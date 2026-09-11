Chỉ đạo sản xuất hơn 167.000 hộp kẹo Kera giả, Chủ tịch ASIA LIFE lĩnh 15 năm tù

Ngày 10/9, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm 8 bị cáo trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và trốn thuế xảy ra tại Công ty CP Asia Life, phường Tân An, Đắk Lắk.

Theo cáo trạng, Công ty CP Asia Life có trụ sở chính tại số 18/99 Nguyễn Văn Linh, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (nay là phường Tân An, Đắk Lắk). Ngành nghề kinh doanh là sản xuất buôn bán thực phẩm, sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, vốn điều lệ 9 tỷ đồng.

Trong đó ông Nguyễn Phong (40 tuổi, Chủ tịch hội đồng quản trị, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của công ty) nắm giữ 50% cổ phần, bà Nguyễn Phạm Hồng Vy (39 tuổi, vợ của Phong, là Giám đốc, đại diện theo pháp luật) nắm giữ 40%.

Công ty cổ phần Asia Life có nhà máy sản xuất tại địa chỉ trụ sở chính và 3 chi nhánh tại TP.HCM, Đồng Nai.

Hình ảnh phiên toà xét xử (Ảnh: TAND tỉnh Đắk Lắk)

Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (Công ty Chị Em Rọt) có trụ sở tại phường Bình Trưng, TP.HCM. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất phim, điện ảnh, quay video và chương trình truyền hình chi tiết, buôn bán, kinh doanh thực phẩm, vốn điều lệ 5 ti đồng.

Ngày 11/12/2024, công ty này thay đổi đăng ký, tăng vốn điều lệ 15 tỷ đồng, trong đó Lê Tuấn Linh (Giám đốc) nắm giữ 15%, Nguyễn Thị Thái Hằng (tên thường gọi "Hằng du mục", Chủ tịch hội đồng quản trị) nắm giữ 25%, Phạm Quang Linh (tên thường gọi "Quang Linh Vlogs") nắm giữ 13,67%.

Từ tháng 9/2024 đến tháng 10/2025, trong quá trình sản xuất, gia công các loại thực phẩm bổ sung theo các hợp đồng ký kết giữa Công ty Asia với các Công ty Chị Em Rọt, Công ty Châu Nhiên, Công ty Win City và Công ty Nutri Miền Nam, Phong và Vy đã chỉ đạo các cá nhân, bộ phận thuộc Công ty Asia sản xuất 167.963 hộp thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies (kẹo Kera), 3.269 hộp thực phẩm Green Nutrition Organic Kale, 8.000 hộp thực phẩm Kombutea Slim + và 2.996 chai thực phẩm bổ sung Mequib® Happii Gummies giả với tổng trị giá khoảng 6,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 3,1 tỷ đồng.

Trong đó Phạm Thị Diễm Trinh (Trưởng phòng đảm bảo chất lượng), Trương Thị Lê (Trưởng phòng sản xuất), Trần Thị Lệ Thu (Trưởng phòng kế hoạch), Lê Thị Thu Hiền (nhân viên kế toán phụ trách) của công ty trên đã trực tiếp thực hiện hành vi sản xuất hàng giả theo từng công đoạn sản xuất, giúp sức cho Phong và Vy thực hiện hành vi sản xuất tổng số lượng hàng giả nêu trên với tổng trị giá 6 tỷ đồng, thu lợi bất chính 3,1 tỷ đồng.

Riêng Từ Kiên Trung, Giám đốc nhà máy Công ty CP Asia Life, trực tiếp thực hiện hành vi sản xuất hàng giả theo từng công đoạn sản xuất, giúp sức cho Phong, Vy thực hiện hành vi sản xuất 7.836 hộp kẹo Kera giả với tổng trị giá khoảng 254 triệu đồng.

Về hành vi trốn thuế, quá trình kinh doanh các sản phẩm thực phẩm bổ sung trong năm 2023, 2024, Công ty CP Asia Life bán cho 5 công ty và các khách hàng lẻ các sản phẩm, thu về tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng.

Bà Vy chỉ đạo Nguyễn Thị Hồng Phượng, kế toán trưởng Công ty cổ phần Asia Life, thực hiện hành vi xuất 23 hóa đơn giá trị gia tăng với giá trị hàng hóa bán ra là 4,1 tỷ đồng, không xuất đủ hóa đơn giá trị gia tăng đối với số lượng sản phẩm đã bán. Ngoài ra còn chỉ đạo bỏ ngoài sổ sách kế toán, báo cáo tài chính đối với doanh thu thực tế của công ty này đã chuyển giao cho khách hàng năm 2023, năm 2024 là 16 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước về thuế với tổng số tiền khoảng 3,3 tỷ đồng, gồm 3,1 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và 208 triệu đồng thuế giá trị gia tăng.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Phong 15 năm tù về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm, đồng thời phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Nguyễn Phạm Hồng Vy bị xử phạt 10 năm tù về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm và 1 năm 6 tháng tù về tội trốn thuế, phạt bổ sung 150 triệu đồng.

Các bị cáo Phạm Thị Diễm Trinh, Trương Thị Lê và Trần Thị Lệ Thu cùng lãnh 6 năm tù, Lê Thị Thu Hiền bị phạt 3 năm tù, Từ Kiên Trung 2 năm tù, cùng về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm. Nguyễn Thị Hồng Phượng bị phạt 1 năm tù về tội trốn thuế.