Sao Hàn dù 40 tuổi da vẫn ít lão hóa, căng mướt khỏe khoắn: Đều nhờ những loại mặt nạ này

Các "nữ thần màn ảnh" Hàn Quốc từ trước đến nay vốn luôn được chú ý bởi làn da trắng sáng, bóng bẩy, nhiều sức sống. Phần lớn họ đều có chung 1 bí kíp dưỡng da thần thánh: Chăm đắp mặt nạ mỗi ngày.

Mặt nạ dưỡng da vốn nhiều tinh chất, giúp chị em nhanh chóng có làn da căng mướt, đủ ẩm. Vậy nên những chị đẹp như Song Hye Kyo, Park Min-young hay Tiffany Young... dù ở độ tuổi 3x hay 4x thì da cũng vẫn trẻ trung rạng ngời nhờ chăm chỉ sử dụng mặt nạ mỗi ngày. Vậy những loại mặt được các người đẹp yêu thích là gì, hãy cùng xem nhé!

1. Song Hye Kyo - Sulwhasoo Concentrated Ginseng Renewing Sheet Mask

Ngôi sao hạng A Song Hye Kyo cũng có thói quen chăm sóc da bằng việc chăm đắp mặt nạ mỗi ngày. Chính vì vậy mà dù đã bước sang tuổi 42, người đẹp vẫn luôn khiến dân tình trầm trồ với làn da trắng hồng, ít có dấu hiệu lão hóa của mình.

Nữ diễn viên yêu thích mặt nạ hồng sâm nhà Sulwhasoo - Sulwhasoo Concentrated Ginseng Renewing Sheet Mask. Em này được chế tạo bởi công nghệ tiên tiến với thành phần hồng sâm quý giá, bên cạnh khả năng cấp ẩm sâu còn nâng cơ da mặt.

Ngoài ra, sản phẩm còn kích thích tái tạo tế bào da, làm chậm quá trình lão hóa, mờ nếp nhăn và cải thiện đồ đàn hồi cho da. Bảo sao dù qua ngưỡng 40, Song Hye Kyo vẫn là 1 trong những gương mặt đẹp nhất màn ảnh Hàn Quốc.

Gợi ý shopping:

Mặt nạ kem sâm dạng miếng Concentrated Ginseng Renewing Creamy Mask

Nơi mua: Sulwhasoo Việt Nam - Giá: 2.500.000đ/hộp



2. Oh Yeon Seo - AHC Premium Hydra Gold Foil Mask

Cũng trong 1 cuộc phỏng vấn cùng tạp chí Her World, nữ diễn viên Oh Yeon Seo (37 tuổi) tiết lộ rằng cô rất thích mặt nạ AHC Premium Hydra Gold Foil Mask vì khả năng nuôi dưỡng làn da cực tốt. Nhất là mỗi khi không thể skincare đầy đủ, cô thường dùng loại mặt nạ này để "cứu cánh".

Gợi ý shopping:

AHC PREMIUM HYDRA GOLD FOIL MASK

Nơi mua: Beauty Box - Giá: 160.000đ/miếng



3. Park Min Young - Sooryehan Chunsam Radiant White Mask

Trong một video tiết lộ về những thứ luôn có trong túi trên kênh YouTube của mình, Park Min Young chia sẻ rằng cô luôn mang theo mặt nạ dưỡng da khi quay phim. Người đẹp 38 tuổi sẽ đắp mặt nạ trước khi trang điểm.

Mặt nạ Sooryehan Chunsam Radiant White mà cô sử dụng có chứa 8 chiết xuất thực vật giàu chất chống oxy hóa để cải thiện độ đàn hồi, cho làn da luôn căng mịn, bóng bẩy như gương.



Gợi ý shopping:

Sooryehan Chunsam Radiant White Mask

Nơi mua: Sada Beauty - Giá: 66.000đ



4. Tiffany Young - The All In One Facial Starter Set

Bước sang tuổi 35 nhưng Tiffany Young lúc nào cũng gây ấn tượng với vẻ ngoài tươi tắn, trẻ trung. Trong video Vogue Beauty Secrets, Tiffany cũng giới thiệu quy trình làm đẹp mỗi ngày gồm 18 bước của mình, trong đó có bộ sản phẩm chăm sóc da cao cấp The All-In-One Facial Starter Set.

Mặt nạ trong bộ sản phẩm này được sử dụng công nghệ Octolift giúp cải thiện da rõ rệt. Mặt nạ cũng chứa các thành phần như beta-glucan làm dịu da, nhiều loại peptide giúp nâng cơ và làm sáng da. Ngoài ra, loại mặt nạ này còn chứa chiết xuất hoa sen, hoa mẫu đơn trắng và rễ cây sophora hỗ trợ chống viêm, kháng khuẩn cũng như chống lão hóa da.

Gợi ý shopping:

The All-In-One Facial Starter Set

Nơi mua: Hanacure - Giá: 2.935.000đ/ set 4



5. Krystal Jung - AHC Premium Hydra Soother Mask

Krystal Jung từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Her World rằng trước khi xuất hiện trước ống kính, cô nàng đều phải đắp mặt nạ dưỡng ẩm. Sản phẩm được cựu thành viên f(x) mê mẩn là mặt nạ AHC Premium Hydra Soother Mask.

" Tôi hiểu da của tôi phải được dưỡng ẩm đầy đủ trước khi trang điểm, vì vậy tôi thường dùng Hydra Soothier Mask và Essential Real Eye Cream For Face của AHC vừa để cấp ẩm, vừa làm lớp lót luôn ", nữ diễn viên - thần tượng 29 tuổi chia sẻ.

Gợi ý shopping:

Nơi mua: AHC Việt Nam - Giá: 580.000đ



Kem Dưỡng Mắt Trẻ Hóa Da AHC Essential Real Eye Cream For Face

Nơi mua: Lazada - Giá: 380.000đ/hộp



Nơi mua: Beauty Box - Giá: 200.000đ