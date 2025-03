Chi tiết gây chú ý thời điểm Kim Soo Hyun vướng tin đồn hẹn hò Kim Sae Ron khi cô 15 tuổi

Theo tiết lộ từ kênh YouTube Viện nghiên cứu Garosero hôm 10/3, mối quan hệ bắt đầu từ năm 2015 và kéo dài tới năm 2021. Thậm chí, nam diễn viên còn gây chú ý khi từng cho Kim Sae Ron vay số tiền lớn lên tới 700 triệu won, nhưng sau đó đã thông qua công ty quản lý đòi lại tiền và cắt đứt hoàn toàn quan hệ.

Giữa scandal gây xôn xao, công chúng không khỏi tò mò về mức độ giàu có của Kim Soo Hyun. Được biết, nam diễn viên là một trong những ngôi sao trẻ giàu nhất làng giải trí xứ Hàn, từng kiếm được hơn 100 tỷ won (khoảng 90 triệu USD) chỉ riêng từ hợp đồng quảng cáo trong năm 2014, nhờ thành công vang dội của My Love From The Star.

Mối quan hệ tình cảm giữa Kim Soo Hyun và nữ diễn viên vừa qua đời Kim Sae Ron đang là tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng châu Á (Ảnh: Naver).

Chương trình Entertainment Relay của đài KBS 2TV đăng tải năm 2015 - năm được cho là Kim Soo Hyun hẹn hò nữ diễn viên Kim Sae Ron - hé lộ rằng nam nghệ sĩ đã đặt mua chiếc xe sang BMW i8 trị giá khoảng 200 triệu won (tương đương 4 tỷ đồng). Đây là mẫu siêu xe từng được tài tử Tom Cruise sử dụng trong bom tấn Mission Impossible 4: Ghost Protocol, cho thấy độ chịu chi và đẳng cấp đáng nể của mỹ nam họ Kim.

Theo Naver, Kim Soo Hyun đang là nam diễn viên giàu nhất xứ kim chi nhờ nhiều năm chăm chỉ đóng phim và nguồn thu từ các hợp đồng quảng cáo.

Sau bộ phim Điên thì có sao (It's Okay to Not Be Okay) lên sóng vào năm 2022, Kim Soo Hyun đã qua mặt đàn anh Hyun Bin để trở thành nam diễn viên Hàn Quốc nhận cát-xê cao nhất cho một tác phẩm truyền hình.

Được biết, Kim Soo Hyun nhận 165.000 USD cho mỗi tập phim Điên thì có sao. Sau bộ phim, anh tích lũy được tổng cộng 2,6 triệu USD (khoảng 64 tỷ đồng).

Kim Soo Hyun hiện là tài tử giàu nhất làng giải trí Hàn Quốc với khối tài sản lên tới 117 triệu USD (Ảnh: Naver).

Kim Sae Ron từng gây xôn xao mạng xã hội khi đăng tải ảnh thân mật với Kim Soo Hyun trên tài khoản cá nhân vào năm 2024 (Ảnh: Instagram).

Khán giả sốc khi nhìn thấy hình ảnh Kim Soo Hyun hôn Kim Sae Ron được cho là khi cô mới 15-16 tuổi. (Ảnh: Garo Sero Institute)

Ngoài khoản thu nhập khủng từ công việc diễn xuất, Kim Soo Hyun còn được mời làm gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hiệu khắp châu Á. Tại Trung Quốc, Singapore, cái tên Kim Soo Hyun cũng vô cùng "đắt giá".

Theo Korea Herald, Kim Soo Hyun là đối tác của 17 thương hiệu và xuất hiện trong 35 quảng cáo chỉ riêng trong năm 2014.

Với hơn 15 triệu người đăng ký theo dõi trên trang Instagram, Kim Soo Hyun ước tính có thể kiếm từ 10.000 USD (247 triệu đồng) đến 100.000 USD (khoảng 2,47 tỷ đồng) cho mỗi bài đăng quảng cáo trên trang cá nhân.

Theo giới truyền thông, nam diễn viên sinh năm 1988 nhận về khoảng 6,6 triệu USD hằng năm từ hợp đồng quảng cáo và anh được xem là "ông hoàng quảng cáo" của làng giải trí Hàn Quốc.