Chỉ vài ngày nữa sẽ có 9,5 tỷ lượt người cùng di chuyển ở 1 nơi: Phá vỡ kỷ lục, làm nên “cuộc di cư lớn nhất trong lịch sử”

Tờ Nhân Dân nhật báo (People’s Daily) đưa tin, mùa cao điểm đi lại dịp Tết Âm lịch tại Trung Quốc - thường được gọi là “Xuân vận” năm 2026 đã chính thức bắt đầu từ ngày 2/2 và kéo dài đến ngày 13/3, tổng cộng 40 ngày. Đáng chú ý, do năm nay đợt nghỉ Tết kéo dài 9 ngày - dài nhất từ trước đến nay, khiến nhu cầu về quê đoàn tụ gia đình và du lịch nghỉ lễ cùng lúc bùng nổ, đẩy lưu lượng di chuyển liên vùng trên toàn Trung Quốc lên mức cao chưa từng có.

Theo dự báo, tổng số lượt người di chuyển trong Xuân vận 2026 có thể đạt khoảng 9,5 tỷ lượt, xác lập kỷ lục mới trong lịch sử. Trong đó, hình thức tự lái xe chiếm khoảng 80%, tiếp tục là phương thức di chuyển chủ đạo. Lĩnh vực đường sắt dự kiến phục vụ 540 triệu lượt hành khách, trong khi hàng không dân dụng ước đạt 95 triệu lượt. Cả quy mô vận chuyển tổng thể lẫn lưu lượng cao điểm theo ngày đều được kỳ vọng vượt mức cao nhất của các năm trước.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng mạnh, ngành đường sắt Trung Quốc đã huy động tối đa năng lực hạ tầng mới được đưa vào khai thác trong năm 2025. Cụ thể, 22 tuyến đường sắt mới với tổng chiều dài 3.109 km cùng hơn 50 nhà ga hành khách mới đã được đưa vào sử dụng, tạo dư địa lớn cho việc tăng công suất vận chuyển. Trong những ngày cao điểm nhất của Xuân vận, số chuyến tàu khách có thể vượt 14.000 chuyến/ngày, với năng lực chỗ ngồi tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trên các trục giao thông huyết mạch như Bắc Kinh - Quảng Châu, Bắc Kinh - Thượng Hải, Thượng Hải - Côn Minh, ngành đường sắt sẽ tăng cường khai thác gần 1.000 chuyến tàu cao tốc chạy ban đêm, nhằm phân tán áp lực vào ban ngày. Đồng thời, các tuyến tàu chậm mang tính phục vụ cộng đồng vẫn được duy trì ổn định, đảm bảo việc đi lại thuận tiện cho người dân nước này tại các khu vực nông thôn và vùng sâu, vùng xa.

Khung cảnh đông nghịt người đến nghẹt thở quen thuộc vào mỗi dịp Xuân vận tại Trung Quốc

China State Railway Group cho biết, cao điểm đi lại trước Tết dự kiến rơi vào ngày 13/2, trong khi đỉnh cao của chiều quay trở lại các đô thị sau kỳ nghỉ nhiều khả năng sẽ vào ngày 23/2. Đây là những mốc thời gian quan trọng để ngành đường sắt chủ động điều phối năng lực vận tải, bảo đảm an toàn và thông suốt.

Nhằm bảo đảm lưu thông tại các trung tâm kinh tế - dân cư trọng điểm, ngành đường sắt sẽ tăng cường năng lực vận tải cho các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, cũng như Thành Đô (Tứ Xuyên) và Vũ Hán (Hồ Bắc).

Bên cạnh đó, các điểm đến du lịch nổi tiếng cũng được ưu tiên bổ sung năng lực, trong đó có Cáp Nhĩ Tân (Hắc Long Giang) - điểm đến băng tuyết hàng đầu ở Đông Bắc Trung Quốc, và Thanh Đảo (Sơn Đông) - thành phố ven biển thu hút đông du khách trong và sau dịp Tết.

Để thúc đẩy du lịch xuyên biên giới, ngành đường sắt nước này cũng sẽ tập trung bảo đảm duy trì ổn định các tuyến tàu khách quốc tế kết nối Trung Quốc với Lào, Mông Cổ, Nga và Việt Nam.

Không chỉ là thời điểm đoàn tụ gia đình, Xuân vận còn trùng với kỳ nghỉ đông của học sinh - sinh viên, khiến nhu cầu đi lại càng gia tăng. Theo nền tảng du lịch trực tuyến Qunar, từ tuần trước đến ngày 24/1, thị trường sẽ chứng kiến ba đợt cao điểm du lịch, khi phần lớn các trường học trên cả nước cho học sinh nghỉ lễ.

Qunar nhận định, kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, dài nhất từ trước đến nay sẽ đóng vai trò chất xúc tác mạnh mẽ cho làn sóng du lịch tại Trung Quốc trong tháng 1 và tháng 2. Dữ liệu của nền tảng này cho thấy, tính đến 14/1, lượng đặt phòng khách sạn tại các thành phố trọng điểm như Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải và Phúc Châu (Phúc Kiến) đã tăng 70% so với cùng kỳ năm trước.

(Theo Global times, People’s Daily)