi "Xạ Thủ cầm Tốc Hành" này trong đấu trường chuyên nghiệp. Theo một số thông tin, lối chơi này được Xạ Thủ Able đưa vào trong các trận đấu của Oh My God trong khuôn khổ LPL Mùa Hè 2022.



Và chính Keria của T1 cũng thừa nhận, đội tuyển này đã xem các trận đấu của giải Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) cấp độ cao nhất Trung Quốc và học hỏi lối chơi này. Keria tiết lộ là thấy Able sử dụng Aphelios cầm Tốc Hành và đã cho người đồng đội Gumayusi xem đoạn clip ghi hình lại trận đấu đó. Theo Keria, việc Xạ Thủ cầm Tốc Hành, nếu kết hợp với vị tướng Hỗ Trợ là Yuumi sẽ hiệu quả hơn.

Keria khẳng định đã xem tuyển thủ Able thi đấu để triển khai lối chơi "Xạ Thủ cầm Tốc Hành" cho T1

Có lẽ nhiều người, nhất là người hâm mộ của Faker vẫn còn nhớ. Chính Able là tuyển thủ đã vướng phải rắc rối với Faker hồi Mùa Xuân 2022. Cụ thể, nhân vật đầu tiên bị Faker lên tiếng phàn nàn khi đánh xếp hạng ở Mùa Xuân 2022 chính là Able. Và sự việc sau đó giữa Faker với Qingtian chỉ là "giọt nước tràn ly" và làm dấy lên những tranh cãi về thái độ thi đấu thiếu nghiêm túc trong xếp hạng máy chủ Hàn Quốc sau đó.

Able từng gặp rắc rối với Faker khi đánh xếp hạng ở máy chủ khu vực Hàn Quốc

Ngoài ra, Able cũng là 1 tuyển thủ nổi tiếng với nhiều lối chơi "dị". Cụ thể, anh này từng sử dụng cả Ezreal lên Sức Mạnh Phép Thuật trong các trận đấu chuyên nghiệp. Sự nghiệp của Able căn bản chưa có nhiều vinh quang về mặt danh hiệu nhưng không thể phủ nhận, anh là 1 tuyển thủ cũng rất tài năng của làng LMHT.

Dĩ nhiên, vẫn sẽ có nhiều tranh cãi về việc liệu Able có đúng là tuyển thủ đã "phát minh" ra lối chơi này trong đấu trường chuyên nghiệp hay không. Nhưng có thể nói, lối chơi này đã phát huy hiệu quả và có thể sẽ được nhiều đội khác ngoài T1 vận dụng trong tương lai.

