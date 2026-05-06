Chị em thích bắp tay thon gọn hãy thử tập 3 bài này!

Không cần đến phòng gym hay những khối tạ nặng nề, chị em phụ nữ hoàn toàn có thể cải thiện vùng cơ dưới cánh tay lỏng lẻo chỉ với 15 phút tập luyện mỗi ngày ngay tại nhà.

Đối với nhiều phụ nữ, bắp tay tích mỡ và chảy xệ luôn là nỗi ám ảnh lớn nhất mỗi khi muốn diện những chiếc váy hai dây hay áo sát nách. Dưới đây là 3 bài tập được đánh giá cao về hiệu quả làm săn chắc vùng cánh tay mà chị em có thể thực hiện bất cứ lúc nào.

1. Tricep Dips

Đây được coi là bài tập "kinh điển" dành cho những ai muốn thu gọn bắp tay. Điểm cộng của bài tập này là chị em có thể tận dụng ngay cạnh ghế sofa, mép giường hoặc bậc cầu thang.

Thực hiện: Đặt hai lòng bàn tay lên mép ghế, các ngón tay hướng về phía trước. Từ từ hạ thấp hông xuống sàn bằng cách gập khuỷu tay cho đến khi cánh tay tạo thành góc vuông, sau đó dùng lực cơ sau tay đẩy cơ thể lên cao. Động tác này ép nhóm cơ tay sau phải hoạt động hết công suất để nâng đỡ trọng lượng cơ thể, từ đó giúp đốt cháy mỡ thừa và làm săn chắc vùng da dưới cánh tay một cách nhanh chóng.

2. Plank Shoulder Taps

Nếu Plank truyền thống là bài tập "thần thánh" cho vòng eo, thì biến thể chạm vai sẽ giúp tăng cường độ bền và định hình đường nét cho đôi vai cũng như bắp tay.

Thực hiện: Bắt đầu ở tư thế chống đẩy cao, giữ người thẳng từ đầu đến gót chân. Giữ cố định phần hông và lần lượt nhấc một tay chạm nhẹ vào vai đối diện. Việc phải giữ thăng bằng trên một tay trong thời gian ngắn buộc toàn bộ cơ tay và cơ lõi phải siết chặt, giúp cánh tay trở nên thon dài và khỏe khoắn hơn mà không bị "đô" như vận động viên thể hình.

3. Overhead Extension

Để kết thúc chuỗi bài tập, động tác nâng vật nặng qua đầu sẽ giúp kéo căng và làm dài nhóm cơ tay sau, tránh tình trạng cơ bị thô cứng.

Thực hiện: Bạn có thể sử dụng một chai nước hoặc quả tạ nhỏ. Cầm vật nặng bằng cả hai tay, đưa thẳng qua đầu, sau đó từ từ hạ vật nặng xuống phía sau gáy bằng cách gập khuỷu tay. Cuối cùng, dùng lực cơ tay sau để đưa tay trở lại vị trí ban đầu. Động tác này tập trung cô lập hoàn toàn vùng cơ mục tiêu, giúp "điêu khắc" đôi tay trở nên thanh mảnh và gọn gàng hơn.

Để đạt được kết quả tối ưu, phái đẹp nên duy trì tần suất tập luyện ít nhất 3-4 lần mỗi tuần. Bên cạnh đó, một chế độ ăn giàu protein và cắt giảm đường tinh luyện sẽ giúp quá trình giảm mỡ diễn ra nhanh chóng hơn.