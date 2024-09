Chi Pu "tung hoành" xứ Trung nhưng vẫn mê đồ local brand Việt, diện mẫu nào cũng xinh đẹp ngút ngàn

Sự nghiệp vụt sáng sau thành công của chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng , hiện nay Chi Pu đang tích cực hoạt động song song ở cả 2 thị trường Trung Quốc và Việt Nam. Thường xuyên góp mặt trong các show truyền hình lớn nhỏ, có thể nói Chi Pu chính là nghệ sĩ Việt đông fan nhất tại đất nước tỷ dân ở thời điểm này.



"Tung hoành" tại Trung Quốc, Chi Pu liên tục gây "bão" nhờ visual xinh đẹp cùng gu thời trang ngọt ngào. Dù vậy, không khó để nhận ra, tủ đồ của Chi Pu phần lớn là váy áo đến từ local brand Việt. Từ đi quay game show cho đến dạo phố, Chi Pu lúc nào cũng mê mẩn không thôi những thiết kế của các brand nước nhà.

Chi Pu được chào đón ở Trung Quốc, liên tục gây sốt nhờ nhan sắc xinh đẹp cùng gu thời trang ấn tượng.

Trên trang Instagram cá nhân, Chi Pu vừa "xả" loạt ảnh vi vu tại Thượng Hải (Trung Quốc). Cô nàng ưu ái diện bộ váy trắng đính đá lấp lánh, trông cực kỳ điệu nhưng không kém phần thanh lịch, trang nhã. Đây là thiết kế Cinder Dress thuộc BST The Resort 2024 của thương hiệu White Plan, có giá 4.950.000 VND. Diện váy trắng kết hợp phụ kiện nổi bật, Chi Pu trông quá đỗi xinh xắn và yêu kiều, bảo sao được netizen từ Việt sang Trung không tiếc lời khen ngợi.

Nơi mua: White Plan - 4.950.000 VND

Từ váy trắng điệu đà, Chi Pu chuyển sang set đồ "cháy" hơn khi đi ngắm cảnh đêm Thượng Hải. Đây là mẫu đầm cúp ngực của thương hiệu Zuky, nổi bật với chi tiết đính nơ bản to ở ngực áo. Item xinh yêu đã giúp Chi Pu khoe trọn bờ vai thanh mảnh cùng vóc dáng cân đối, mảnh mai. Thiết kế này được làm từ chất liệu Tafta không nhăn, vậy nên khi lên dáng sẽ bảo toàn được sự chỉn chu cho người mặc.

Nơi mua: Zuky Clothing ~ 560.000 VND

Đi nghỉ dưỡng vẫn không quên mặc đẹp, Chi Pu nổi bần bật với visual xinh tươi dù chỉ diện váy ngắn cơ bản. Đây là mẫu váy đến từ thương hiệu She By Shj - một trong những địa chỉ mua sắm "ruột" của Chi Pu tại Việt Nam. Được biết, item này nằm trong BST mới mà sắp tới đây She By Shj sẽ chuẩn bị ra mắt, vậy nên hiện tại em nó vẫn chưa được "lên kệ".

Đổi sang thiết kế 2 dây khác của She By Shj, Chi Pu chọn mẫu đầm Julia Dress với tông nâu trung tính được phối ren điệu đà. Thiết kế phần trên ôm body kết hợp dáng váy xếp ly xòe nhẹ giúp Chi Pu ẵm trọn điểm 10 xinh đẹp.

Nơi mua: She By Shj - 590.000 VND



Nơi mua: Cazi ~ 700.000 VND