Chi Dân và Andrea bị điều tra vì nghi liên quan ma túy

Mới đây, thông tin Chi Dân và Andrea bị tạm giữ vì nghi liên quan đến ma túy nhận nhiều sự quan tâm của công chúng. Theo đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM đang điều tra vụ Nguyễn Thị An (tức người mẫu, diễn viên Andrea Aybar hay An Tây, sinh năm 1995) cùng một số người nghi liên quan sử dụng chất ma túy.

Trước đó, chiều 9/11, Công an ập vào kiểm tra căn hộ tại chung cư cao cấp ở TP. Thủ Đức (TPHCM). Tại đây, công an phát hiện Andrea Aybar cùng một số bạn bè có biểu hiệu sử dụng ma tuý. Qua kiểm tra, công an xác định Andrea Aybar dương tính với chất ma túy. Hiện công an đang mở rộng điều tra, chưa cung cấp về kết quả xử lý.

Andrea bị phát hiện cùng một số bạn bè có biểu hiệu sử dụng ma tuý tại một chung cư ở TP. Thủ Đức

Cũng trong tối 9/11, trên MXH xôn xao hình ảnh Chi Dân bị chụp cùng chiếc que kiểm tra ma túy. Nhiều người đồn đoán nam ca sĩ bị bắt khi sử dụng "chất cấm". Ngày 10/11, Công an quận Tân Bình (TPHCM) phối hợp với các đơn vị liên quan đang điều tra vụ Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân, sinh năm 1989) cùng một số người khác nghi liên quan tới ma túy.

Theo nguồn tin, ca sĩ Chi Dân bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện nghi vấn có liên quan đến ma túy tại một địa chỉ ở quận Tân Bình. Hiện công an đang mở rộng điều tra, chưa cung cấp về kết quả xử lý.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc của Chi Dân

Andrea Aybar, hay còn được gọi là An Tây, sinh năm 1995, mang quốc tịch Tây Ban Nha nhưng sống ở Việt Nam từ khi còn rất nhỏ. Chân dài nói tiếng Việt thuần thục. Sở hữu vẻ đẹp lai ấn tượng, cô đắt show thời trang, quảng cáo. Ngoài ra, Andrea Aybar còn góp mặt trong một số bộ phim như Để Mai tính phần 2, Đại gia chân đất, Hit: Hoàng tử và Lọ Lem, Nhà trọ Balanha...

Giữa tháng 8/2023, sau khi tập 1 The New Mentor lên sóng, MXH lan truyền đoạn clip mentor Hương Giang thẳng thừng nhắc đến tên An Tây, nói thí sinh này đang "quậy khóc tùm lum" bên ngoài trường quay nhưng không rõ lý do. An Tây cũng không hề xuất hiện trong tập đầu tiên của chương trình dù cô được biết đến là thí sinh mạnh, có lượt tương tác lớn trên fanpage của The New Mentor. Không những vậy, MXH còn lan truyền đoạn clip hậu trường khiến An Tây bỗng vướng nghi vấn dùng chất cấm. Nhiều người còn cho rằng đây là nguyên nhân khiến cô bị cắt sóng khỏi tập 1 show thực tế.

Thời điểm đó, Andrea lên tiếng: "Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra trong cuộc đời. Đầu tiên, khi nghe nói, tôi rất bất ngờ và rất sốc, không hiểu vì sao đến nông nỗi này. Tôi quá quen với việc tự nhiên mình bị thứ gì đó từ trên trời rơi xuống. Những ai không tin thì không còn cách nào khác. Bằng chứng thì sẽ không bao giờ có, tại vì người ta sẽ không bao giờ có bằng chứng một chuyện chưa bao giờ xảy ra, không phải là sự thật. Tôi phải liên hệ lại với bên chương trình xem thực sự mọi chuyện thế nào để giải thích. Xong việc ở đây, tôi sẽ về nhà làm một clip lên tiếng đính chính, tôi không thể nào để mọi chuyện diễn ra thế này vì sẽ làm mọi người hiểu lầm. Tôi phải lên tiếng để bảo vệ chính bản thân".

Nữ người mẫu cũng khẳng định chưa bao giờ làm việc gì sai với bản thân cũng như để người hâm mộ thất vọng về mình. "Không có chuyện như thông tin tràn lan trên mạng, chắc chắn không bao giờ có chuyện đó", Andrea nhấn mạnh.

Andrea từng khẳng định không làm gì sai để người hâm mộ thất vọng

Chi Dân tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1989 tại Kiên Giang. Năm 2013, Chi Dân bất ngờ nổi tiếng sau ca khúc Mất Trí Nhớ. Nhờ bước đệm đó mà nam ca sĩ ngày càng gây chú ý với khán giả. Những sản phẩm được ra mắt sau đó được nhiều người đón nhận và Chi Dân có cho mình lượng fan đông đảo. Một số bài hát để đời của giọng ca sinh năm 1989 có thể kể đến như: Người Tôi Yêu, Điều Anh Biết, Làm Vợ Anh Nhé…

Tháng 3/2023, Chi Dân khiến MXH dậy sóng khi bị gọi tên do nghi dính vào lùm xùm chấn động cùng những hình ảnh nhạy cảm. Đến đầu tháng 4/2023, ca sĩ Chi Dân bất ngờ mở livestream giãi bày trước khán giả sau thời gian bị dính vào loạt thị phi lan truyền khắp các diễn đàn. Dù không trực tiếp nhắc đến ồn ào đang diễn ra, thế nhưng Chi Dân đã gửi lời xin lỗi và mong khán giả bỏ qua để có thể trở lại làm nghề.

Trong livestream kéo dài hơn 20 phút, Chi Dân chia sẻ: "Chi Dân xin chào khán giả, hôm nay là ngày 4/4, là ngày FC của tôi tròn 10 tuổi. 10 năm là một chặng đường không dài, không ngắn nhưng đủ để chúng ta hiểu nhau hơn. Chi Dân có vài lời muốn tâm sự với mọi người, đến những người đã yêu thương, đã buồn và thất vọng về tôi rất nhiều. Chỉ một lời thôi, tôi gửi lời xin lỗi đến tất cả FC, xin lỗi chị em đồng nghiệp đã từng giúp đỡ và thương yêu tôi.

Sau biến cố về gia đình và tình yêu không như mong đợi, trong thời gian qua tôi đã sống không đúng với nghề nghiệp cũng như tình cảm của mọi người dành cho tôi. Tôi xin lỗi. Trong lần trở lại này tôi đã chiêm nghiệm rất nhiều, tôi hứa sẽ thay đổi trở thành con người khác tốt đẹp hơn. Tôi hứa sẽ sống nghiêm túc với nghề, với đời, với khán giả và đặc biệt FC. Hy vọng mọi người bỏ qua và thông cảm để tôi được quay lại lần này, tôi hứa sẽ hát và ra nhiều ca khúc".