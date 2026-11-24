Năm 2027, người lao động có tổng cộng 13 ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương trong 7 dịp, đáng chú ý có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày và nhiều đợt nghỉ nối liền cuối tuần.

Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản liên quan, năm 2027, người lao động có tổng cộng 13 ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương, bao gồm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4, Quốc tế Lao động 1/5, Ngày Tổ quốc tri ân 27/7, Quốc khánh 2/9 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Ảnh tạo bởi: AI

Cụ thể, dịp Tết Dương lịch năm 2027, ngày 1/1 rơi vào thứ Sáu. Do đó, người lao động làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật sẽ được nghỉ liên tục 3 ngày, từ thứ Sáu ngày 1/1 đến hết Chủ nhật ngày 3/1. Đối với những đơn vị chỉ nghỉ Chủ nhật hằng tuần, người lao động được nghỉ ngày thứ Sáu 1/1 và đi làm bình thường vào thứ Bảy 2/1.

Đối với Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, theo Thông báo 11483/TB-BNV ngày 9/10/2026 của Bộ Nội vụ, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liên tục 7 ngày, từ ngày 4/2/2027 (tức 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết ngày 10/2/2027 (tức mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Kỳ nghỉ này bao gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 2 ngày nghỉ bù do ngày mùng 1 và mùng 2 Tết trùng với thứ Bảy, Chủ nhật.

Đối với người lao động tại các doanh nghiệp, người sử dụng lao động được lựa chọn một trong ba phương án nghỉ Tết, gồm nghỉ 1 ngày cuối năm và 4 ngày đầu năm; nghỉ 2 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm; hoặc nghỉ 3 ngày cuối năm và 2 ngày đầu năm. Người sử dụng lao động phải thông báo phương án nghỉ Tết cho người lao động trước ít nhất 30 ngày.

Tiếp đó, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2027 rơi vào thứ Sáu, ngày 16/4 dương lịch (mùng 10 tháng 3 âm lịch). Người lao động được nghỉ 1 ngày hưởng nguyên lương. Do ngày nghỉ lễ liền với hai ngày nghỉ cuối tuần nên người lao động làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật sẽ có kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày, từ 16/4 đến hết 18/4.

Đối với dịp Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, năm 2027, ngày 30/4 rơi vào thứ Sáu, còn ngày 1/5 rơi vào thứ Bảy. Người lao động được nghỉ 2 ngày hưởng nguyên lương theo quy định.

Với những đơn vị có chế độ nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật, ngày nghỉ bù sẽ được bố trí vào thứ Hai 3/5. Như vậy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết 3/5. Đối với những đơn vị chỉ nghỉ Chủ nhật, người lao động được nghỉ ngày 30/4 và 1/5, sau đó đi làm trở lại vào thứ Hai 3/5.

Một điểm đáng chú ý trong lịch nghỉ năm 2027 là sự xuất hiện của Ngày Tổ quốc tri ân 27/7, gắn với Ngày Thương binh, liệt sĩ. Theo đó, ngày này được bổ sung vào danh sách ngày nghỉ lễ, hưởng nguyên lương từ năm 2027. Năm 2027, ngày 27/7 rơi vào thứ Ba, người lao động được nghỉ 1 ngày.

Dịp Quốc khánh năm 2027, ngày 2/9 rơi vào thứ Năm. Theo quy định, người lao động được nghỉ 2 ngày hưởng nguyên lương, gồm ngày 2/9 và một ngày liền kề trước hoặc sau. Người sử dụng lao động có thể lựa chọn nghỉ thứ Tư ngày 1/9 và thứ Năm ngày 2/9, hoặc nghỉ thứ Năm ngày 2/9 và thứ Sáu ngày 3/9. Phương án nghỉ phải được thông báo cho người lao động trước ít nhất 30 ngày.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, kỳ nghỉ Quốc khánh năm 2027 kéo dài 4 ngày liên tục, từ ngày 2/9 đến hết ngày 5/9, bao gồm 2 ngày nghỉ lễ và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Từ năm 2026, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được bổ sung vào danh sách ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương của người lao động theo Nghị quyết 28/2026/QH16 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Năm 2027, ngày 24/11 rơi vào thứ Tư. Người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong ngày này. Đây là ngày kỷ niệm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất diễn ra ngày 24/11/1946.

Đi làm ngày lễ, Tết được trả lương thế nào?

Theo Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết được trả lương ít nhất bằng 300% tiền lương, chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết đối với người lao động hưởng lương ngày.

Như vậy, người lao động làm việc vào ngày lễ, Tết được hưởng ít nhất 300% tiền lương làm thêm giờ, cộng với tiền lương ngày lễ được hưởng theo quy định. Đối với người hưởng lương tháng, tổng mức tiền lương tương ứng có thể đạt ít nhất 400% so với ngày làm việc bình thường.

Trường hợp làm việc vào ban đêm hoặc làm thêm giờ vào ban đêm, người lao động còn được hưởng các khoản tiền lương bổ sung theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động.

Với việc bổ sung các ngày nghỉ mới và những kỳ nghỉ dài nối tiếp ngày nghỉ cuối tuần, năm 2027 người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi, sum họp gia đình và sắp xếp kế hoạch cá nhân.