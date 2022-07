Game nhập vai siêu hay sắp ra mắt, đưa người chơi hóa thân thành khủng long thời tiền sử, bắt đầu từ khi còn trong trứng

Thời gian gần đây, những chú khủng long thời kỳ tiền sử dường như đang trở thành niềm cảm hứng bất tận cho các studio tiếp tục phát triển các trò chơi mới thì phải. Nếu như Ark 2 vẫn đang chứng tỏ sức hút của mình và trở thành một trong những tựa game được mong chờ nhất của năm 2023 thì bom tấn Exoprimal của Capcom - cũng lấy bối cảnh khủng long đã rục rịch chuẩn bị ra mắt sau khi mở máy chủ thử nghiệm lần thứ ba.

Và mới đây thôi, cộng đồng mạng lại thêm một phen háo hức trước sự xuất hiện của Path of Titans - dự án game khủng long mới nhất.

Path of Titans - dự án game bom tấn khủng long mới vừa ra mắt

Không giống như hai siêu phẩm Ark hay Exoprimal, nơi chúng ta phải thuần phục những chú khủng long hoặc đối đầu với chúng để bảo vệ trái đấy, Path of Titans sẽ đưa người chơi nhập vai vào chính những chú khủng long ấy, và trải qua một vòng đời với đầy rẫy những sự kiện hấp dẫn. Cụ thể, các game thủ sẽ bắt đầu khi còn là một quả trứng, cho tới khi phát triển trở thành khủng long trưởng thành to lớn, có kích thước vượt trội so với các loài khủng long khác. Và tất nhiên, quãng đường phát triển ấy cũng không hề dễ dàng mà phải vượt qua vô số thử thách nữa.

Trong Path of Titans, các game thủ sẽ phải đối đầu với vô số những thử thách

Được biết, Path of Titans hiện đang trong những công đoạn hoàn thiện cuối cùng. Tựa game dự kiến sẽ mở máy chủ thử nghiệm vào ngày 27/7 tới đây. Bản thân nhà phát triển Alderon Games cũng chia sẻ rằng tới với Path of Titans, các game thủ sẽ được trải nghiệm những điều cực kỳ mới mẻ mà chưa một tựa game nào thực hiện, và yếu tố nhập vai sẽ được đề cao để khiến chúng ta thoải mái nhất trong vai trò là một chú khủng long.

Tựa game sở hữu "kho khủng long" đa dạng

Tất nhiên, để làm nên thành công cho Path of Titans, hệ thống khủng long đa dạng cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Theo chia sẻ từ Alderon Games, Path of Titans chứa tới 26 loài khủng long để các game thủ chọn lựa. Và bản đồ đầu tiên trong game sẽ có kích thước 8x8, mang tên Panjura. Nhưng quan trọng hơn, sức chứa của nó lên tới 200 game thủ có thể tham gia.

Path of Titans là tựa game rất đáng để chờ đợi

Được biết, trò chơi đã được giới thiệu lần đầu vào 1/2019 và hiện tại, các game thủ đã có thể thử tạo cho riêng mình một chú khủng long mẫu bằng cách sử dụng các mô hình có sẵn. Path of Titans hiện vẫn chưa hẹn ngày ra mắt, nhưng xứng đáng là một trò chơi để tất cả chúng ta phải chờ đợi.





https://gamek.vn/game-nhap-vai-sieu-hay-sap-ra-mat-dua-nguoi-choi-hoa-than-thanh-khung-long-thoi-tien-su-bat-dau-tu-khi-con-trong-trung-20220725102300774.chn