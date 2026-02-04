Campuchia vừa thực hiện được một việc chưa từng có trong lịch sử nhờ Trung Quốc

Tuần trước, Phó Thủ tướng Campuchia Sun Chanthol thông báo nước này đã đạt được một cột mốc quan trọng trong phát triển công nghiệp khi bàn giao thành công những chiếc xe điện (EV) đầu tiên được lắp ráp trong nước.

Sau các buổi họp với lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn BYD Trung Quốc, chính phủ xác nhận những chiếc xe đầu tiên từ nhà máy lắp ráp của hãng tại Campuchia đã đến tay khách hàng. Động thái này đánh dấu một bước chuyển đổi chiến lược của Campuchia, hướng tới việc giảm phụ thuộc vào xe nhập khẩu và xây dựng một nền sản xuất nội địa bền vững.

Trong cuộc họp, ông Liu Xueliang, Tổng Giám đốc Bộ phận Kinh doanh Ô tô khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của BYD, cho biết công ty dự kiến ​​sẽ ra mắt một “Trung tâm Ô tô” hàng đầu tại Phnom Penh, dự kiến ​​sẽ là cơ sở lớn nhất cả nước.

Về phần mình, ông Sun Chanthol, đồng thời là Phó Chủ tịch thứ nhất của Hội đồng Phát triển Campuchia, nhấn mạnh Hội đồng Phát triển Campuchia sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động kinh doanh của BYD. Vị quan chức Campuchia mô tả nhà máy lắp ráp này là “niềm tự hào mới” cho ngành công nghiệp đang phát triển của đất nước.

Tại cuộc họp, hai bên cũng thảo luận cân nhắc triển khai các giải pháp xe điện rộng rãi hơn, bao gồm các dự án giao thông công cộng, để đáp ứng nhu cầu kinh tế - xã hội của Campuchia. Các lãnh đạo của BYD cho biết họ đang tích cực giới thiệu tiềm năng đầu tư của Campuchia trong mạng lưới toàn cầu của mình – một động thái có thể thu hút các nhà cung cấp thứ cấp trong chuỗi cung ứng linh kiện xe điện.

Chính phủ Hoàng gia Campuchia cam kết hỗ trợ về mặt pháp lý để đảm bảo dự án thành công, đổng thời nhấn mạnh sự ổn định chính trị và môi trường thân thiện với đầu tư là những động lực chính.

Tại Campuchia, BYD đã khởi công xây dựng nhà máy lắp ráp xe điện trong nước với 100% linh kiện nhập khẩu (CKD) vào tháng 4/2025. Vốn đầu tư giai đoạn đầu là khoảng 32 triệu USD.

Đặt tại Khu kinh tế đặc biệt Sihanoukville, dự án chuyên lắp ráp xe điện (EV) và xe điện cắm sạc (PHEV) với công suất khoảng 10.000 chiếc/năm. Nhà máy hoàn thành vào tháng 10 và bắt đầu lắp ráp chiếc xe điện đầu tiên vào tháng 11.

Ngoài nhà máy trên, BYD đã thành lập 2 trung tâm dịch vụ và đặt mục tiêu lắp đặt 200 trạm sạc xe điện tại Campuchia nhằm nâng cao hơn nữa cơ sở hạ tầng cho xe điện.

Theo Khmertimes﻿